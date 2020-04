Wiesn-Absage: Gebirgsschützen-Kompanien enttäuscht 

Die Absage des Münchner Oktoberfest kam zwar nicht unerwartet, trotzdem bedeutet sie einen großen Einschnitt. Auch der Bund der bayerischen Gebirgsschützen ist enttäuscht.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Abgsagt is‘! Viele hatten es bereits befürchtet, seit Dienstag nun ist es offiziell: Das größte Volksfest der Welt kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, die 187. Münchner Wiesn fällt ins Wasser. Mit großem Bedauern erfüllt das auch den Kochler Martin Haberfellner, Landeshauptmann des Bunds der Bayerischen Gebirgsschützen. Die dort zusammengeschossenen Kompanien sind traditionell am Trachten- und Schützenumzug zum Oktoberfest-Auftakt vertreten.

2020 wären die Kompanien Tegernsee, Patenkirchen und Garmisch an der Reihe gewesen

Dabei wechseln sich die Kompanien von Jahr zu Jahr ab. 2019 vertraten die Schützenkompanien aus Bichl und Beuerberg den Bund der Gebirgsschützen. „Heuer wären Tegernsee, Partenkirchen und Garmisch dabei gewesen“, erklärt der Landeshauptmann. Die Absage sei „sehr schade, vor allem für die Kompanien, die mitmarschiert wären“, sagt Haberfellner. Bis einschließlich 2023 sei bereits festgelegt, welche Kompanien beim Oktoberfestumzug mitgehen. „Das ist für jeden, der an der Reihe ist, ein absoluter Höhepunkt“, erklärt er.

Auch Patronatstag fällt für die Schützen ins Wasser

Die Teilnahmen werden schon Jahre im Voraus festgelegt. „Wir müssen sehen, wie wir jetzt damit umgehen“, so Haberfellner. „Alles um ein Jahr zu verschieben, wird schwierig sein. Wahrscheinlich müssen die betroffenen Kompanien bis zum nächsten freien Termin warten.“

Dass der Bund der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien alljährlich am ersten Wiesn-Sonntag vertreten ist, hat eine lange Tradition. Die Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 auf der heutigen Theresienwiese hatte den Ursprung des Oktoberfests gebildet. „Zur Silbernen Hochzeit 1835 gab es wieder eine große Feier mit Festzug in München“, sagt Haberfellner. Dazu haben auch bayerische Schützenkompanien einen Beitrag geleistet. „Wir haben den Isarkreis mit einer Patrouille repräsentiert. Damals waren die Wackersberger, Lenggrieser und Gaißacher Antlaßschützen dabei“, so der Landeshauptmann. Auf dieses historische Ereignis sei es also zurückzuführen, dass bis heute die bayerischen Gebirgsschützen beim Trachtenumzug dabei sind.

Lange Tradition zwischen den Gebirgsschützen und der Wiesn

Noch stärker als die Absage des Oktoberfests betrifft die hiesigen Gebirgsschützen der Ausfall ihres Patronatstags, der am 3. Mai zur Ehren der Patrona Bavariae in Königsdorf hätte stattfinden sollen. „Das ist für uns das größte Ereignis im Jahr, an dem alle zusammenkommen.“

