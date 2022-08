Buchungslage wie in Zeiten vor Corona: Viele Touristen im Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Viele Urlauber sind derzeit in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Tölzer Land.

Die Tourist-Informationen freuen sich über ausgebuchte Unterkünfte im Tölzer Land. Während es in den Sommerferien kaum mehr freie Übernachtungskapazitäten gibt, ist ein Oktoberfestansturm noch nicht zu verzeichnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Während die Ferien in Bayern im vollen Gange sind, neigt sich in anderen Regionen Deutschlands die große Sommerpause schon wieder dem Ende zu. Nicht wenige haben in den Bergen Urlaub gemacht. Das merkt man an nicht zuletzt an den Übernachtungszahlen. Die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter berichtet über eine sehr gute Buchungslage seit Juni. „Vor allem im Juli und August waren und sind wir die meiste Zeit ausgebucht.“ Die Tourist Info (TI) werde aktuell mit spontanen Anfragen förmlich überrannt. „Wir telefonieren zur Zimmervermittlung viel herum. Neulich war das nächste freie Bett für ein Radlerpärchen in Geretsried“, sagt sie. „Vereinzelt würden Gastgeber freie Zimmer bei der Stadt melden. „Allerdings immer nur für eine Nacht zwischen zwei anderen Buchungen.“ Nach wie vor sei der Trend zur Ferienwohnung in Bad Tölz ungebrochen. „Aber auch die Hotels sind belegt, soweit wir das wissen.“

Tölzer Hof fällt als Herberge für Touristen weg

Deutlich merke man in diesem Jahr, dass der Tölzer Hof aktuell als Herberge für Flüchtlinge aus der Ukraine dient. „Somit sind etwa 170 Betten weniger zur Verfügung“, sagt die Kurdirektorin. Auch in Kochel am See sind die Unterkünfte in den Monaten Juli und August ausgebucht. Bürgermeister Thomas Holz berichtet auf Nachfrage: „Die Lage ist damit absolut vergleichbar mit jener in der vorpandemischen Zeit.“

Sabine Rauscher von der Gästeinformation Benediktbeuern sagt: „Die momentane Buchungslage ist wie bereits seit mehreren Wochen sehr erfreulich.“ Derzeit seien alle Unterkunftstypen im Klosterdorf gleichermaßen stark gebucht. Der Juni sei sogar stärker als in den Jahren vor Corona gewesen, so Rauscher.

Maria Bader, Leiterin der Tourist-Information in Lenggries, ist ebenfalls zufrieden, sie berichtet nahezu von einem Ansturm: „Wir haben drei Wochen hinter uns, wo wir gerade zum Wochenende hin für Radfahrer und Wanderer teilweise keine Unterkünfte mehr für eine Nacht in Lenggries vermitteln konnten.“ Vieles sei in den Sommerferien ausgebucht. Wie auch in den vergangenen Jahren seien gerade in der Ferienzeit bei Familien die Ferienwohnungen am gefragtesten.

Kein spezieller Wieseneffekt zu spüren

Grundsätzlich könne man diesen Sommer „auf alle Fälle mit den Jahren vor Corona vergleichen“, sagt Bader. Geändert habe sich allerdings das Buchungsverhalten der Gäste. „Es ist sehr auffällig, dass die meisten Touristen sehr kurzfristig buchen.“ Überdies habe sich bemerkbar gemacht, dass die Aufenthaltszeiten wieder länger werden würden. „Viele Gäste haben für 14 Tage und sogar noch länger gebucht.“

Brita Hohenreiter berichtet, dass sich die positive Übernachtungsbilanz nicht nur auf den Sommer beziehe. „Wir haben bis in den Oktober rein bereits viele Buchungen“, freut sich die Tölzer Kurdirektorin. Explizite Oktoberfestbuchungen stellen die Vertreter der Tourist-Informationen im südlichen Landkreis jedoch noch nicht fest. Kochels Bürgermeister Thomas Holz meint zwar: „Aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass manche die gute Zugverbindung nach München nutzen und in unserem Gemeindegebiet übernachten.“ Allerdings sagt er auch: „Uns sind derzeit noch keine vermehrten Anfragen hinsichtlich der Wiesn bekannt.“ Einen speziellen Wiesn-Effekt könne man auch in Benediktbeuern bei den Übernachtungsanfragen noch nicht feststellen, erklärt Rauscher. Das stellen auch Bader und Hohenreiter fest. „Oft sind die Buchungen da aber auch spontan“, erklärt die Lenggrieser TI-Chefin.

