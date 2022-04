Caritas-Experte warnt: Energiepreise treiben Geringverdiener in Schuldenspirale

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Heizung herunterdrehen und lieber einen warmen Pullover anziehen: Besonders Geringverdiener fürchten sich vor der nächsten Heizkostenabrechnung. Bei Jahresrechnung wartet für viele das böse Erwachen Wocheneinkauf per Taxi ist billiger als eigenes Auto. (Symbolfoto) © dpa

In den stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen sehen Sozialverbände in Bad Tölz-Wolfratshausen vor allem für Geringverdiener ein enormes Problem.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mieten, Heizkosten, Sprit, Lebensmittel: In allen Bereich gibt es aktuell enorme Preissteigerungen. Auf große Teile der Gesellschaft, insbesondere Geringverdiener, sieht Jürgen Schäffenacker große Probleme zukommen: Sie könnten noch schneller und tiefer in eine Schuldenspirale hineingeraten, als das ohnehin schon oft der Fall ist, sagt der Schuldnerberater der Caritas in Bad Tölz. Die Befürchtungen teilt er mit weiteren Sozialverbänden im Landkreis.

„Besonders hart trifft es die, die gerade so am Existenzminimum leben“

Ilka Öhrlein von der Diakonie etwa schildert den Fall eines Rentners, der in Bad Tölz zu ihr in die Beratung der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit kam. „Er hatte gerade den Öltank seines geerbten Häuschens aufgefüllt – für 1000 statt sonst 600 Euro“, berichtet sie. „Und er bekommt gerade 1200 Euro Rente im Monat.“ Sein defektes Auto lasse dieser Mann erst gar nicht reparieren. „Denn bei diesen Spritpreisen kann er es sich ohnehin nicht leisten zu fahren.“

Mit Beratungsfällen wie diesem rechnet Öhrlein gehäuft. Die hohen Energiepreise werden ihrer Einschätzung nach weniger die Ärmsten treffen – bei ihnen bezahlt das Amt die Heizkosten –, „sondern besonders hart diejenigen, die gerade so am Existenzminimum leben“, sagt sie.

Auch Birgitta Opitz, die sich bei der Lenggrieser Tafel und im Verein „Nur a bisserl Zeit“ ehrenamtlich um ihre Mitmenschen kümmert, beobachtet die Lage mit Sorge. „Die Not ist oft bei denen am größten, die nicht am lautesten schreien“, sagt sie. Von einigen Tafel-Kunden habe sie schon gehört, dass sie nicht mehr die Heizung aufdrehen, sondern lieber auf warme Decke und Pullis setzen. „Auch mit Spenden ist dieses Problem nicht dauerhaft zu lösen“, meint Opitz. „Wie so oft sind es die Schwächsten, die am meisten leiden.“

Schuldnerberatung befürchtet Vielzahl neuer Fälle

Schuldnerberater Schäffenacker befürchtet unterdessen, dass er und seine Kollegen in Zukunft die Vielzahl der Fälle kaum noch bewältigen können. Rund 550 Klienten im Jahr betreue die Schuldnerberatung der Caritas im Landkreis mit den Anlaufstellen in Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried. „Mehr geht nicht“, meint Schäffenacker.

Etwa die Hälfte seiner Klienten lebt laut Schäffenacker von Sozialleistungen, die andere Hälfte ganz oder teilweise von Arbeitslohn. Es seien aber gerade die Geringverdiener, die von den aktuellen Preissteigerungen besonders hart betroffen seien.

Oft handle es sich um Menschen mit 1300 bis 1500 Euro Nettoeinkommen. „Sie geben im Verhältnis zu ihrem Einkommen überproportional viel für Energie aus“, sagt der Schuldnerberater. „Eigentlich müssten sie jetzt Rücklagen bilden oder die Abschlagszahlungen für Heizung und Strom um bis zu 50 Prozent erhöhen“, stellt der Caritas-Mitarbeiter fest. „Sonst werden sie bei der Jahresrechnung ein böses Erwachen erleben.“

Vielen fehlt das Geld, um etwas zur Seite zu legen

Doch etwas zur Seite zu legen, sei den meisten nicht möglich. Viele müssten tanken, um zur Arbeit zu kommen – und dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Wocheneinkauf werde ebenfalls teurer. Schäffenacker hat selbst in einem Discounter die Probe aufs Exempel gemacht. „Die gleichen Waren, die ich am Samstag eingekauft habe, waren am Montag um 9 Prozent teurer.“ Das Ergebnis: Noch mehr Menschen hätten am Ende des Monats kein Geld mehr übrig, um vorzusorgen. „Sie werden immer wieder daran scheitern, wenn unvorhergesehene Ausgaben kommen, etwa die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht.“ Dann müssten sie Kredite aufnehmen – und zwar nicht zu null Prozent Zinsen, wie sie auf das Ersparte gewährt werden, sondern zu neun oder zehn Prozent. Oder aber sie könnten dann eben am Ende des Monats irgendetwas nicht mehr bezahlen: zum Beispiel die Rate eines Schuldendienstes oder „im schlechtesten Fall Strom oder Miete“. Schäffenacker befürchtet, „dass da langfristig massive Probleme auf uns zukommen“.

Schäffenacker beobachtet bei seinen Klienten: „Die Existenzängste sind gewaltig, viele haben schlaflose Nächte.“ Das betreffe gerade auch Selbstständige. „Fliesen sind um 60 Prozent teurer geworden. Ein Fliesenleger muss dafür aber in Vorleistung gehen. Es braucht nur ein Bauherr nicht zu zahlen, und er ist in großen Schwierigkeiten.“ Genauso große Sorgen habe so mancher, der gerade baue. „Die Baustelle kann 30 Prozent teurer werden.“ Schlechter Schlaf wirke sich wiederum negativ auf die Arbeitsleistung aus. Die Spirale drehe sich weiter.

Bei Hezkostenabrechnung wartet auf viele das böse Erwachen

Lässt sich aus Schäffenackers Sicht gegensteuern? Politisch seien zwar immer neue Hilfspakete möglich. „Aber irgendwann haben wir die Zahnpastatube ausgedrückt“, meint Schäffenacker bildlich. Sprich: Auch dem Staat gehen irgendwann die Mittel aus, und er begibt sich im Großen in die gleiche Schuldenspirale wie der Privathaushalt im Kleinen. Auf beiden Ebenen führt aus Schäffenackers Sicht kein Weg an grundlegenden Veränderungen vorbei. Politisch gehört für ihn die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro dazu, „damit sich Arbeit wieder lohnt“.

Auch der einzelne Schuldner müsse sich überlegen, was er in seinem Leben umstrukturieren kann. Als Verschuldeter könne man auf der einen Seite versuchen, seine Einnahmen zu erhöhen und mehr zu arbeiten. „Aber da muss man aufpassen, weil dann auch mehr gepfändet werden kann.“

Auf der anderen Seite gelte es, Ausgaben zu reduzieren. „Zum Beispiel aufs Auto verzichten. Einmal in der Woche mit dem Taxi zum Einkaufen zu fahren, ist billiger als der Unterhalt für ein Kfz.“ Man könne darüber hinaus den Wohnort oder den Job wechseln, damit man den Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Radl zurücklegen kann. Allein schon mit dem Rauchen aufzuhören, spare – bei einem Konsum von einer Schachtel Zigaretten am Tag – 200 Euro im Monat. Solche Ratschläge seien bei seinen Klienten „unpopulär“, aber: „Langfristig wird es zu einer Lösung beitragen.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.