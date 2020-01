Verwirrter Mann trägt in Tölz fremde Post aus

Erst plünderte er den Briefkasten eines Tölzers, dann versuchte er die Sendungen, einem Nachbarn zu übergeben: Die Polizei bittet um Hinweise auf einen offenbar verwirrten Mann.

+++ Update vom 7. Januar 2020 +++

Bad Tölz - Neue Erkenntnisse gibt es zur Beschädigung von mehreren Briefkästen in Bad Tölz. Am Samstag, 4. Januar, klingelte gegen 17.15 Uhr ein Unbekannter bei einem 44-jährigen Mann aus Bad Tölz in der Salzstraße. Der unbekannte Mann hatte die Post eines 46-Jährigen, der ebenfalls in der Salzstraße wohnt, in der Hand und wollte diese dem 44-Jährigen übergeben. Laut Aussage des Bewohners wirkte der Mann verwirrt und wollte nicht mehr gehen.

Nachdem der Tölzer bemerkte, dass der Briefkasten des 46-Jährigen beschädigt worden war, flüchtete der Unbekannte.

Der Verdächtige ist etwa 1,97 Meter groß und rund 130 Kilo schwer. Er trug eine schwarze Jeans, schwarze Halbschuhe und einen schwarzen Anorak.

Ende Dezember waren in Bad Tölz reihenweise Briefkästen aufgebrochen und Postsendungen geöffnet worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich möglicherweise um denselben Täter handeln könnte. Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 08041/761060 erbeten. va

Die ursprüngliche Meldung vom 29. Dezember 2019

Bad Tölz - Der Tatzeitraum wird von der Tölzer Polizei auf Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr früh, eingegrenzt. In diesen rund zwölf Stunden hat der Täter mehrere Briefkästen in den Wohnanlagen der Spethmann- und Greiner-Straße aufgebrochen. Der Täter ging ziemlich rabiat vor, sodass ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

Lesen Sie auch: Tölzer Hotelplanung „auf der Zielgeraden“

Die ermittelnden Beamten entdeckten mehrere geöffnete Briefe. Der Täter hatte offenbar nach Geld und Wertgegenständen in den Kuverts gesucht. Die Polizei erhofft sich Hilfe durch die Anwohner, die vielleicht auffällige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 80 41/76 10 60 zu melden. chs

Lesen Sie auch:

Handgreiflichkeiten an der Tölzer Osterleite: Greilinger ins Gesicht geschlagen

Einsätze der Tölzer Polizei: Ehestreit, Prügel in der Disco und ein Außerirdischer