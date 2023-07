Bus-Ausfälle: Landkreis zahlt Eltern Kilometergeld

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Immer wieder fielen zuletzt Buslinien aus. © Pröhl/A

Die seit Wochen andauernden Busausfälle, verlangen auch Eltern einiges ab. Jetzt will sie der Landkreis zumindest finanziell etwas entlasten.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Wenn keine Busse fahren, springen oft die Eltern ein, um die Kinder zur Schule zu bringen. Damit sie nicht in Gänze die Kosten tragen müssen, können sie jetzt einen Erstattungsantrag im Tölzer Landratsamt stellen. „Ersatzbusfahrer für die momentan ausgefallenen Busse auf den RVO-Linien können wir nicht herzaubern“, sagt Landrat Josef Niedermaier, „aber wir wollen den Eltern die Fahrtkostenerstattung anbieten. 25 Cent pro gefahrenen Kilometer können sie geltend machen, so sieht es das Gesetz vor.“

Auch Leerfahrten werden bei den Erstattungen berücksichtigt

Dabei würden auch die Leerfahrten berücksichtigt - also die Fahrten zur oder von der Schule, wenn das Kind nicht im Auto sitzt. Ein Anrecht auf die Erstattung haben Eltern von Schülerinnen und Schülern der Förderzentren sowie der weiterführenden Schulen bis zur 10. Klasse sowie auch in den Sonderfällen der Schülerbeförderung ab der 11. Klasse.

Antrag muss bis 31. Oktober beim Landratsamt sein

Die Genehmigung für die Nutzung des eigenen Pkw bei RVO-Busausfällen im Rahmen der Schülerbeförderung kann per E-Mail an schuelerbefoerderung@lra-toelz.de mit folgenden Angaben beantragt werden: Vorname und Name des Kindes, Schule und Klasse, Vorname, Name und Anschrift des beantragenden Elternteils.

Per Post erhalten die Eltern dann einen Bescheid, dem der Erstattungsantrag beigelegt ist. Dieser sollte bis spätestens 31. Oktober 2023 ans Landratsamt zurückgesendet werden. Wichtig ist, dass der Erstattungsantrag die genaue Anzahl der Tage, an denen das Kind aufgrund der Busausfälle, zur Schule gefahren werden mussten, aufführt ist und eine Schulbestätigung vorliegt.

