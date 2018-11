BMW-Fahrer begeht am Kolbergarten Unfallflucht und wird dabei von Passantinnen beobachtet

Für seinen Fehler gerade stehen muss demnächst der noch unbekannter BMW-Fahrer, der am Kolbergarten Unfallflucht begangen hat. Passanten konnten sich sein Kennzeichen notieren.

Bad Tölz - Aufmerksamen Passantinnen verdankt es ein Tölzer (60) laut Polizei, dass er nach einer Unfallflucht nicht auf dem Schaden sitzen bleibt. Die Zeuginnen hatte am Freitag um 7.20 Uhr beobachtet, wie ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken mit seinem BMW gegen den am Kolbergarten abgestellten Audi des 60-Jährigen gestoßen war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Die Zeuginnen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. (sis)