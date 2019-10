BMW-Fahrer im „toten Winkel“ von Lkw erfasst

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Gauting hat Riesenglück bei einem Unfall auf der Tölzer Flinthöhe gehabt. Ein Lkw erfasste beim Abbiegen das Motorrad, das im „toten Winkel“ stand. Der Mann blieb unverletzt.

Bad Tölz - Die Schuld an dem Unfall am Freitag um 15.45 Uhr wird von der Polizei im Pressebericht ziemlich eindeutig dem Motorradfahrer zugewiesen. Der Brummi-Fahrer aus Waakirchen hatte sich mit seinem Tieflader-Anhänger an der Einmündung Tölz-Ost auf der Sachsenkamer Straße eingeordnet, um bei Grün nach links in die Umgehungsstraße einzubiegen.

Der Motorradfahrer war in dieselbe Richtung unterwegs. Er war an einer Fahrzeugschlange vorbeigefahren und hatte sich zwischen Lkw und Verkehrsinsel „hineingezwängt“, wie die Polizei schreibt. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Lastwagen los und holte dabei etwas nach rechts aus, um mit dem Anhänger besser nach links abbiegen zu können. Dabei übersah der 54-jährige Waakirchner den im „toten Winkel“ befindlichen Motorradfahrer und streifte diesen. Der Gautinger fiel dabei mit seiner Maschine um. Er selbst blieb unverletzt, an seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

chs