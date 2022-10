Bunt und gesund durch den Herbst: Tipps von regionalen Ernährungsexperten

Von: Felicitas Bogner

Regionales Gemüse gibt es auch bei Sebastian Girmann von „Biotop Oberland“. Der Herbst bringt allerlei Gesundes wie Zwiebeln, Kürbis oder diverse Salate. © Arndt Pröhl

Regionale und saisonale Ernährung ist in Zeiten des Klimawandels wichtig. Im Herbst ist das im Tölzer Land keine Herausforderung. Immerhin gibt es hier momentan eine große Vielfalt an reifem Obst und Gemüse. Überdies kann man beim Verzehr mit ein paar Tricks auch noch das Immunsystem für die Erkältungssaison stärken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die letzten reifen Äpfel hängen an den Bäumen, bunte Blätter schmücken die Wege im Tölzer Land. Der Herbst ist da und bringt viele bunte und kulinarische Freuden mit sich. „Jetzt ist die beste Zeit für regionale Ernährung“, sagt Sebastian Girmann, Vorstand von „Biotop Oberland“ in Lenggries. Während Tomaten und Gurken langsam auslaufen, rät er zu allerlei Blattsalaten, Blau- und Weißkraut, Kartoffeln, Grünkohl, Spinat, Kohlrabi oder Kürbis zu greifen. „Die Liste der Möglichkeiten ist aktuell bunt und lang“, meint er. Daraus könne man gesunde, nährstoffreiche und feine Gerichte zaubern. „Sämtliche Kürbiskreationen oder auch buntes Ofengemüse kann man zurzeit mit bestem Gewissen zubereiten“, sagt er.

Zu viel buntem Gemüse auf dem Teller rät auch die Ernährungsberaterin Maria Pischeltsrieder aus Wolfratshausen. Denn: „Wer sich bunt ernährt, nimmt viele sekundäre Pflanzenstoffe auf“, erklärt sie. Diese seien für ein intaktes Immunsystem von großer Wichtigkeit.

Optimal gerüstet gegen Viren und Bakterien

Dazu erklärt Dr. Klaus Egger, Chefarzt Innere Medizin II/Gastroenterologie der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz: „Über die Ernährung versorgen wir unseren Körper mit Energie und mit wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Die braucht unser Immunsystem, um richtig zu arbeiten und Krankheitserreger abzuwehren.“ Einzelne Zellen des Immunsystems würden fortwährend nachproduziert. „Es müssen daher alle benötigten Substanzen in ausreichender Menge aufgenommen werden, um optimal gegen Viren und Bakterien gerüstet zu sein“, so der Mediziner.

Ein leuchtend orangefarbener Geselle hat besonders viele dieser sekundären Pflanzenstoffe in sich, glänzt parallel aber auch mit einem hohen Gehalt an Eisen, Kalium und positiven Kohlenhydraten, sagt Pischeltsrieder über den Speisekürbis. „Parallel ist Kürbis sehr kalorienarm, enthält viel Wasser und Carotinoide“, zählt sie weitere Vorteile des Saisongemüses auf. „Carotinoide sind eine Mischung an Farbstoffen, die sich positiv auf das Immunsystem auswirken und ebenfalls entzündungshemmende Eigenschaften haben“, erklärt Egger. Dazu sei es wichtig, viele Antioxidanzien zu sich zu nehmen, sagt Pischeltsrieder „Das geht mit Gewürzen wie Chilli oder frischem Ingwer und Zitrone.“

Deshalb sind Äpfel so gesund

Bei Fisch, Fleisch und Milchprodukten zu regionalen Waren zu greifen, hat laut Egger den Pluspunkt, dass ohne lange Transportwege und Lagerzeiten die Erzeugnisse einen höheren Nährstoffgehalt haben. „Unter anderem spenden diese Produkte Eiweiß, Kalzium sowie die Spurenelemente Zink und Eisen.“

Mit Blick auf den süßen Geschmack rät Egger zum Griff zum Apfel. „Sie dienen im Herbst und Winter als Vitamin-C-Lieferant und sind in vielen Sorten bei uns heimisch.“ Überdies sind Ballaststoffe essenziell: „Die guten Darmbakterien leben von ihnen. Gute Ballaststofflieferanten sind neben Gemüse Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Samen und Nüsse“, sagt Egger. Letzte – etwa Walnüsse oder Haselnüsse – versorgen den Körper laut dem Mediziner zusätzlich mit ungesättigten Fettsäuren und seien in den kalten Monaten ein guter Energielieferant.

Es muss nicht unbedingt Fleisch sein

Auf Hülsenfrüchte setzt auch Pischeltsrieder „Eiweiß darf natürlich auch nicht vergessen werden. Schließlich ist es ein Grundbaustein unseres Immunsystems“, sagt sie. Neben tierischen Produkten nehme man Proteine auch über Linsen, Bohnen oder Vollkornprodukte auf.

Ob mit oder ohne Fleisch: Pischeltsrieder empfiehlt, im Herbst viele Suppen zu essen. „Es gibt zahlreiche Varianten von Gemüsesuppen oder auch die klassische Hühnersuppe, die durch die gekochten Knochen sehr reich an Eiweiß, Zink und Mineralstoffen ist. Unabhängig vom Gesundheits- und Klimaschutzfaktor erinnert Klaus Egger: „Regionale Ernährung hat darüber hinaus auch viel mit Wertschätzung unserer Region und Landwirtschaft zu tun.“

