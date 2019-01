Breites Bündnis im Landkreis für ÖDP-Volksbegehren: Es geht auch um das Überleben der Menschen

Früher war nach einer Fahrt über die Autobahn die Windschutzscheibe voller Insekten. Heute ist das anders. Deshalb setzen sich auch im Landkreis zahlreiche Umweltschützer für das ÖDP-Volksbegehren ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Initiative „Rettet die Bienen“ will „dem größten Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier“ Einhalt gebieten. Dafür müssen zwischen dem 31. Januar und dem 13. Februar zirka eine Million Menschen in Bayern das Volksbegehren „Artenvielfalt“ unterschreiben. Auch im Landkreis haben sich Aktionskreise gebildet, um Wähler zu mobilisieren.

ÖDP-Kreisvorsitzender Stephan Koch aus Wackersberg zeigt sich optimistisch, dass das gelingt. „Wir haben ein breites Bündnis aufstellen können.“ Dazu gehören unter anderem die Kreisverbände der Grünen und der SPD, des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und des Bunds Naturschutz (BN) sowie die Naturfreunde Oberland, der Alpenverein, der Imkerverein Geretsried und das Hofgut Letten.

Die Initiative selbst geht auf die ÖDP zurück. Auch aus den Reihen der Bevölkerung sei die Resonanz bislang sehr positiv, sagt Koch. Dabei startet die heiße Werbephase mit Vorträgen und Info-Ständen erst mit Beginn der Eintragungsfrist am Ende des Monats (siehe unten).

Anders als der Name vermuten lässt, geht es bei dem Volksbegehren nicht nur um den Schutz der Bienen. Diese Tiere gelten laut Koch aber als Sympathieträger, deshalb seien sie in den Titel genommen worden. Das Bienensterben gilt außerdem als besonders eindringliches Beispiel für den allgemeinen Rückgang der Artenvielfalt.

In China und Afrika wird zum Teil schon mit der Hand bestäubt

1950, sagt Koch, gab es noch 80 Prozent mehr Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln, Libellen, Käfer und Singvögel. Diese drastische Entwicklung bedrohe auch das Überleben der Menschen. Denn wer, bitte, solle das Obst und Gemüse bestäuben, wenn es keine Hummeln und Bienen mehr gibt? „Schon jetzt wird in China und Afrika in einigen Regionen mit der Hand bestäubt“, sagt Koch.

Damit es hierzulande nicht so weit kommt, will die Initiative im Freistaat „das wirksamste Naturschutzgesetz Deutschlands“ durchsetzen. So formuliert es Hans Schmidt, der Verantwortliche für den Aktionskreis in Wolfratshausen. Schmidt sieht wie seine Mitstreiter vor allem die Landwirtschaft in der Pflicht. Der Einsatz von Ackergiften solle eingedämmt und die Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und Vögel besser vernetzt und damit gesichert werden.

Weitere Kernforderungen der Initiative sind der Erhalt und die Schaffung blühender Randstreifen an allen Bächen und Gräben, die Umwandlung von zehn Prozent der Wiesen in Blühwiesen, die Aufnahme von Naturschutz in die Ausbildung von Land- und Forstwirten sowie der massive Ausbau der ökologischen Landwirtschaft.

Kritik von Seiten der Landwirte

Vor allem die letzte Forderung stößt bei vielen Bauern auf Kritik. Sie befürchten, dass sie auf ihrem Ertrag sitzen bleiben. Ein Großteil der Konsumenten sei nicht bereit, höhere Preise zu bezahlen, die der Biolandbau mit sich bringen würde. ÖDP-Kreisvorsitzender Stephan Koch kann sich das nicht vorstellen. „Der Markt reguliert sich.“ Außerdem kenne er niemanden, „der sich gerne vergiften lasse“. Genau das sei jedoch die Folge des hohen Pestizideinsatzes – dies und das Insektensterben.

Veranstaltungen rund um das Volksbegehren

30. Januar: Vortrag des Biologen und Schmetterlingsforschers Dr. Andreas Segerer von Bioland e.V. zum Thema „Insektensterben – Ursachen und Lösungen“, 19.30 Uhr, Landgasthof Reindlschmiede in Bad Heilbrunn.

1. Februar: Vortrag von Dr. Sabine Tappertzhofen (LBV) zum Thema „Rettet die Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Menschen – letzte Chance Volksbegehren“, 19.30 Uhr im „Kolberbräu“ in Bad Tölz.

7. Februar: Vortrag von Dr. Sabine Tappertzhofen (siehe oben), 19.30 Uhr, Ratsstuben Geretsried (kleiner Saal). Vortrag von Dr. Andreas Segerer „Lasst uns die Bienen retten – damit retten wir uns selbst“, 19 Uhr, ZUK Benedikbeuern, Allianzsaal des Klosters.

Infostände gibt es in Bad Tölz (1., 6., 8. und 13. Februar), Wolfratshausen (31. Januar, 1., 2., 8., 9. Februar), Geretsried (1., 2., 5., 8., 9. 12. Februar), Gelting (2. Februar) und Benediktbeuern (täglich).

In die Listen eintragen können sich Interessierte von Donnerstag, 31. Januar, bis Mittwoch, 13. Februar, im jeweiligen Rathaus ihrer Stadt oder Gemeinde. Wichtig: Stimmberechtigte müssen ihren Personalausweis oder Reisepass mitnehmen. Tragen sich über zehn Prozent der Wahlberechtigten ein, ist der bayerische Landtag verpflichtet, über den Gesetzesentwurf abzustimmen.