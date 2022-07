Caritas schließt Obdachlosen-Heim in Bad Tölz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Seit 1985 bietet das Haus Jakobus an der Salzstraße obdachlosen Menschen eine vorübergehende Unterkunft. Obdachlosigkeit trifft eine breitere Gesellschaftsschicht Pfarrei hofft immer noch auf ein Nachfolgemodell © arp

Über 30 Jahre lang bot das Haus Jakobus an der Tölzer Salzstraße obdachlosen Menschen eine vorübergehende Unterkunft. Nun schließt die Caritas das Haus – aus Brand-, Arbeits- und Infektionsschutzgründen. Aber auch, weil es die Klientel für diese Form des Angebots kaum noch gibt.

Bad Tölz – An einem lässt Barbara Stärz, bei der Caritas für die Wohnungslosenhilfe zuständig, keinen Zweifel: Als das Haus Jakobus 1985 vom damaligen Caritas-Bezirksstellenleiter Thomas Faller und dem damaligen Stadtpfarrer Rupert Berger im ehemaligen Benefiziatenhaus der Mühlfeldkirche verwirklicht wurde, „war es ein sehr gutes Projekt“.

Viele Jahre lang bot die Herberge im Erdgeschoss des Hauses an der Salzstraße bis zu acht Schlafplätze für durchreisende Nichtsesshafte und schloss damit eine Lücke. Die Stadt wäre zwar eigentlich auch schon damals für die Unterbringung zuständig gewesen, in der Praxis sah das aber anders aus. Verteilt wurden Gutscheine für Pensionen, die aber bei den Betrieben oft nur ungern oder gar nicht angenommen wurden, so Stärz. „Aber was 1985 und viele Jahre danach eine wunderbare Sache war, ist es heute nicht mehr.“

Früher kamen fast ausschließlich alleinstehende Männer auf der Durchreise

Einmal habe sich vor allem die Klientel geändert. Kamen früher fast ausschließlich Männer, die nach ein, zwei Tagen meistens wirklich weiterwollten, trifft Obdachlosigkeit heute eine viel breitere Gesellschaftsschicht. Familien, Alleinerziehende und alleinstehende Frauen finden sich in dieser Gruppe. „Viele kommen von hier, sind also nicht auf der Durchreise und haben auch den Wunsch zu bleiben“, sagt Stärz. „Doch je länger die Aufenthaltsdauer ist, desto weniger entspricht das Haus Jakobus den Anforderungen.“ Schon eine geschlechtergetrennte Unterbringung sei kaum sicherzustellen. „Wir haben keine getrennten Bäder, Toiletten und Schlafräume.“

Viele Klienten haben tiefgreifende psychische Probleme und schwere Suchterkrankungen

Dazu kommen immer mehr Menschen, die tiefgreifende psychische Probleme und/oder schwerwiegende Suchterkrankungen haben. Die bräuchten eine möglichst reizarme Umgebung, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. In einem Vier-Bett-Zimmer auf sechs Quadratmetern oder einem 26 Quadratmeter großen Vier-Bett-Zimmer, in dem gekocht wird und das als Aufenthaltsraum dient, sei das nicht möglich, sagt Stärz. Brandschutzvorgaben, aber auch Auflagen für Hygiene und Infektionsschutz, die in Gemeinschaftsunterkünften gelten, ließen sich nicht umsetzen.

Dabei geht es nicht nur um Corona, sondern auch um Tuberkulose, Hepatitis und andere Krankheiten. „Zum Beginn der Pandemie hatten wir Krätze im Haus, die wir nicht mehr rausgebracht haben“, sagt Stärz. Generell seien die Klienten heute mit so vielen Problemen belastet, dass sie eigentlich durchgehende Betreuung bräuchten. Bis Thomas Faller in Rente ging, wohnte er in der Dienstwohnung im ersten Stock. So war zumindest immer jemand im Haus. Eine fachliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die es eigentlich bräuchte, sei das aber auch nicht. In der Unterkunft selbst gibt es keinen Platz für ein Büro. „Momentan steht der Schreibtisch im Flur. Das ist aber der Fluchtweg und muss eigentlich freibleiben.“

Ohne Rundum-Betreuung kam es immer wieder zu Zwischenfällen

Ohne diese Betreuung kam es aber immer wieder zu Zwischenfällen. „Da muss man dann morgens fragen, wo die Blutspur in der Wohnung herkommt“, sagt Stärz’ Kollege Robert Pölt. „Dabei haben wir die rechtliche Haftung, dass den Leuten, die wir dort unterbringen, nichts passiert“, erklärt Stärz. Diese Verantwortung sei nicht mehr zu tragen. „Und wir wollen das auch für die Menschen nicht“, sagt Fachdienstleiterin Ellen Wagner mit Blick auf ihre Klienten. Dazu komme, dass die Stadt mittlerweile vorbildlich ihrer Pflicht nachkommt, Obdachlose unterzubringen. „Sie hat mehr als 40 Plätze für verschiedene Personenkreise“, sagt Stärz.

Schon seit Längerem wird das Haus nur noch eingeschränkt genutzt

Schon seit Längerem wird das Haus nicht mehr als klassische Herberge genutzt. Die Caritas bringt nur noch eine Einzelperson, ein Paar oder eine Familie unter. „Wenn wir sie wie eine Wohnung nutzen, reicht der Brandschutz“, sagt Stärz. Doch auch das wird enden: Der Mietvertrag mit der kirchlichen Stiftung unter dem Dach der Erzdiözese ist zum 31. Dezember gekündigt.

Für die Tölzer Pfarrei war das Haus immer ein Herzensprojekt

Das Vorgehen sorgt in der Stadtpfarrei für Kritik. Daraus machen Stärz und Wagner kein Hehl. „Für die Pfarrei war das immer ein Herzensprojekt“, sagt Stärz. Bei Renovierungsarbeiten wurde mit angepackt. Zudem flossen immer wieder Spenden. „Es tut uns schon sehr leid, dass es nicht weitergeht“, sagt Stadtpfarrer Peter Demmelmair. Der Pfarrgemeinderat habe „betroffen und enttäuscht reagiert. Es ist ein gutes Projekt.“

Natürlich verstehe man auch, dass sich die Klientel verändert habe und Corona Anforderungen mit sich brachte, die im Haus Jakobus nicht einzuhalten sind. „Aber wir hoffen weiterhin, dass sich vielleicht doch ein Nachfolgemodell ergibt.“ Wichtig ist Demmelmair Thomas Faller und seiner Familie noch einmal Danke zu sagen für seinen Einsatz für das Haus und die Menschen. „Das ist eine Lebensleistung.“ Lob gibt es auch für die Stadt, die ihrer Verpflichtung für obdachlose Menschen nachkomme.

Auch die Stadt bedauert den Schritt der Caritas

Die Stadt selbst bedauert den Schritt der Caritas. „Das Haus Jakobus war als ,Erstaufnahmestation‘ ein wichtiger Baustein im städtischen Konzept zur Unterbringung Obdachloser“, sagt Rathaus-Pressesprecherin Birte Otterbach. „Mit der Schließung bricht ein wesentliches Element weg, das gerade in Situationen, in denen dringend Hilfe notwendig ist, der Stadt Luft verschafft hat.“

