Ein Heimatrekord: Die Tölzer Leonhardifahrt

Ellbach/Bad Tölz – Was haben die Tölzer Leonhardifahrt, das Opernhaus im schwäbischen Mering und der „Club der Nilpferdfreunde“ in Nürnberg gemeinsam? Mit allen drei verbinden sich Superlative. In Tölz gibt es die größte Leonhardifahrt, Mering hat das kleinste Opernhaus, und in Nürnberg gibt es die größte Nilpferd-Objekte-Sammlung der Welt. Das Bayerische Fernsehen porträtiert sie am Montag, 2. März, um 20.15 Uhr in der Sendereihe „Heimat der Rekorde“.

Für den Tölzer „Rekord“ hat sich das Filmteam mit Moderatorin Claudia Pupeter an Anton Mayer, Mang von Ellbach, gewandt, der selbst schon 46 Mal bei der Wallfahrt dabei war und seit Jahrzehnten sowohl das Haflinger-Gespann als auch den Wagen stellt. Die Adresse, so der BR, sei vom Veranstalter genannt worden. Der 63-jährige Ellbacher bekam eine Woche vor der Leonhardifahrt 2019 den Anruf, ob er sich vorstellen könne, von einem Fernsehteam während des Wallfahrtstags begleitet zu werden. Er habe sich das schon genau erklären lassen, bevor er zugesagt habe, sagt Mayer. „Es soll ja eine ordentliche Sache werden.“ Mit dem Ergebnis, das in der BR-Mediathek bereits zu sehen ist, ist der Mang zufrieden.

„Da bin ich schon stolz drauf.“ Die Fernsehleute seien schon am frühen Morgen am Hof aufgetaucht, wo ab 2 Uhr die Stallarbeit und ab 3.30 Uhr die Fütterung der Rosse begann. In der guten Stube des Hofs durfte sich die Moderatorin schminken und herrichten, bevor um 5.30 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück der Tag begann. „Wir haben uns ganz gut verstanden“, sagt Mayer, wenngleich der Zeitdruck am Wallfahrtstag mitunter mit den Wünschen des Kameramanns kollidierte. „Guata Mo, i muaß um dreiviertel Neune in Tölz sei“, beendete Mayer die Bitte um Wiederholung einer Filmszene. „Des hod er dann gfressn“, sagt der Landwirt.

Passt ein Weltrekord zu einer Wallfahrt?

Über das technische Equipment des BR staunt er auch heute noch. „Die haben nicht einmal Scheinwerfer gebraucht.“ Das Filmteam begleitete Mayer, für den mit dem Gespannführen bei der Wallfahrt „ein Kindheitstraum in Erfüllung ging“, den ganzen Tag über. Zum Thema Heimat der Rekorde passte natürlich auch am Berg oben ein Gespräch mit Florian Heiß (Heimberg), der die berühmte Heiß-Truhe fährt. Sie stammt von 1785. Von welchem Hof der zierliche Truhenwagen ursprünglich stammt, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen, klärt Heiß die nachfragende Moderatorin auf. Claudia Pupeter trifft sich an der Mühlfeldkirche auch noch mit Pfarrer Martin Gehringer. Das gibt es auch nicht alle Tage, dass ein gebürtiger Tölzer den Wallfahrtssegen spendet.

1500 Wallfahrer und zirka 15 000 Zuschauer waren 2019 dabei

Die Leonhardifahrt ist eine Wallfahrt. Passt es da, von Rekorden, ja Weltrekorden zu sprechen? 1500 Wallfahrer und rund 15 000 Besucher waren 2019 dabei. „Tölz ist halt mal die größte Leonhardifahrt“, sagt Mayer und betont die Fahrt im Unterschied zum Kötztinger Pfingstritt.

Auch die Verantwortlichen beim BR erkennen keinen Widerspruch. Die Sendung sei „keine Show“, sondern „ein im Kern dokumentarisches Format“. Sie „bildet bestehende Rekorde im Freistaat lediglich ab und erfindet sie nicht neu“, sagt der Redaktionsleiter im Bereich „Journalistische Unterhaltung Bayern“, Ingmar Grundmann. „Das Attribut ,größte‘ verdeutlicht in diesem Fall die außergewöhnlich hohe Beteiligung sowohl von Wallfahrern als auch von Zuschauern, die die Tölzer Leonhardifahrt Jahr für Jahr aufweist.“

