Böses Ende eines Bowling-Abends: Tölzerin mit 2,2 Promille am Steuer

Von: Rudi Stallein

Teilen

Der Fall wurde am Amtsgericht in Wolfratshausen verhandelt (Symbolfoto). © DB DVP

Mit 2,2 Promille setzte sich eine Tölzerin ans Steuer ihres Wagens. Erst baute sie einen Unfall und flüchtete, dann stoppte sie ein Polizeianwärter. Jetzt stand die Frau vor Gericht.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Als sie mit ihrem Pkw vom Parkplatz am Sportpark rollte, demolierte eine Tölzerin einen Metallpoller. Ungeachtet des Schadens fuhr die 45-Jährige weiter – bis nach Greiling. Dort wurde sie von einem Polizeianwärter in Zivil, der ihr vom Parkplatz gefolgt war, ausgebremst. Eine wenig später genommene Blutprobe ergab, dass die Frau mit mehr als zwei Promille unterwegs war. Das ist ihr auch ein halbes Jahr später noch höchst unangenehm. „Ich schäme mich, hier zu sitzen“, erklärte die Verkäuferin in der Verhandlung vor dem Amtsgericht, wo sie wegen fahrlässiger Trunkenheit, Unfallflucht sowie vorsätzlicher Trunkenheit zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Erinnerung der Angeklagten ist nur noch bruchstückhaft

Sie sei mit Freunden beim Bowlen gewesen, kramte die Angeklagte Bruchstücke ihrer Erinnerung an jenen 5. November 2022 zusammen. Aperol, Havanna Club und drei kleine Tequila standen anschließend mindestens auf dem Getränkebon. „Wir haben uns zu fünft einen schönen Abend gemacht. Dass der so endet, war nicht geplant“, räumte die Tölzerin ein.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

An den Unfall und die Fahrt nach Greiling könne sie sich jedoch nicht erinnern. Ihr Gedächtnis habe erst das Eintreffen der Polizei, die mit ihr ins Krankenhaus gefahren sei, wieder gespeichert.

„Kleinen Rumms bemerkt“: Schaden am Auto in Höhe von 8000 Euro

„Sie habe einen kleinen Rumms bemerkt“, berichtete der Beamte aus seinem Gespräch mit der Autofahrerin, deren Fahrzeug deutlich sichtbar beschädigt gewesen sei. Der Schaden am Auto belief sich auf 8000 Euro, hinzu kamen circa 300 Euro für den ramponierten Poller. Nach Einschätzung einer medizinischen Sachverständigen, die der Beschuldigten einen „mittelschweren Rausch“ attestierte, sei die Frau in jener Nacht in ihrem Einsichtsvermögen „nicht stark beeinträchtigt“, ihre Steuerungsfähigkeit hingegen erheblich vermindert gewesen.

Noch zwölf Monate ohne Führerschein

Deshalb bat Verteidiger Gerald Jeserer um „eine milde Strafe“ für seine Mandantin, die seit dem Vorfall „ihren Lebenswandel gewandelt“ habe. Zudem habe, da es in der Nacht kaum Verkehr auf der Straße gab, „keine erhebliche Gefährdungslage“ bestanden.

Richter Helmut Berger verurteilte die Tölzerin zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro, insgesamt also 3600 Euro. Zudem verhängte das Gericht eine Führerscheinsperre von noch zwölf Monaten, ein halbes Jahr ist der Schein bereits in Gewahrsam.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.