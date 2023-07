„Fällt mir schwer, einen Mehrwert zu erkennen“: Reform der Bundesjugendspiele an Schulen umstritten

Von: Vinzent Fischer

Die Reform der Bundesjugendspiele sorgte zuletzt bundesweit für hitzige Diskussionen. Auch an Schulen im Landkreis sind die geplanten Neuerungen umstritten. © dpa

Die geplante Reform der Bundesjugendspiele schlägt hohe Wellen: Während sie den einen nicht weit genug geht, sprechen andere von einem Symbol für den „deutschen Niedergang“. Auch bei Schulen ist die Reform umstritten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Die Bundesjugendspiele sind seit Jahrzehnten ein kontroverser Bestandteil des deutschen Schullebens. Mit einer Reform, die die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz bereits 2021 beschlossen hat, sollen die oft als altbacken wahrgenommenen Spiele fit für die Moderne gemacht werden.

Während die Neuregelungen den einen längst noch nicht weit genug gehen, sieht mancher darin gar ein Symbol für den „deutschen Niedergang“. „Ich finde es schade, dass die Entscheidung nicht den Schulen überlassen wurde“, meint Sylvia Neuburger, Leiterin der Grundschule Bad Heilbrunn. „Bei manchen Übungen fällt es mir schwer, den Mehrwert zu erkennen.“

„Wir haben sehr viele sportbegeisterte Kinder“: Reform der Bundesjugendspiele stößt auf Ablehnung

Die Reform sieht vor, dass die Leistungen der Schüler ab dem Schuljahr 2023/2024 nur noch als „Wettbewerb“ und nicht mehr als „Wettkampf“ bezeichnet werden. Konkret bedeutet das, dass die Ergebnisse nicht mehr nach einer für ganz Deutschland gültigen, festgelegten Punktetabelle ausgewertet werden. Stattdessen orientiert sich der Wettbewerb nur an den Leistungen der Kinder einer Schule aus derselben Jahrgangsstufe.

Das penible Messen mit dem Maßband ist damit Geschichte. Beim Weitsprung etwa sollen die Punkte künftig je nach Zonen verteilt werden, dazu kommen zusätzliche neue Übungen. Weiterhin geben soll es wie bisher die Ehren-, Sieger- und Teilnehmerurkunden, die ab sofort nach einem bestimmten Schlüssel verteilt werden.

„Die neuen Übungen bieten schon eine große Vielfalt und werden bestimmt Spaß machen“, gesteht Neuburger. Lieber wäre es ihr dennoch gewesen, wenn die Schulen eigenständig entscheiden dürften, ob und wie sie die neuen Maßnahmen umsetzen. Neben dem festgelegten Rahmenprogramm hätte die Heilbrunner Grundschule bei den Bundesjugendspielen viele zusätzlich Begleitangebote geschaffen, zuletzt etwa einen Fahrradparcours oder Torwandschießen.

Für alle Kinder, die im Sport auftrumpfen konnten, finde ich es unglaublich schade, die vergisst man einfach.“

„Wir haben sehr viele sportbegeisterte Kinder“, erklärt Neuburger. „Gerade bei den Wettkämpfen aus der Leichtathletik konnten sich einige Kinder hervortun.“ In dasselbe Horn stößt Stephanie Eckert. „Für alle Kinder, die im Sport auftrumpfen konnten, finde ich es unglaublich schade, die vergisst man einfach“, sagt die Rektorin der Gaißacher Grundschule. „Im Kollegium bedauern wir die Reform. Ich finde sie nicht gut.“

„Wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen“: Schulrektorin hätten lieber alten Modus behalten

Auch an der Grundschule Reichersbeuern sei „kontrovers diskutiert worden“, sagt Rektorin Heidi Dodenhöft. „Wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn man die alten Bundesjugendspiele beibehalten hätte. Viele Kinder konnten sich mit einer guten Leistung belohnen.“ In Reichersbeuern sei bereits heuer nach dem neuen Modus verfahren worden. Der zentimetergenaue Vergleich fehle zwar, doch die Reform habe nicht verändert, dass sich die Kinder untereinander messen würden.

Dass es wegen der Bundesjugendspiele Ausgrenzung von Schülern gegeben hätte, hat Eckert nicht beobachtet. Im Gegenteil: „Die Kinder muntern sich auf, motivieren sich gegenseitig und feuern sich an.“ Sie müssten „lernen, dass sie nicht alles gut können müssen.“ Spätestens im Berufsalltag werde sie das sonst einholen. „Wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen“, meint Eckert.

„Es wird Situationen geben, in denen sie verlieren“, sagt auch Sylvia Neuburger. „Dass die Teilnehmerurkunde nicht heißt, dass man schlecht im Sport ist, verstehen die Kinder auch.“ Man wolle den Kindern keinen letzten Platz mehr zumuten, so Dodenhöft, weshalb nun oft jeder einen Preis bekomme. „Aber bei Olympia kriegen doch auch nur der Erste, Zweite und Dritte eine Medaille.“

Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule hat den Modus schon seit Jahren geändert

Klaus Koch, Förderschulrektor der Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule, sieht die Reform etwas anders. „An einem Schultag werden wir den Lauf der Dinge nicht verändern, weder in die eine noch in die andere Richtung“, urteilt er. Schon seit fünf Jahren habe seine Schule die Bundesjugendspiele verändert.

„Wir haben ein Konzept entwickelt, bei dem das Gewinnen und Verlieren weniger im Mittelpunkt steht“, erklärt Koch. Seine Schule veranstalte daher ein „Sport- und Spielfest“, bei dem neben den klassischen Disziplinen verschiedene Stationen aufgebaut sind. „Der Teamsport hat einen viel größeren Schwerpunkt“, so Koch. Spitzenleistungen werden dennoch gewürdigt.

Unser Ziel ist es – und das empfinde ich weniger als Niedergang, sondern als Fortschritt – den Kindern den Spaß an der Bewegung wieder näherzubringen.

Seit einigen Jahren beobachtet Koch, dass sich die Kinder weniger bewegen und Übergewicht häufiger wird. Das sieht auch Dodenhöft so: „Die Ausdauer ist bei vielen schwach.“ Vor allem beim Laufen und Schwimmen werde das deutlich. Der Schulsport könne diese Entwicklung nur begrenzt verändern.

Koch sagt: „Unser Ziel ist es – und das empfinde ich weniger als Niedergang, sondern als Fortschritt – den Kindern den Spaß an der Bewegung wieder näherzubringen.“ Mit Erfolg: „Die Lust der Schülerschaft auf diesen Tag ist gestiegen.“ In der Reform ein Symbol für den deutschen Niedergang zu sehen, das geht allen Befragten deutlich zu weit. Schließlich bleiben die Bundesjugendspiele in ihrem Grundgerüst bestehen. (vfi)

