Briten in Bad Tölz-Wolfratshausen verfolgen Krönung von Charles III.: „Das ist Showbusiness“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Royale Souvenirs: Zum Thronjubiläum von Elisabeth II. holten die Ickingerin Vanessa Magson-Mann (Mi.), ihre Tochter Miriam (li.) und ihre Mutter Josephine Magson in deren Heimatstadt Bromsgrove in der Grafschaft Worcestershire Fahnen heraus, die zur Krönung 1953 angefertigt wurden. Auch zur Krönung von Charles III. an diesem Samstag kommen die Erinnerungsstücke wieder zu Ehren. © Vanessa Magson-Mann

King Charles III., der an diesem Samstag (6. Mai) zum König gekrönt wird, hat auch unter den Briten in Bad Tölz-Wolfratshausen schon viele Sympathien gewonnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Krönung von König Charles III. an diesem Samstag ist für Royalisten Pflichtprogramm im TV. Mit besonders vielen Emotionen, Gedanken und Erinnerungen werden die im Landkreis lebenden Briten die Zeremonie mitverfolgen. Viele Sympathien hat der neue König unter ihnen schon gewonnen.

Krönung von King Charles: „Schön, dass die Tradition weitergeht“

Was auch immer man von der Monarchie halte: „Es ist etwas Historisches, das man nicht alle Tage miterlebt“, sagt die Ickingerin Vanessa Magson-Mann. Die gebürtige Britin, die seit 32 Jahren in Deutschland lebt, findet es „schön, dass die Tradition weitergeht und in der modernen Welt ihren Platz hat“. Selbst werde sie für Live-Bilder von der Krönung allerdings nur ab und zu einen Blick auf ihr Handy werfen. „Ich fahre zu einem lange geplanten Wellness-Wochenende.“ Die Fernsehübertragung werde sie aber aufzeichnen und auch ihrer 16-jährigen Tochter Miriam ans Herz legen, „damit sie später rückblickend sagen kann, dass sie die Krönung gesehen hat“.

Vor 70 Jahren sei ihre heute 85-jährige Mutter eigens nach London gereist, um die Krönung von Elisabeth II. zu sehen. Von jenem 7. Juni 1953 haben sich im Hause Magson zwei Fahnen gehalten, die als Krönungs-Souvernirs angefertigt waren und seinerzeit im Inneneinrichtungsladen von Vanessa Magsons Vater aufgehängt wurden. „Mittlerweile sind das Museumsstücke“, sagt sie. Zur jetzigen Krönung werden sie wieder hervorgeholt.

Schlagzeuger Pete York bescheinigt King Charles „raffinierten Humor“

Gespannt ist Vanessa Magson-Mann auf den Ablauf der Feierlichkeiten. „Charles hat ja gesagt, dass es etwas kleiner werden soll. Trotzdem gibt es 2000 Gäste – tja, alles ist relativ“, sagt die Ickingerin mit einem Lachen. Allgemein findet sie das Auftreten von Charles III. bislang aber „positiv und erfrischend“. Sie bezeichnet ihn als „sehr überlegte Person“. Mit seinem Akzent auf dem Thema Umweltschutz sei er schon lange „seiner Zeit voraus“ gewesen.

„Große Hoffnungen“ setzt Pete York auf King Charles. Der legendäre englische Schlagzeuger der „Spencer Davis Group“, der heute in Bad Tölz lebt, schätzt an dem neuen Staatsoberhaupt vor allem dessen „sehr guten, raffinierten Humor“ und findet es auch gut, ihn zusammen mit seiner Ehefrau Camilla lachen zu sehen. „Meine Frau Mecky und ich lachen auch viel zusammen. Das ist das Geheimnis einer guten Ehe“, sagt der 80-Jährige.

Erinnerungen an Krönung von Elisabeth II. 1953

Bei der heutigen TV-Übertragung will Pete York zwar nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, aber sich ein paar Höhepunkte heraussuchen. „Das ist Show-Business“, sagt der Musiker. „Ein bisschen Zeremonie darf schon sein.“ Allerdings könne er auch diejenigen unter seinen Landsleuten verstehen, die ein Problem damit haben, dass die geschätzt bis zu 100 Millionen Pfund für die Krönungsfeierlichkeiten aus Steuergeld bezahlt werden. „Und das in Zeiten, in denen viele Briten ärmer geworden sind und wegen des schlechten Gesundheitssystems Schwierigkeiten haben, einen Arzttermin zu bekommen“, meint der Musiker. Da fände er es „keine schlechte Idee“, wenn der König die Kosten aus seiner Privatschatulle übernehmen würde.

Erinnerungen hat Pete York an die Zeit der Krönung von Elisabeth II. „Zuvor ist sie durch alle großen Städte Englands gereist und im offenen Wagen durch die Straßen gefahren.“ In Nottingham winkte ihr der kleine Pete vom Straßenrand aus zu. Und er erinnert sich, dass alle Schulkinder damals einen Druckbleistift mit einem aufgesetzten Miniaturmodell der Krone geschenkt bekamen.

Brite aus der Jachenau: „Kann Camilla akzeptieren“

Für David Warham (78) war der Tag der Krönung von Elisabeth II. der erste in seinem Leben, an dem er einen laufenden Fernseher zu Gesicht bekam. „In unserer Nachbarschaft hatte gerade ein Fernseher-Geschäft aufgemacht, dort sind wir alle hingelaufen, um die Krönung zu sehen“, berichtet der gebürtige Schotte, der seit vielen Jahren in der Jachenau lebt.

Heute ist die Krönung von König Charles für ihn erst einmal ein Grund, London zu meiden. „Da sind jetzt viel zu viele Menschen, man kann sich fast nicht bewegen.“ Am Fernsehen werde er die Krönung aber verfolgen. „Ich bin eher Royalist als Republikaner“, sagt der Jachenauer. Denn an Donald Trump oder Emanuel Macron macht er fest, dass gewählte Staatsoberhäupter nicht zwangsläufig die bessere Variante seien. „Und in Großbritannien hat der König einen Gegenpol im Parlament“, stellt er fest.

Charles hält er zugute, dass der schon seit Jahren auf den drohenden Klimawandel aufmerksam mache. Und Camilla an seiner Seite könne er zumindest „akzeptieren“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.