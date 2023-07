„Da wurde die Buskoordination verpeilt“: Zwillinge kommen täglich 90 Minuten zu spät zur Schule in Bad Tölz

Andreas Steppan

Wer in der Region auf den Bus angewiesen ist, steht zurzeit vor größeren Problemen. Das gilt auch für Schüler, die morgens von Penzberg nach Bad Tölz wollen.

Bad Tölz/Penzberg – Einmal unpünktlich zur Schule zu kommen, das kann schon passieren. Die Kinder von Astrid Plankensteiner aber erscheinen seit mittlerweile drei Wochen regelmäßig zu spät zum Unterricht, und zwar erheblich. Der Grund: Der Bus, den die beiden Siebtklässler normalerweise aus Penzberg zum Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Bad Tölz nehmen, fährt zurzeit nicht. Aus Sicht der Mutter ist diese Situation nicht mehr tragbar – spätestens wenn im September die Schule wieder losgeht.

Bus zwischen Penzberg und Bad Tölz wegen Baustelle gestrichen

Mit ihrem Problem wandte sich die Penzbergerin an unsere Zeitung. Sie beziehungsweise ihre Zwillinge, die die siebte Klasse besuchen, stünden mit dem Problem aber nicht allein da, sagt sie. „Alle, die von hier aus zur FOS/BOS, ans Gymnasium oder zur Realschule nach Bad Tölz müssen, sind betroffen.“ Ausgangspunkt: Die Staatsstraße zwischen Penzberg und Bichl, auf der der Bus normalerweise fährt, ist seit Anfang Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Busse starten und enden in Langau.

Laut Plankensteiner gibt es Busverbindungen, die auf der Umleitungsstrecke über Sindelsdorf nach Bad Tölz fahren. Nur die Busse, die ihre Kinder brauchen – um 6.57 Uhr ab Bahnhof Penzberg und zurück ab 13.20 Uhr ab Gymnasium – seien gestrichen. „Da wurde die Buskoordination einfach verpeilt“, kritisiert die Schülermutter.

„Will auf keinen Fall, dass meine Kinder täglich die erste Stunde verpassen“

Die Kinder täglich mit dem Auto zur Schule zu bringen, könne sie nicht leisten, sagt die Penzbergerin. Auf der Strecke herrsche morgens ein derartiger Stau, dass sie dadurch eineinhalb Stunden verlieren würde – „und das gleiche mittags noch einmal“. Meist sei den Kindern dann nur als Ausweg geblieben, morgens den Bus um 7.55 Uhr zu nehmen. „Dadurch sind sie eineinhalb Stunden zu spät zur Schule gekommen und mussten sich im Sekretariat melden.“ In den letzten Wochen des Schuljahres, nach Notenschluss, sei so etwas vielleicht ein bisschen weniger brisant. „Aber wenn im September das neue Schuljahr beginnt, möchte ich auf keinen Fall, dass meine Kinder täglich die erste Stunde verpassen.“

Auf Rückfrage unserer Zeitung erklärt dazu Ralf Kreutzer, Leiter der RVO-Niederlassung in Weilheim, dass ihm das Problem bekannt sei. Sowohl das Landratsamt Weilheim-Schongau als auch das von Bad Tölz-Wolfratshausen hätten den RVO auf die fehlende Verbindung hingewiesen. Allerdings hätten die Planer des RVO gerade alle Hände voll zu tun. Da sei zum einen das bekannte Problem des Fahrermangels, das die Disposition gerade extrem schwer mache – aber immerhin: „Seit ein paar Tagen läuft der Betrieb stabil, und jeder hier kämpft darum, dass es bis Schuljahresende so bleibt“, sagt Kreutzer. Zum anderen müsse der RVO jetzt und in den kommenden Wochen etliche gesperrte Bahnstrecken mit einem Schienenersatzverkehr bedienen. „Es sind so viele wie in den vergangenen acht Jahren in Summe nicht“, sagt Kreutzer. „Das zeigt uns unsere Grenzen auf.“

Alternative Busverbindung von Penzberg nach Bad Tölz

Deswegen lasse sich für die letzten Schultage wohl keine Lösung mehr finden. „Aber das Thema liegt bei uns auf dem Tisch, wir werden schauen, dass wir es bis zum Schuljahresbeginn anders lösen.“

Eine Alternative, die auch jetzt schon funktioniert, zeigt hingegen eine Antwort aus dem Tölzer Landratsamt auf. „Mit dem RVO gab es diesbezüglich Kontakt“, erklärt Pressesprecherin Marlis Peischer auf Anfrage. Von dort laute die Rückmeldung, dass die Fahrt der Linie 9591 zwischen Penzberg und Langau tatsächlich baustellenbedingt ausfalle.

Aber es gebe eine andere Möglichkeit, mit dem Bus nach Bad Tölz zu kommen. Um 6.35 Uhr fahre der Bus 9613 ab Penzberg-Bahnhof nach Bichl ab. Von Bichl aus wiederum starte um 6.58 Uhr ein außerplanmäßiger Bus, der dann noch die Langau anfahre und von dort ab 7.04 Uhr planmäßig alle Haltestellen der Linie 9591 bis Bad Tölz bediene.

Als der Tölzer Kurier Astrid Plankensteiner über diese Möglichkeit informiert, sagt sie: „Sehr schön! Aber angeschrieben ist das nirgends.“ Landratsamts-Sprecherin Peischer zufolge laufen in den Bussen „Tickertexte für die Fahrgastinfo“.

