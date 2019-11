Café Miteinand in Bad Tölz will Grenzen überwinden

Feierlicher Moment: Die Initiatorinnen Sabine Richter (li.) und Tanja Rudolph (Mitte) durchschneiden zusammen mit Sophie (16), Emmely (15), Emma (17), Sonja (17), Maxim (16) und Pfarrer Johannes Schultheiß das rote Band und eröffnen damit das Café Miteinand in Bad Tölz.

Inklusives Projekt

von Silke Scheder schließen

In Bad Tölz hat am Donnerstag der erste inklusive Gastronomie-Betrieb der Stadt eröffnet, das Café Miteinand. Geführt wird es von Schülern mit Beeinträchtigung. Gelebte Inklusion also, die auch noch schmeckt.