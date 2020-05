Buch zum Kriegsende im Isarwinkel berichtet von Husarenstück in Bad Tölz

Pünktlich zum Kriegsende vor 75 Jahren veröffentlicht Robert J. Huber die zweite Auflage seines Buches „Kriegsende im Isarwinkel“.

Bad Tölz/Gaißach– Die um 50 Seiten erweiterte und mit vielen neuen Fotos und Grafiken ausgestattete Arbeit liefert im ersten Teil ein großes Panorama der Endphase des Zweiten Weltkrieges, beschreibt die militärischen Kampftechniken und den parallel dazu fortschreitenden Stand der Waffentechnik, ehe der Autor auf der Grundlage der amerikanischen „Kriegstagebücher“ die militärischen Ereignisse im Oberland und im Isarwinkel auswertet.

Um die „militärhistorische“ Herangehensweise des Autors an das Thema zu verstehen, muss man auf seine Vita eingehen: Robert J. Huber, Jahrgang 1959, war lange Zeit aktiver Offizier der Bundeswehr, ehe er vor 20 Jahren als Quereinsteiger in den Schuldienst wechselte und wirtschaftswissenschaftliche und technische Fächer unterrichtet. Seit 2012 ist er als Gymnasiallehrer in Hohenburg tätig. Im Rang eines Oberstleutnants hat er bei Großmanövern sogenannte „Kriegstagebücher“ verfasst, die eine minutiöse Beschreibung aller wichtigen Abläufe im Stenogrammstil beinhalten.

„Durch Zufall“ auf amerikanische Kriegstagebücher gestoßen

Über die Lehrerin Vroni Müller, die seit Jahren an einer Gaißacher Ortschronik schreibt, ist Huber „durch Zufall“ auf die amerikanischen Kriegstagebücher gestoßen, die erst vor fünf Jahren freigegeben wurden. Sie sind schwer lesbar, weil sie mit vielen Abkürzungen geschrieben wurden. Hubers Blick auf die Ereignisse aus dieser Perspektive der US-Armee ist das besondere Merkmal der Forschungen.

Auf der Umschlagseite des Buchs ist ein Atompilz abgebildet, was irritiert und verstört: Huber ist überzeugt, dass die Amerikaner die Atombombe ursprünglich für die Kriegsentscheidung in Deutschland entwickelt haben. Bis in das Jahr 1945 hätten sie keine klaren Erkenntnisse gehabt, was Nazi-Deutschland an Waffentechnik (Gerüchte über „Wunderwaffen“) noch in der Hinterhand hat – und was es mit der „Alpenfestung“ genau auf sich hat. Öfters konnte man schon lesen, dass das Industriegebiet Ludwigshafen als ein Abwurfziel angedacht war, doch nachdem die Amerikaner den Südwesten bereits besetzt hatten, hält Huber gegen Ende des Krieges ein Alpental für eine realistische Option. Zum Glück für Deutschland gab es keine Alpenfestung, und der Krieg war drei Monate vor der Verfügbarkeit von Atombomben beendet. Sie fielen dann auf Hiroshima und Nagasaki.

Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt in Bad Tölz gefangen genommen

Die Amerikaner gingen lange von einer nur sehr schwer einnehmbaren „Alpenfestung“ nach Schweizer Vorbild aus und verlagerten den Schwerpunkt ihrer militärischen Operationen mehr in den süddeutschen Raum. Doch je näher sie den Alpen kamen, desto mehr sollte sich diese Sorge verflüchtigen. Als sie am 1. Mai von Weilheim aus bis nach Beuerberg vorgerückt waren, gelang einem zehn Mann starken Spähtrupp ein Husarenstück: Nach einem entsprechenden Hinweis drang man in der Dämmerung nach Bad Tölz vor und nahm Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt (70) gefangen, der hier wegen seiner Durchblutungsstörungen zur Kur weilte. Dazu Huber: „Vermutlich im Haus Tannenberg, aber dafür fehlt mir noch der letzte Beweis.“

+ Robert J. Huber ist der Autor des Buchs über das Kriegsende im Isarwinkel.

Robert Huber spricht von „begründeten Vermutungen“, dass von Rundstedt während seiner Befragungen auf Schloss Hirschberg am Haarsee (östlich von Weilheim) den Amerikanern äußerst detaillierte Auskünfte über die Schwächen der verteidigenden 17. SS-Waffendivision gegeben habe.

Nicht anders sei es zu erklären, dass die US-Armee sofort starke Verbände abgezogen und nur mit kleineren Verbänden unter Verzicht auf Geschütz-Dauerfeuer und Flächenbombardements ins Tölzer Land vorgedrungen sei: „Das riskiert ein verantwortungsvoller Militär nur, wenn er über absolut zuverlässige Informationen verfügt.“ Damit untermauert Huber seine These, dass Bad Tölz und der Isarwinkel es hauptsächlich von Rundstedt zu verdanken hätten, dass sie relativ glimpflich davongekommen sind.

Festnahme in Bad Tölz war ein ganz dicker Fisch

Bei der Auswertung der US-Kriegstagebücher hat Huber ein interessantes Detail gefunden: Bei der von Gregor Dorfmeister in seinem Roman „Die Brücke“ beschriebenen Verteidigung einer Loisachbrücke durch Kindersoldaten hätten die Jugendlichen einen Panzer in Brand geschossen, doch entgegen Dorfmeisters Annahme sei dabei kein US-Soldat zu Tode gekommen. Huber: „Welche Last hätte ihm dieses Wissen von der Seele genommen!“

Noch einmal zu Generalfeldmarschall von Rundstedt, der einer der ranghöchsten Militärs der Wehrmacht und vorher Oberbefehlshaber der Westfront war. Im Gegensatz etwa zu Wilhelm Keitel und Alfred Jodl, die wegen aktiver Verstrickungen in Kriegsverbrechen und den Mord an Zivilisten zum Tode verurteilt wurden, ist von Rundstedt vor dem Nürnberger Kriegstribunal nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Huber: „Sein Gesundheitszustand allein erklärt das nicht. Die Alliierten müssen zur Einschätzung gekommen sein, dass der dienstälteste Offizier der Wehrmacht ein Soldat gewesen ist, der noch in der alten preußischen Tradition stand.“

Der Tölzer Geschichtsforscher Martin Hake meint zum Buch und von Rundstedt: „Hubers militärisches Spezialwissen hat die Forschung vorangebracht. Von Rundstedt war bei den Amerikanern hoch angesehen. Seine Festnahme in Bad Tölz war ein ganz dicker Fisch und eine Nachricht, die allerhöchste Aufmerksamkeit fand und sofort bis ganz nach oben zu Dwight D. Eisenhower ging. Am 1. Mai war allerdings alles gelaufen, kriegsentscheidend war seine Festnahme nicht mehr.“ Aber seine Aussagen hätten wohl maßgeblich dazu beigetragen, dass die Amerikaner den Isarwinkel gewissermaßen rechts liegen lassen konnten und mit aller Macht in Richtung Berchtesgadener Land, Obersalzberg und Linz vorrückten.

Das Buch „Kriegsende im Isarwinkel“ ist im Verlag BoD Norderstedt erschienen. 147 Seiten; zahlreiche Bilder, Literaturverzeichnis und QR-Links; 12,80 Euro; ISBN: 978-3-7519-1966-1.

Rainer Bannier

