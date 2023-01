Sonderöffnungszeiten im Tölzer Café Miteinand während Special Olympics

Von: Elena Royer

Ein feierlicher Moment, als 2019 das Café Miteinand eröffnet wurde: Die Initiatorinnen Sabine Richter (li.) und Tanja Rudolph (Mitte) durchschnitten zusammen mit Sophie, Emmely, Emma, Sonja, Maxim und Pfarrer Johannes Schultheiß das rote Band. (Archiv) © Arndt Pröhl

Während der Special Olympics Winterspiele kann man täglich im Tölzer Inklusionscafé Miteinand einkehren. An den vier Tagen ist weit mehr geboten, als nur Frühstück.

Bad Tölz – Wer schon immer mal das Tölzer Café Miteinand besuchen wollte, am Donnerstagvormittag aber nie die Zeit dafür fand, dem bietet sich jetzt eine einmalige Gelegenheit. Während der „Special Olympics Winterspiele Bayern“ in Tölz öffnet das Inklusionscafé im Gemeindesaal der evangelischen Kirche vom 23. bis 26. Januar täglich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr seine Türen.

Die Kirchengemeinde hat dafür extra Veranstaltungen verlegt. Tanja Rudolph, eine der beiden Initiatorinnen des Cafés, ist dankbar für das große Entgegenkommen.

Café Miteinand täglich geöffnet: Jugendliche sollen Gefühl für die Arbeit bekommen

„Das ist eine gute Gelegenheit für die Jugendlichen, einmal zu sehen, was es bedeutet, jeden Tag um 8 Uhr auf der Matte zu stehen und bis 16 Uhr durchzuarbeiten“, so Rudolph. Denn eigentlich arbeiten die Jugendlichen mit Beeinträchtigung nur donnerstags im Café. Rudolph ist es wichtig, dass sie ein Gefühl für ihre Arbeit bekommen und lernen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. „Sie sollen erkennen, ob die Arbeit was für sie ist oder nicht. Und die Gastro ist schon noch mal eine andere Hausnummer“, erklärt sie.

Neben Frühstück auch Kaffee, Kuchen und Mittagstisch im Angebot

Aktuell arbeiten sieben Jugendliche im Café. Unterstützt werden sie von Ehrenamtlichen. Während der „Special Olympics“ will das Café-Team neben der Frühstücksauswahl, die es jeden Donnerstag gibt, Kaffee und selbst gemachte Kuchen, Crêpes oder Apfelküchel anbieten. „Es soll auch einen günstigen Mittagstisch geben. Da haben wir zum Beispiel an Quiche, Schupfnudeln oder Eintopf gedacht“, sagt Rudolph.

