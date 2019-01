Feuer auf Aussiedlerhof im Ratzenwinkel in Bad Tölz: Nebengebäude abgebrannt

Unfall am Ortseingang von Bad Tölz: Bus voller Schüler fährt auf BMW auf

Ein Bus, in dem 48 Schüler und Erzieher der Pater-Rupert-Mayer-Realschule Pullach saßen, war am Dienstagnachmittag auf der B 13 kurz vor Bad Tölz in einem Auffahrunfall …