Büro hinter ehemaligem Kapellen-Fenster: „In dem Raum spürt man einen tiefen Frieden“

Von: Patrick Staar

Beliebtes Fotomotiv: Das Marienstift am Eingang der Tölzer Markstraße. 1905 wurde es nach Plänen von Gabriel von Seidl umfangreich umgestaltet. Die Fresken erinnern an die Sendlinger Mordweihnacht und den Schmied von Kochel. Über dem Schmied unter dem Dach befindet sich das Kapellenfester. © Patrick Staar

Tausende Menschen haben das markante Fenster am Marienstift in Bad Tölz vermutlich schon fotografiert. Dahinter geschaut haben aber nur wenige. Das „Adventsfensterln“ gewährt einen Einblick.

Bad Tölz - Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, heuer zum Adventsfensterln ein. In jeder Ausgabe bis Heiligabend öffnet sich ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute geht es um ein Fenster an einem besonders markanten Gebäude am Eingang der Tölzer Marktstraße.

Maklerin hat Büro in ehemaliger Kapelle des Marienstifts in Bad Tölz

Wer kann schon behaupten, dass er seinen Arbeitsplatz in einer ehemaligen Kapelle hat? Die Immobilienmaklerin Anne Pattberg-vom Heu gehört zu diesem kleinen Personenkreis. Seit 2007 befindet sich ihr Büro in der ehemaligen Kapelle des Marienstifts: „Mein Herz hängt daran“, sagt sie.

Das gelbe Glas des Kapellenfensters verleiht Anne-Pattberg-vom Heus Büro eine ganz besondere Atmosphäre – die die Immobilienmaklerin sehr schätzt. © Patrick Staar

Pattberg-vom Heu bekam vor gut zehn Jahren den Auftrag, das denkmalgeschützte Marienstift zu vermieten. „Als ich das Gebäude betreten habe, war das ein Aha-Effekt“, erinnert sie sich. Schnell war ihr klar, dass sie hierbleiben will. Als sich die Möglichkeit ergab, mit der damaligen Steuerkanzlei Nast-Kolb eine Büro-Gemeinschaft zu bilden, griff sie zu – und bereut es bis heute nicht: „Die Räume haben mich bis heute nicht losgelassen“, sagt sie. „Wenn man in der ehemaligen Kapelle sitzt, spürt man einen tiefen Frieden. Der Raum hat eine ganz besondere Atmosphäre.“

Seniorenstift-Standort wurde 2006 geschlossen

Das Gebäude hat eine sehr lange Geschichte, die Constanze Werner in ihrem Buch „Das Marienstift“ beschreibt. Ursprünglich beheimatete es die Weinwirtschaft „zum Krug“, etwa ab 1577 das Bräuhaus „Kruglederer“ und ab 1750 eine Rotgerberei – dort wurden Rinderhäute zu strapazierfähigen Ledern verarbeitet. Barbara Merz, wohlhabende Witwe eines Tölzer Optikers, ließ es 1869/70 zu einem Damenstift umbauen. 1890 kaufte Merz die fünf angrenzenden Häuser dazu. 1892 überschrieb sie den Häuserkomplex an das Marienstift in München, das ein Altenheim errichtete. 1957 wurde das ganze Stift renoviert und es wurden zwei zusätzliche Bäder eingebaut – bis dahin mussten sich die 46 Pensionärinnen ein einziges gemeinsames Bad teilen.

Trotz des vergleichsweise geringen Komforts hätten sich die Sfiftsdamen stets vehement gegen einen Umzug gewehrt, schreibt Werner. Dabei zitiert sie in ihrem Buch aus einem Bericht des Stiftungsratsvorsitzenden Dr. Otto Woerner: „Die Damen machen geltend, dass die Beobachtung des Straßenverkehrs außerordentlich interessant sei und ihnen viel angenehme Unterhaltung biete. Eine Anzahl unserer Stiftsdamen ist – in diesem Fall muss ich sagen erfreulicherweise – schwerhörig, sodass sie die optischen Freuden des Straßenverkehrs voll genießen kann, ohne durch seine akustischen Nachteile belästigt zu werden.“ 2006 nützten alle Proteste nichts mehr, der Standort im Herzen der Stadt wurde aus Brandschutzgründen endgültig aufgegeben.

Marienstift: Kapellenfenster sorgt für ganz spezielle Atmosphäre

Der Tölzer Sven-Anwar Bibi bekam den Auftrag, das Altenheim in ein Wohn- und Geschäftsgebäude umzuwandeln. Der Architekt und Produktgestalter erinnert sich an viele düstere, fensterlose Räume. Sein Ziel war es, das Gebäude viel heller zu gestalten. Dafür ließ er einige Wände aus Glas einbauen.

Architekt Sven-Anwar Bibi leitete den Umbau des Marienstifts in Bad Tölz. © privat

Der zentrale Punkt in seinen Überlegungen war die ehemalige Kapelle, die allerdings von den Stiftsdamen lange schon nicht mehr genutzt worden war. Vielmehr waren dort kleine Wohnungen geschaffen worden, verteilt auf zwei Stockwerke: „Es war schnell klar, dass wir aus der Kapelle eine Decke rausnehmen müssen, um das Kapellenfenster frei zu legen“, sagt Bibi. Das Kapellenfenster beleuchtet nun zahlreiche Räume und verleiht ihnen mit dem historischen gelben Fensterglas eine ganz spezielle Atmosphäre: „Die Räume sind in superwarmes Licht getaucht“, sagt Bibi. „Sogar wenn das Wetter draußen schmuddelig ist, wirkt alles sehr freundlich.“

Lüster kann bei Bedarf bis zur Decke hochgezogen werden

Vom Design her gebe es Besonderheiten. So beauftragte Bibi einen Münchner Lichtgestalter, für die ehemalige Kapelle einen Lüster entwerfen. Dieser hängt nun über einen Konferenztisch, kann aber bei Bedarf auch bis zur Kapellendecke hochgezogen werden. Bibi: „Im Sommer braucht man fast kein Licht, da ist es in der Kapelle eh superhell. Wenn der Lüster unter der Decke hängt, hat man einen freien Blick in den Raum.“ Und natürlich auf das spektakuläre Fenster, das viele tausend Touristen schon fotografiert haben – allerdings nur von außen.

