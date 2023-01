Boxabteilung im TV Bad Tölz „Bereicherung für Verein und Stadtviertel“

Bekannter Initiator

Der TV Bad Tölz gründet Boxabteilung. Dabei bekommt der Verein Hilfe von der Trainerlegende Ali Cukur.

Bad Tölz – Beim TV Bad Tölz kann man turnen, Volleyball, Handball und Tischtennis spielen, Leichtathletik und Gymnastik betreiben. Ab sofort kann man dort auch boxen – der Turnverein hat dafür eine eigene Abteilung gegründet. „Ich bin sehr stolz und glücklich“, sagt die Vorsitzende Jane Clarke. „Das ist eine Bereicherung für den Verein und für das ganze Stadtviertel.“

Hinter der Gründung steht Ali Cukur. Der 62-Jährige ist alles andere als ein Unbekannter. Als Aktiver bestritt er etwa 280 Boxkämpfe, wurde mehrmals Bayerischer Meister und belegte den fünften Platz bei den Amateur-Weltmeisterschaften. Seit 1997 ist er Abteilungsleiter beim TSV 1860 München. Seit 2000 engagiert er sich als Anti-Gewalt-Trainer und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Auch in Bad Tölz setzt Cukur Akzente, seit acht Jahren bietet er das Boxtraining im Rahmen des „OpenHouse Sports“ der Jugendförderung an.

Ali Cukur als Initiator

Er habe schon länger das Ziel gehabt, das Projekt in einen Verein zu überführen, sagt Cukur. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mit Rat und Tat zur Seite stehe, dass ich aber keinesfalls ein Amt in noch einem Verein übernehmen werde.“ Mittlerweile sind die Jugendlichen in seiner Boxgruppe erwachsen geworden. Sein Schützling Murat Solak erklärte sich nun bereit, die Abteilungsleitung zu übernehmen – sehr zur Freude von Cukur: „Murat ist pflichtbewusst. Er immer aufmerksam, wenn man ihm was erklärt und will den Trainerschein machen. Ich habe große Hoffnung, dass es klappen wird.“

Sportreferent Karsten Bauer hatte die Boxer und den Turnverein zusammengebracht. Vor ein paar Wochen stellten sich die designierten Vorstandsmitglieder beim Vereinsauschuss des Turnvereins vor – und der fasste einstimmig den Beschluss, die neue Abteilung zu gründen. Seit dem 1. Januar führen Jane Clarke und Murat Solak die Abteilung kommissarisch, noch im Januar sollen Wahlen stattfinden. Das erste Training fand bereits statt.

Viele Gespräche, um Integration voranzutreiben

Ali Cukur sieht in dem Projekt ein enormes Potenzial und blickt nicht ohne Stolz auf das zurück, was er in Bad Tölz bereits erreicht hat. „Bevor wir angefangen haben, haben viele überlegt, was der andere für eine Nationalität hat, sie haben sich nicht mal gegenseitig gegrüßt. Jetzt haben viele Freundschaft geschlossen, niemanden interessiert, wo der andere herkommt.“ Um die Integration voranzutreiben, habe er viele Gespräche geführt, „und das hat supergut geklappt“.

Studien haben laut Cukur gezeigt, dass Boxen „eine der besten Trainingsarten der Welt“ ist. Im Wesentlichen laufen die Einheiten so ab: Zunächst wird Basketball gespielt, um die Reaktionen und die Beinarbeit zu schulen. Nach einem Lauftraining beginnen die boxspezifischen Übungen. So wird beispielsweise in die Boxhandschuhe des Partners geschlagen. Anschließend beginnt das freie Boxen, bei dem keine Kopftreffer gestattet sind: „Bei manchen geht’s da richtig zur Sache“, sagt Cukur. „Da werden schon ein paar Körperhaken angebracht.“ Zum Schluss steht Seilspringen auf dem Programm: „Das ist für Boxer sehr wichtig“, sagt Cukur. „Einige bei uns haben das am Anfang gar nicht gekonnt, und jetzt sind sie Profis.“

TV Bad Tölz: Vorstandswahl steht an

Wer mit Kämpfen nichts am Hut hat, sei bei den Boxern auch gut aufgehoben. Der Trainer verweist dabei auf seine Arbeit beim TSV 1860 München: „Wir haben da 550 Mitglieder in der Abteilung. Mindestens 300 davon haben noch nie an einem Wettkampf oder Sparring teilgenommen. Sie trainieren immer nur am Gerät und am Sandsack.“ Abgesehen davon würden sich die Boxer auch über Helfer oder über Mitglieder freuen, die einfach nur ihre Beiträge zahlen.

Murat Solak kam vor zwölf Jahren mit Freunden das erste Mal zum Training. Er habe davon profitiert: „Ich bin ein eher ruhiger Kerl, habe noch nie eine Anzeige bekommen und hatte noch nie Stress mit der Polizei. Wenn jemand nett zu uns ist, sind wir nett zu ihm. Wenn nicht, trennen sich unsere Wege.“ Besonders verinnerlicht habe er den Satz: „Wichtig beim Boxen ist nicht, jemanden zu verletzen, sondern nicht getroffen zu werden.“ Ali Cukur ergänzt dies mit seinem Lieblingssatz: „Boxen ist ein Abbild des Lebens.“

Weitere Informationen

Die Boxer trainieren montags und mittwochs von 20 bis 22 Uhr in der Lettenholz-Sporthalle. Die Anmeldung ist online unter www.turnverein-badtoelz.de/abteilungen/boxen/ möglich. Hier sind auch die weiteren Kurstermine zu finden. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des Turnvereins unter der Telefonnummer 0 80 41/7 01 28. Sie ist montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

