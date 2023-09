„Hier hört mir jemand zu“: Tagesstätte in Bad Tölz hilft Suchtkranken aus der Isolation

Von: Andreas Steppan

„Hier hört mir jemand zu“: In der „Kontakt- und Begegnungsstätte Auszeit“ im Tölzer Caritas-Zentrum plaudern (v. re.) die Besucher Markus, Andreas und Besim sowie die Mitarbeiterinnen Melanie Starke und Friederike Hüttner am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee. © Arndt Pröhl

Die „Kontakt- und Begegnungsstätte Auszeit“ in Bad Tölz hat sich nach schwierigen Anfängen zu einer wichtigen Anlaufstelle für Suchtkranke entwickelt.

Bad Tölz – Es ist eine nette Runde, die an diesem Nachmittag im Tölzer Franziskuszentrum zusammen an einem Tisch sitzt. Der 58-jährige Besim erzählt gern mal einen Witz, berichtet von seinen früheren sportlichen Leistungen im Ringen und dass ihn die ganze Welt kenne, weil er in einem Youtube-Video mit seinem Sohn aufgetreten sei. Andreas (32) und Markus (49) hören den Erzählungen des quirligen Mannes in aller Ruhe zu und schmunzeln. Die Männer kennen sich gut, sind füreinander fast so etwas wie ein Familienersatz.

Im Schnitt kommen täglich zehn Besucher in die „KuBA“

Ihr Treffpunkt ist die „KuBA“, ausgeschrieben „Kontakt- und Begegnungsstätte Auszeit“. Das Angebot für Menschen „mit Suchtthematik“, wie es heißt, hat sich in Bad Tölz nach schwierigem Start mittlerweile bestens etabliert.

„Kontakt und Begegnung“: Genau das, was sich die Tagesstätte im Caritas-Zentrum Bad Tölz-Wolfratshausen auf die Fahnen geschrieben hat, war zur Zeit ihrer Eröffnung im November 2020 eigentlich gar nicht angesagt. „Das war mitten im Lockdown“, erinnert sich die Sozialpädagogin Friederike Hüttner, die das „KuBA“-Team leitet. Doch man habe sich beholfen und mit Abstands- und Maskenregeln ermöglicht, dass Menschen trotz allem zusammenkamen. Umso mehr freut sich Hüttner, dass heute Tag für Tag durchschnittlich zehn Personen in die Begegnungsstätte kommen. „Nur die Frauen könnten sich noch etwas mehr trauen, herzufinden“, merkt Mitarbeiterin Melanie Starke an.

In der „KuBA“ in Bad Tölz gibt‘s einmal pro Woche warmes Mittagessen

Gemeinschaft und Austausch sollen hier, im ersten Stock des ehemaligen Tölzer Klosters, alle Erwachsenen finden, die das gerne möchten. Geöffnet ist von Montag bis Freitag, in der Regel von 8.30 Uhr bis 16 Uhr (mittwochs ab 10 Uhr, freitags bis 13 Uhr).

In der Küche sitzen die Besucher oft einfach nur gemütlich bei einer Tasse Kaffee zusammen und ratschen. Einmal pro Woche erhalten die Besucher hier auch ein warmes Mittagessen – die Zutaten dafür sind aus Spenden der Aktion „Leser helfen helfen“ von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur finanziert. Außerdem gibt es einen „Kreativraum“, wo gemeinsam gebastelt wird. Eine Gymnastikgruppe treibt zusammen Sport. Regelmäßig stehen auch Ausflüge auf dem Programm, an den Walchensee etwa oder aufs Brauneck. Jeden zweiten Freitag bleiben die Besucherinnen beim Frauenfrühstück unter sich.

Seelische Unterstützung und Rat für alle Lebenslagen

Für den 32-jährigen Andreas steht insgesamt „die Unterhaltung mit netten Leuten“ im Mittelpunkt seiner Besuche. „Man kann sich hier Ratschläge für alle Lebenslagen abholen“, sagt er. „Ich habe im Moment große Probleme, und hier hört mir jemand zu.“ Zu seinen Verwandten habe er keinen Kontakt mehr. In der „KuBA“ finde er „seelische Unterstützung“.

Die „sozialen Kontakte“ sind auch für Markus das Wichtigste. Er mache gerne Brettspiele, sagt der 49-Jährige. „Hier abzuschalten, wenn man Probleme hat, tut gut.“ Wenn die Tagesstätte schließt, fahre er mit dem Bus nach Hause. Die Fahrkarte könnten sich die Besucher, die aus dem ganzen Landkreis nach Tölz kommen, erstatten lassen, berichtet Friederike Hüttner.

Menschen mit Suchtproblemen – meist geht es um Alkohol – eine Tagesstruktur zu geben, das sei einer der Hauptgedanken der Einrichtung, erklärt Melanie Starke. „Sie sollen raus aus ihrer Einsamkeit, aus ihrer Isolation“, ergänzt Friederike Hüttner. „Insofern sehe ich unseren Auftrag auch präventiv.“ Denn wer nur alleine zu Hause sitze, sei noch gefährdeter, immer tiefer in die Sucht zu schlittern. In der „KuBA“ dagegen übe man das „soziale Miteinander“. Und man müsse sich an die Regel halten, zumindest vor Ort keinen Alkohol zu konsumieren. „Für viele ist es allein schon ein Fortschritt, wenn ein, zwei Stunden am Tag nicht zum Suchtmittel gegriffen wird“, sagt Hüttner.

Niederschwelliger Zugang zu Hilfen für Suchtkranke

In der Begegnungsstätte sieht sie außerdem einen niederschwelligen Zugang zur Hilfe. Hier kann jeder ab 21 Jahren anonym, unverbindlich, kostenlos und ohne Termin hereinspazieren. Ist man regelmäßig da, ergibt sich oft auch die Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten. Unter dem Dach des Caritas-Zentrums befinden sich schließlich auch die Fachambulanz für Suchtkranke, die Schuldnerberatung oder die Wohnungslosenhilfe. Ein Problem kommt selten allein.

Wer möchte, kann in der „KuBA“ übrigens duschen, Waschmaschine und Trockner benutzen. Auch der Übergang von Klienten ins „betreute Einzelwohnen“ – also eine etwas engmaschigere Betreuung – sei schon gelungen, so Hüttner. Mit Benno Zorawski, Katharina Schmid, Stefanie Stiefelbauer, Oskar Neumüller und Lucia Nell stehen den Besuchern verschiedene Ansprechpartner aus dem Team zur Verfügung.

Weitere Besucher sind willkommen. Die Tagesstätte – Kostenträger ist der Bezirk Oberbayern – hat offiziell 20 Plätze. Es ist also Raum für noch mehr Kontakte und Begegnungen.

