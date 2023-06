Busausfälle im Tölzer Landkreis: Keine Besserung in Sicht

Von: Andreas Steppan

Zahlreiche Busverbindungen muss der RVO Tag für Tag streichen, weil es an Fahrern mangelt. Auch die Linie 9612 von Bad Tölz nach Kochel ist betroffen. © ARP/Archiv

Die akute Personalnot beim RVO hält weiter an. Weil ein Drittel der Fahrer derzeit fehlt, müssen reihenweise Busverbindungen ausfallen. Niederlassungsleiter Päschel: „Das haben wir in 20 Jahren noch nicht erlebt“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es ist aktuell Tag für Tag dasselbe Spiel: Der Regionalverkehr Oberbayern gibt jeweils am Nachmittag bekannt, welche Busverbindung am Folgetag ausfallen. Und die Liste ist umfangreich. „Ich mache diesen Job seit 20 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, sagt RVO-Niederlassungsleiter Andreas Päschel. Es ist die schiere Personalnot, die ihn aktuell verzweifeln lässt. Besserung ist ihm zufolge nicht in Sicht.

Um alle seine Fahrten abzudecken, habe das Unternehmen einen „Grundbedarf von 65 Fahrern“, sagt Päschel. Davon stünden im Moment aber lediglich 41 zur Verfügung. Denn etliche Stellen könnten trotz aller Bemühungen einfach nicht besetzt werden. Dazu kommt: Schon am Dienstag berichtete Päschel in einer Pressemitteilung von sieben Krankmeldungen. Und am Mittwoch musste er dann konstatieren: „Die Lage hat sich noch mal extrem verschlechtert.“

„Können mit 60 Prozent der Mitarbeiter einfach nicht 100 Prozent Leistung erbringen“

Zuletzt hätten auch Mitarbeiter, die eigentlich im Büro tätig sind – etwa als Disponent oder in der Fuhrpark-Verwaltung – sich ans Steuer von Bussen gesetzt. „Allerdings sind wir im Büro auch nur fünf Leute“, sagt der Niederlassungsleiter. Und auch hier gebe es jede Menge Arbeit: das ständig neue Jonglieren mit den Dienstplänen etwa oder auch die Anpassung der Streckenverläufe an die zahlreichen Baustellen im Oberland. „Wir können mit 60 Prozent der Mitarbeiter einfach nicht 100 Prozent Leistung erbringen.“

Bei allen Fahrgästen entschuldigt sich Päschel. „Sie können sicher sein, dass wir mit Hochdruck nach Busfahrern suchen“, versichert er. „Aber der Markt ist leer, Interesse am Beruf Busfahrer gibt es nur noch vereinzelt.“ In jüngster Zeit hätten fünf Busfahrer gekündigt, „weil sie sich die Lebenshaltungskosten in unserer Region nicht leisten können“. Die Betroffenen hätten sich Arbeit in anderen Regionen gesucht, manche ausländische Kraft sei auch in ihr Heimatland zurückgekehrt.

Könnte der RVO den Fahrern dann nicht einfach mehr bezahlen? Das Unternehmen, eine Tochter der Deutschen Bahn, sei hier an den Tarifvertrag des Mutterkonzerns gebunden, so Päschel. Die festgefahrenen Verhandlungen mit der Gewerkschaft EVG sieht der Niederlassungsleiter als weiteres Problem. Möglichen Jobinteressenten könne man aktuell nämlich gar nicht so genau sagen, was sie künftig verdienen.

RVO sucht händeringend nach Fahrern - auch im Ausland

Mit Hilfe einer Agentur suche der RVO auch im Ausland nach Busfahrern – mit mäßigem Erfolg. Eine Einschränkung sei hier, dass in Deutschland nur Qualifikationen aus der EU anerkannt würden. Das beklagt auch Ralf Kreutzer, Leiter der Nachbar-Niederlassung des RVO in Weilheim. „Es gäbe Menschen, die gerne bei uns arbeiten würden und auch dazu befähigt wären, zum Beispiel aus der Ukraine oder Syrien“, sagt er. Kreutzer wünscht sich von der Politik, in diesem Bereich bürokratische Hindernisse abzubauen. Eine hohe Hürde seien auch die hohen Kosten, um in Deutschland den Busschein zu erwerben. Dafür müsse man 11 000 bis 15 000 Euro in die Hand nehmen.

Für die kommende Zeit macht Andreas Päschel den Fahrgästen im Oberland wenig Hoffnung auf Besserung: Im Sommer müsse der RVO zwar wegen der Ferien keinen Schulbuslinien bedienen – dafür seien dann etliche Fahrer im Urlaub, die im August für ein paar Wochen ihre Familien im Ausland besuchen. Sie sind aufgefordert, von dort am besten Angehörige oder Bekannte mit ins Oberland zu bringen, die hier als Busfahrer arbeiten möchten. „Fürs Anwerben eines neuen Mitarbeiters gibt es eine Prämie von 2000 Euro“, so Päschel. Ob dieser Anreiz genügt, ist ungewiss.

