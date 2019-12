Der Böller-Bann: Hier ist Feuerwerk im Tölzer Land verboten

In wenigen Stunden knallt es wieder ordentlich zum Jahreswechsel. Doch nicht überall ist Feuerwerk erlaubt.

Bad Tölz – Jedes Jahr an Silvester stellt sich die gleiche Frage: Wo darf noch privat geschossen und geböllert werden und wo ist es verboten? „Es gibt auch heuer wieder ausgewiesene Flächen, an denen ein striktes Raketen- und Böller-Verbot gilt“, sagt die stellvertretende Tölzer Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Diese Flächen seien eigentlich seit Jahren bekannt. „Doch leider gibt es immer wieder Leute, die sich nicht daran halten.“ Verboten ist Feuerwerk in der Marktstraße, im Gries, am Kogel und am Kalvarienberg. „Die Brandgefahr ist schlicht und ergreifend zu hoch. Eine Nicht-Einhaltung könnte verheerende Folgen haben“, mahnt Frey-Allgaier.

Stadt Bad Tölz organisiert zwei zentrale Feuerwerke

Wer selbst nicht böllern will, kann auch einfach die beiden Feuerwerke genießen, die die Stadt organisiert. „Eines am Kurpark im Badeteil und eines auf der Isarbrücke“, sagt Frey-Allgaier. Die zentralen, professionellen Feuerwerke hätten mehrere Vorteile, ist Frey-Allgaier überzeugt. „Zum einen sieht es beeindruckend aus.“ Zum anderen soll die zentrale Pyroshow dazu beitragen, weniger „Feinstaub, Lärm und Müll“ zu produzieren. Die privaten Feuerwerke seien zuletzt auf der Isarbrücke ziemlich ausgeartet. „Daher haben wir uns entschieden, das zentrale Feuerwerk wieder am Isarkai zu machen.“

Ein explizites Verbot, selbst Raketen auf der Isarbrücke zu zünden, gibt es nicht. „Durch das organisierte große Feuerwerk hat sich die Situation auf der Isarbrücke aber etwas entschärft“, sagt Frey-Allgaier. Ursprünglich hatte die Stadt eigentlich geplant, das Feuerwerk durch eine Lasershow zu ersetzen. Die Anbieter seien aber laut Tourist-Info auf Jahre ausgebucht.

Bund Naturschutz begrüßt Ideen der Stadt

Friedl Krönauer, Specher der Kreisgruppe des Bund Naturschutz, hält die Idee der Stadt „für einen guten Ansatz“. Er appelliert „sich beim Feuerwerkskonsumverhalten etwas zu zügeln“. Es gehe nicht nur um die Feinstaubbelastung und die Brandgefahr, „sondern auch um die Folter der Tiere“. Er betont aber „kein Spielverderber“ sein zu wollen und verstehe auch, dass das Feuerwerk für viele der Höhepunkt am Silvesterabend ist. „Trotzdem sollte man nicht an allen Stellen Raketen abfeuern, am besten nicht in der Nähe von Naturräumen wie beispielsweise Wäldern.“ Krönauer wünscht sich zudem, dass das Feuerwerk wirklich nur um Mitternacht gezündet wird – und „nicht schon abends mit der Böllerei begonnen wird“.

Verbote auch in Schlehdorf und in Benediktbeuern

Nicht nur in Bad Tölz gibt es übrigens Verbotszonen für Feuerwerke. In der gesamten Seestraße in Schlehdorf ist Feuerwerk verboten – genauso wie rund um das Kloster in Benediktbeuern. In Gaißach appelliert die Gemeinde mit Schildern an die Vernunft der Bürger, das Abschießen von Raketen an der Sunntratn zu unterlassen.

In Lenggries regt Bürgermeister Werner Weindl an, lieber für die gemeindlichen Stiftungen zu spenden als das Geld für Böller und Raketen auszugeben. feb

Lesen Sie auch:

Rentner (80) genervt von Silvesterböllern: Gehstock-Attacke auf den Nachbarn