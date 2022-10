Chaos am Kiosk im Tölzer Eisstadion: Wirt entschuldigt sich

Von: Melina Staar

Da war die Welt noch in Ordnung: Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber (li.) bei der Begrüßung des neuen Pächters Milan Bojic. © Stadtwerke/Archiv

Nach dem Derby zwischen den Tölzer Löwen und dem SC Riessersee regt sich Kritik an der Bewirtschaftung im Eisstadion. Der neue Wirt bittet um Nachsicht.

Bad Tölz – Die 1:6-Niederlage der Tölzer Löwen im Derby gegen den SC Riessersee ist vergessen. Dennoch brodelt es in der Fanszene. Die Quelle des Unmuts: die Gastronomie im Eisstadion unter dem neuen Wirt Milan Bojic.

Ärger nach Eishockey-Spiel: Kunden beschweren sich

„Da werden Familien eingeladen, und an drei von vier Bierständen gibt es weder Wasser, Limo noch Saft“, berichtet zum Beispiel Armin Mengesdorf. Er fragt sich, ob kleine Kinder Spezi trinken sollten, „weil nichts anderes da ist“. Außerdem gebe es keine Preis- und Angebotsschilder, weshalb man das Nichtvorhandensein von Wasser erst nach über 20 Minuten anstehen erfahre. „Nachvollziehbare Preise: Fehlanzeige“, so Mengesdorf, der zusätzlich die Hygienestandards kritisiert. „Kassensysteme und daraus resultierend vernünftige Belege: ebenfalls Fehlanzeige.“

Wie von mehreren Fans auf der Facebook-Seite der Tölzer Löwen ebenfalls moniert wird, war beim Derby zudem das Wechselgeld aus, sodass unter anderem kein Pfand mehr zurückgegeben werden konnte. „Alles in allem ist die Stadionbewirtung schlicht der gespielte Witz und schadet massiv dem Eisclub und dem Standort Bad Tölz“, so Mengesdorf.

Weil Semmeln aus waren: Leberkäse auf die Hand ausgegeben

Während das Personal an den Kiosken von den Fans als „überfordert“ beschrieben wird, bricht Löwen-Fan Natascha Eymold eine Lanze für die Kellner in der Wirtschaft selbst. „Die tun ihr Bestes und sind auch wirklich immer höflich und freundlich“ – obwohl sie unverschuldet oft den Kopf hinhalten müssten.

An den Kiosken, an denen man oft 20 bis 30 Minuten warten musste, gab es beim Derby ab der zweiten Drittelpause keine Semmeln mehr, weshalb „Leberkäse ohne Semmel“ ausgegeben wurde, wie ein Fan auf Facebook mit einem Foto dokumentiert. Zahlreiche Löwen-Anhänger bestätigen sich dort gegenseitig in ihren Erfahrungen an diesem Abend.

Die Tölzer Löwen reagierten am Montagabend mit einer Stellungnahme: Man bekomme die Kritik mit. „Wir versuchen hier seit vielen Wochen, mit unserer Erfahrung hinsichtlich des Verkaufs den Stadionwirt zu unterstützen.“ Man führe wöchentliche Gespräche, habe aber keinen Einfluss auf die Umsetzung – genauso wenig wie auf die Arbeit der Gastronomie, heißt es weiter. „Wir hoffen, dass sich alles zum Positiven ändert.“

Stadtwerke: Vorwürfe und Schuldzuweisungen nicht befriedigend

Die Stadtwerke, die die Gastronomie im Eisstadion verpachten, haben ebenfalls vernommen, „dass die Bewirtung noch durchaus Verbesserungspotenzial hat“, wie Pressesprecherin Martina Geisberger auf Anfrage mitteilt. Seit den ersten Spielen stehe man mit Milan Bojic in Kontakt, um ihn im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu unterstützen – „weit über unsere Pflichten als Verpächter hinaus“.

So habe man beispielsweise Personal als Aushilfen für die Kioske vermittelt. Den Stadtwerken sei sehr an einer guten Bewirtung der Fans und Besucher gelegen, ebenso wie der TEG und dem ECT. Daher sei in dieser Woche geplant, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen und nach Lösungen suchen, „denn Vorwürfe und Schuldzuweisungen führen hier zu keiner befriedigenden Situation für alle“.

Kein gefragter Job: Pächtersuche dauerte an

Im Gegenteil müsse allen bewusst sein, dass es ohne Bojic keine Bewirtung in der laufenden Saison gebe. Denn die Pächtersuche im vergangenen Winter sei mehr als mühselig gewesen. Ein Bewerber habe die Stadtwerke monatelang hingehalten und sei dann wieder abgesprungen. Die Auswahl im Anschluss sei nicht allzu groß gewesen. Eine einheimische Bewerberin „konnte aufgrund eines Interessenkonflikts nicht näher in Betracht gezogen werden“, dies sei aber mit ihr direkt geklärt worden, so Geisberger.

Bei der Vergabe sei es den Stadtwerken wichtig gewesen, dass sowohl der obere Gastronomiebereich als auch die Kioske gemeinsam betrieben werden, da ein Wirt vom Restaurantbetrieb in einem Eisstadion alleine nicht leben könne. Der Restaurantbereich sei aber ein wichtiger Teil der Infrastruktur der Arena, da er gerne unter der Woche zu den Trainingszeiten von Kindern und Eltern genutzt werde.

Wirt verspricht: „Beim nächsten Derby bin ich besser vorbereitet“

Letztlich sind laut Stadtwerken viele Probleme von Milan Bojic dem Personalmangel geschuldet. „Daher wäre es unserer Ansicht nach auch ein schönes Zeichen von Zusammenhalt und Unterstützung der Fans, wenn der eine oder andere sich für eine natürlich angemessene Bezahlung an solch gut frequentierten Spieltagen wie letzten Sonntag bereit erklären würde, unseren Wirt an den Kiosken zu unterstützen. So kann er andere Personal-Ressourcen in die Qualitätssicherung stecken.“

Solche Fragen sollen in dem erwähnten Gespräch behandelt werden. Ziel sei eine durchführbare und nachhaltige Lösung für alle Beteiligten. „Denn es freut uns sehr, dass wieder so viele Zuschauer die Tölzer Löwen anfeuern und ihnen die Fans auch in der Oberliga so treu und mit Enthusiasmus zur Seite stehen“, so Geisberger. „Da soll es an der Bewirtung nicht scheitern.“

Wirt entschuldigt sich bei den Fans – und gelobt Besserung

Er habe die Kritik mitbekommen, sagt Wirt Milan Bojic. „Ich entschuldige mich bei den Fans, dass es nicht so gut geklappt hat.“ An Personalmangel liegt es nach seinen Angaben nicht. Er sei erst seit drei Monaten Wirt im Stadion, und es sei das erste Mal gewesen, dass er mit einem solchen Zuschauerzuspruch zu tun gehabt habe. „Ich habe das so nicht erwartet.“

Er habe die Kioske personell aufgestockt und auch selbst überall mit angepackt, wo es notwendig gewesen sei. „Ich hab’ geschwitzt und bin die ganze Zeit nur hin- und hergelaufen.“ Aus dem Riessersee-Spiel habe er vieles gelernt und werde einiges verbessern. „Beim nächsten Derby bin ich besser vorbereitet“, verspricht er.

