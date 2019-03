Brutkasten wird aufgebaut: Im Tölzer Stadtmuseum entsteht neues Leben

Ungewöhnliches Projekt: Im Tölzer Stadtmuseum kann man ab Sonntag Küken beim Schlüpfen beobachten.

Bad Tölz – Wie Leben entsteht, können alle Interessierten ab dem kommenden Sonntag, 31. März, wieder im Stadtmuseum bestaunen. Bereits zum zweiten mal wird im Schaufenster der Museumswerkstatt ein Brutkasten aufgestellt, in dem man beobachten kann, wie aus Eiern Küken schlüpfen.

Initiiert hat das erneut Museums-Leiterin Elisabeth Hinterstocker. Sie hat in ihrem Heimatort Valley einen Hühnerhof. Dort durften auch die Tiere hin, die vergangenes Jahr im Museum geschlüpft waren. „Die Eier in diesem Jahr sind die Eier von denen, die letztes Jahr geschlüpft sind“, sagt Hinterstocker. Dazu kommen drei bis vier Eier, die sie von Bekannten bekommt.

Bei den Tieren handelt es sich um alte Rassen. „Bei denen geht es nicht um Leistung, sondern um Langlebigkeit“, erklärt Hinterstocker. „Bei unserem ältesten Tier haben wir nach 16 Jahren zu zählen aufgehört.“

Bald wird man es Piepsen hören

Die Entwicklung der Eier kann nun eben ab Sonntag beobachtet werden. Dass es vielleicht durch die Besucher etwas geräuschvoll werden könnte, stört die Embryos nicht, sagt Hinterstocker. „In den ersten Wochen ist ihnen das egal.“ Dann, in den Tagen vor dem Schlüpfen, beginnen die Küken durch die Eierschalen miteinander zu kommunizieren. Das Piepsen ist zu vernehmen. „Wir werden wieder eine Kamera aufstellen“, sagt Hinterstocker. So kann auch über einen Bildschirm verfolgt werden, wie sich die Küken den Weg in die Welt bahnen. Geht alles gut, sollten die Tiere am Karsamstag schlüpfen. Vergangenes Jahr waren so viele Beobachter da, dass es fast eng geworden wäre. Das würde Elisabeth Hinterstocker auch in diesem Jahr freuen. „Manche Kinder haben über Monate am Wachstum der Küken teilgenommen.“ Es habe sogar ein paar gegeben, die die Tiere dann auf dem Hühnerhof besucht hätten.

„Was wir uns wünschen würden: Dass alle, die hier beobachten, wie Leben entsteht, eine andere Einstellung und Wertschätzung dem Leben gegenüber erhalten. Wenn man ein Brathühnchen in der Kühltheke sieht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass das mal ein Lebewesen mit Bedürfnissen war.“ Sie habe schon den Eindruck, dass einige der Besucher im vergangenen Jahr nun eine andere Vorstellung erhalten hätten.

Lesen Sie auch: Mit der Sänfte auf den Blomberg: Die Geschichte der Sesselträger

In weiteren Aspekten beschäftigt sich das Stadtmuseum in den nächsten Wochen mit dem Thema Ostern. In der Werkstatt gibt es verschiedene Angebote: Am Mittwoch, 3. April, können von 14 bis 16 Uhr Kerzen gestaltet werden. Am Donnerstag, 18. April, werden von 14 bis 17 Uhr Eier eingefärbt. Unkostenbeitrag beträgt je acht Euro. Diese Kurse richten sich an Kinder ab acht Jahren. An den Samstagen, 6., 13. und 20. April findet jeweils ein offenes Werkstattprogramm statt, das sich auch schon an Kindergartenkinder richtet. Von 13 bis 17 Uhr kann ohne Anmeldung vorbeigeschaut werden.

Anmeldung ist laut Hinterstocker noch möglich, unter Telefon 0 80 41/7 93 51-57 oder 7 93 51-56 sowie per E-Mail an stadtmuseum@bad-toelz.de.

Auch interessant: Benediktbeuern wählt am 30. Juni: Wer wird neuer Bürgermeister?