Bürgerversammlung: Das waren die wichtigsten Themen der Tölzer

Trotz der Hitze kamen rund 50 Tölzer zur Bürgerversammlung in die Franzmühle. Am Rednerpult Bürgermeister Ingo Mehner.

Rund 50 Besucher

Bahnhof, Post-Schließung, Hotelbau und Radcontainer: Viele interessante Fragen sorgten für eine lebhafte Bürgerversammlung in in Bad Tölz.

Bad Tölz – Der Saal schien gut besetzt. Zog man aber Stadträte und Rathausmitarbeiter ab, dann waren es vielleicht gerade so 50 Tölzer, die sich am Montagabend (9. Juli) zur Bürgerversammlung in der Franzmühle einfanden. Ein Grund war natürlich die Hitze. Vielleicht spielte aber auch eine Rolle, dass man in Tölz von jeher Sitzfleisch mitbringen muss. Nach eineinhalb Stunden Rechenschaftsberichten von Bürgermeister Ingo Mehner und Landrat Josef Niedermaier durften schließlich die Bürger ran. Freilich mit kontrollierter dreiminütiger Redezeitbegrenzung. „Damit’s nicht gar so lang dauert“, spottete ein Besucher erschöpft beim Hinausgehen. Es gab zwar nicht den „großen Aufreger“, aber ein Potpourri von kleinen, interessanten Stadtthemen.

Radcontainer

Kirsten Gustafson wollte wissen, ob man nicht mehr absperrbare Radcontainer zum Beispiel in der Marktstraße aufstellen könnte. Viele Radtouristen hätten hochwertige Räder. Am Amortplatz und vielleicht am Nockherplatz könne sich die Stadt das durchaus vorstellen, antwortete Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter. Das Container-Design der Radboxen sei allerdings im Altstadtbereich aus gestalterischen Gründen „nicht sinnvoll“.

Kleine Verbotsschilder

Jenna Müller-Tuffs lobte Radkontrollen in der Marktstraße. Sie mutmaßte aber, dass die Radverbotsschilder am Eingang der Fußgängerzone zu klein sind und nicht gesehen werden. „Sind sie nicht“, glaubt Mehner. Er habe schon viele Gespräche mit Radlern geführt. „Die wissen genau, was sie tun.“ Ein generelles Verbot, wie die Bürgerin auch forderte, sei zwar möglich. Der Stadtrat habe sich aber nach intensiven Diskussionen anders entschieden und Radfahren zeitweise (21 bis 9.30 Uhr) erlaubt.

Markt, Bahnhof, Stift

Die Markthändler seien in der Umsatzkrise und der Bahnhof immer noch „eine Schande für die Stadt“, monierte Helga Petermann und kritisierte auch die Verlagerung des „Altenheims Josefistift“ auf die Flinthöhe. Damit werde die Nähe zum Stadtzentrum zum Nachteil der Bewohner aufgegeben.

Es sei eben kein Alten-, sondern längst ein Pflegeheim, antwortete Mehner. Vor kurzem habe es gerade einmal noch einen Bewohner gegeben, der sich außerhalb des Heims selbstständig bewegt habe. Im Übrigen sei die Entscheidung für einen Neubau 2019 auch deshalb gefallen, weil die rechtlichen Standards am alten Standort nicht einzuhalten gewesen seien.

Zum Thema Bahnhof: Mehner überlegte, wie er es sagen sollte. Man könne schließlich nicht einfach enteignen, um eine Entwicklung zu erzwingen. Dass schließlich die Märkte an den Jungmayrplatz ziehen müssen, sei eine Entscheidung des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschusses gewesen, der sich die Sache nicht leicht gemacht habe. Er persönlich habe die Märkte auch eher dort gesehen, wo sie mehr Umsatz machen.

Heizwerk

Stadtwerke-Chef Walter Huber gab Antwort auf Jürgen Reifs Fragen zur Tölzer Wärmeversorgung. Das Heizwerk am Feuerwehrhaus werde hoffentlich planmäßig im Winter 2024/25 in Betrieb gehen. Die Ausbauleistung von 40 Megawatt jährlich entspreche dem derzeitigen Jahresspitzenbezug an Erdgas der Stadt. Die 40 MW verteilen sich auf folgende Energiequellen: Wärmepumpe (30 Prozent), Photovoltaik, die direkt eingespeist wird (5), Hackschnitzel (40), Blockheizkraftwerk (20) und Gasspitzenlast (5). Geothermieanlagen wie in Gelting, auch das eine Frage, seien nicht geplant, da nicht lohnend. Photovoltaik werde auf allen städtischen Dächern genutzt. Die Erweiterung des Wasserkraftwerks am Stausee sei geplant. Die Genehmigungsverfahren seien aber zeitaufwendig.

Foto-Rahmen

Tölz sei wunderschön, ist Eli Schmid überzeugt. Könne man nicht, so wie sie es schon an vielen anderen Orten gesehen habe, Fotorahmen vor besonders schönem Hintergrund aufstellen? Mit denen lassen sich Touristen gerne fotografieren und verschicken die Bilder dann etwa per Instagram. Das sei beste Werbung für Tölz. „Guter Vorschlag“, lobte Mehner. „Das werden wir gerne umsetzen.“ Man müsse einen geeigneten Platz finden. „Plätze, bitte“, erwiderte Schmid. Sie habe schon einige Ideen.

Post muss bleiben

Robert P. Keller nutzte das Forum der Bürgerversammlung, um auf seinen Protest gegen die Schließung der Hauptpost aufmerksam zu machen. Die Post sei über die KfW zu 21 Prozent in Staatsbesitz. Er sehe den Staat deshalb in der Pflicht. Mehner stimmte zu, dass eine Filiallösung nie die Qualität einer Hauptpost haben werde. Landrat Josef Niedermaier gab indes zu bedenken, dass Unternehmen wie die KfW extrem hohe Gewinnabführungen an den Bund leisten müssen. Die Politiker stünden dann daneben und kritisierten den Standortabbau.

Lettenholz

Viel Lob heimste das Rathaus von Lettenholz-Bewohner Michael Voigt für die gute Bürgerinformation in Sachen Flinthöhe-Entwicklung ein. „Da fühlt man sich als Bürger wertgeschätzt.“ Ingo Mehner erläuterte ihm auf Anfrage dann nochmals, wie es weitergeht. Eine Info-Veranstaltung nämlich, sobald der Investor seine Eingabeplanung gemacht hat. Der Bürgerbeteiligungsprozess werde im ersten Quartal des Jahres 2024 starten.

Wohnungen

Gerdi Suchan wollte wissen, ob die Stadt noch entlang der Arzbacher Straße Wohnungen plane. Sie besitze eine zu große Fünf-Zimmer-Wohnung und wolle sie verkaufen, um eine kleinere zu erwerben. Man habe bezügliche Wohnungsbau einige Ansätze, sagte Mehner. Es gebe aber keine Stadtratsentscheidung.

Hotelbau

„Das wird ein Riesenkasten, der uns fast erdrückt“, meldete sich energisch Isarleitenweg-Anwohner Franz Siegert zu Wort. Er sei nicht gegen ein Hotel an der Bockschützstraße, aber das könne doch auch dreistöckig sein. Bauamtsleiter Christian Fürstberger sprach von fünf Stockwerken. Der First sei unterhalb der Baumwipfel. Er räumte ein, dass man das Hotel oben sehen werde, wenn die Bäume nicht belaubt sind. Bürgermeister Mehner wunderte sich indes, dass sich Siegert nicht im Bebauungsplanverfahren zu Wort gemeldet habe. Da wäre die Möglichkeit dazu gewesen. „Jetzt ist das Verfahren abgeschlossen und durch.“

Fitness an der Isar

Warum gibt es an der Isar keine Fitness-Geräte, wie sie es an vielen anderen Gemeinden schon gesehen habe, wollte Ingrid Mellert wissen. Weil es Überschwemmungsgebiet ist, antwortete Ingo Mehner. „Es war ein Riesenthema, bis wir den bisherigen Spielplatz genehmigt bekommen haben. Selbst, wenn wir Schilder aufstellen wollen, haben wir Probleme.“ Der Hintergrund: Das Wasserwirtschaftsamt fürchtete bei Hochwasser Verklausungen.

Von Christoph Schnitzer