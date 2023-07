Bub (11) schleicht sich nachts in Bad Tölz aus Auto: Dann fahren seine Eltern davon

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Polizei nahm den aufgelösten Buben erst einmal in Obhut. © Marijan Murat

Was für ein Schreck: Als eine Tiroler Familie von einer Fahrt aus Bad Tölz zurückkam, war der elfjährige Sohn, der eigentlich auf der Rückbank im Auto hätte sitzen sollen, verschwunden.

Bad Tölz - Die dreiköpfige Familie aus dem österreichischen Münster/Tirol befand sich am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Nähe eines Autohauses an der Demmeljochstraße in Bad Tölz. Während die Eltern ein zum Verkauf stehendes Fahrzeug begutachteten, wollte sich der elfjährige Sohn nach Angaben der Polizei wohl einen Scherz erlauben und schlich sich kurz vor der Heimfahrt von der Rücksitzbank des Multivans nach draußen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bub läuft dem wegfahrenden Auto noch hinterher

Seine Eltern bemerkte allerdings nicht, dass der Bub ausgestiegen war, und traten wenig später unbekümmert die Heimfahrt an, ohne sich nochmals zu vergewissern, ob der elfjährige Sohn noch an Bord ist. Der Bub lief dem wegfahrenden Fahrzeug noch hinterher, konnte seine jedoch Eltern nicht mehr auf sich aufmerksam machen.

An dieser Stelle bekam es der Kleine offenbar mit der Angst zu tun. Besorgte Mitarbeiter des nahe Schnellrestaurants verständigten schließlich die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Inspektion nahm den aufgelösten Junge in Obhut

Eltern merken erst zu Hause in Tirol, dass der Sohn weg ist

Mittlerweile zu Hause angekommen, hatten auch die Eltern bemerkt, dass jemand die Heimreise nicht mit angetreten hatte. Die besorgte Mutter wandte sich mit einem Hilferuf an die Polizei in Bad Tölz. Zuvor waren bereits die Polizeibehörden in Österreich von den oberbayerischen Kollegen informiert worden, die nach dem Fahrzeug der Eltern fahndeten.

Alles nahm ein glückliches Ende: Der Elfjährige wurde schließlich in Zusammenarbeit der bayerischen und der Tiroler Polizei in Achenkirch der überglücklichen Mutter übergeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.