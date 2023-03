Bronzenes 3D-Stadtmodell ziert bald den Tölzer Amortplatz

Teilen

Der nördliche Amortplatz soll deutlich belebt werden. Geplant sind Bänke, ein Stadtmodell, ein Trinkbrunnen sowie Absperr- und Lademöglichkeiten für E-Bikes. © cs

In der jüngsten Tölzer Bauausschussitzung ging es um ein 3D-Stadtmodell für den Amortplatz. Mit 7:4 Stimmen wurde der Beschluss dafpr gefasst.

Bad Tölz – Den Vorschlag haben die Tölzer Stadtführerinnen gemacht (wir haben berichtet), und er wird nun Wirklichkeit: Am Amortplatz wird ein bronzenes 3D-Stadtmodell aufgestellt werden. Es zeigt die Altstadt Tölz aus der Vogelperspektive und soll Besuchern einen städtebaulichen Überblick geben. Auch die Tölzer Topographie, etwa die Kalvarienberg-Erhöhung, wird in dem Modell abgebildet. Menschen mit Sehbehinderung können die Stadtanlage ertasten und werden mit Blindenschrift informiert. Das hat der Bauausschuss am Dienstag beschlossen.

Vorschlag kam von Stadtführerinnen

In der Sitzung stand eine weitere Variante zur Diskussion, um den nördlichen Amortplatz wieder zu beleben. Das Staatliche Bauamt Weilheim hat der Stadt die Übernahme des Flößerbrunnens angeboten, der an der Südumgehung ein eher trauriges Dasein fristet. Dafür hatten sich in der Sitzung Bürgermeister Ingo Mehner, Anton Mayer, Christine Brandl und Karsten Bauer (alle CSU) stark gemacht. Brandl und Mayer betonten auch den Kostenaspekt. Ein Umzug würde 26 000 Euro kosten. Dazu den jährlichen Unterhalt. Für das Stadtmodell sind laut Stadtbaumeister Florian Ernst „grob geschätzt“ 70 000 Euro aufzubringen. Städtebauförderung ist zwar in Aussicht gestellt, aber nicht sicher.

Stadtmodelle wie dieses im Tölzer Bauausschuss gezeigte, gibt es in vielen historischen Urlaubsstädten. Bei Führungen sind sie beliebte Fotomotive. © cs

Karsten Bauer hatte argumentiert, dass am Isarkai die Busgruppen ankommen, und die Besucher somit gleich vor dem Stadtmodell stehen, wenn man dieses dort aufstellen würde. Ein Brunnen belebe hingegen den Amortplatz, wo ja auch Bänke aufgestellt werden sollen. Das sei aber dann ein rein optischer und kein akustischer Genuss, widersprach Doris Bigos (Grüne), die auf den Verkehrslärm des nahen Kreisels verwies. Ihr gefiel das Stadtmodell besser, weil das Parkhaus in der Nähe sei. Michael Lindmair (FWG) konnte sich beides vorstellen: Brunnen und Modell. Die Stadtführerinnen hätten aber selber den Platz für das Modell vorgeschlagen, das auch von der Größe besser hinpasse. Man sehe von dort auch gleich einen großen Teil der Stadt vor sich.

Kosten: Rund 70 000 Euro

Das Modell wird laut Stadtbaumeister Ernst das Gebiet zwischen der städtebaulichen Achse von der Franziskaner- zur Mühlfeldkirche sowie vom Gries hinauf zur Kalvarienbergkirche zeigen. Das sind 55 Hektar Stadtfläche im Maßstab 1:500. Die Abmessungen liegen bei 180 mal 130 Zentimeter. Der Flößerbrunnen benötigt am Boden rund vier Meter Durchmesser und ist 3,80 Meter hoch.

Für Lindmair war auch folgender Gedanke wichtig: Am Isarkai, wo man keinen direkten Zugang zum Wasser wie am Amortplatz habe, sei ein Brunnen jedenfalls besser aufgehoben. Auch Johanna Pfund hatte eingeworfen, dass ein Brunnen eigentlich dorthin gehöre, wo wenig Bewegung sei und er für Belebung und frische Luft sorgen könne. Modell-Befürworter Moritz Saumweber (Grüne) hatte eine ganz praktische Frage. „Wie geht man mit Graffiti um?“ Da müsse gereinigt werden, das sei aber möglich, sagte Ernst.

7:4 für bronzenes Stadtmodell

Mit 7:4 Stimmen entschied sich der Ausschuss schließlich für ein Stadtmodell. Dafür waren: Johanna Pfund, Bigos, Saumweber (alle Grüne), Martin Harrer, Ulrich Fottner, Lindmair (alle FWG) sowie Michael Ernst (SPD). Erst nach dem Beschluss fragte Anton Mayer nach, was passiere, wenn es keine Förderung geben werde. Der Beschluss, so Mehners Antwort, sei davon unabhängig gefasst worden. Nur wenn die Schätzkosten um 20 Prozent überschritten würden, stehe das Projekt erneut zur Diskussion. Der Flößerbrunnen werde bei einer Umgestaltung des Isarkais eine Rolle spielen, so der Bürgermeister. Das dauere aber noch.

Trinkbrunnen, Bänke und Biker-Ladestationen

Es wurde nicht nur über Brunnen oder Stadtmodell gesprochen. Der nördliche Amortplatz soll von seinen Funktionen her aufgewertet werden und eine höhere Aufenthaltsqualität bekommen. Stadtbaumeister Florian Ernst berichtete, dass Absperrmöglichkeiten für Räder so wie am Taubenloch geschaffen werden. Für Akku-Ladestationen für E-Biker ist bereits der Strom gelegt. Zudem kommen ein kleiner Trinkbrunnen und Bänke. Die drei Laubbäume werden erhalten. Eine Altstadtleuchte im Eck soll nicht nur für Lichtatmosphäre auf dem Platz sorgen, sondern auch den unteren Teil der Brückenkopfmauer beleuchten. (Von Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.