Chef des Zweckverbands Kommunale Dienste geht in Rente: „Es waren 16 wunderbare Jahre“

Michael Braun war 16 Jahre lang der Geschäftsführer des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Bad Tölz – 16 Jahre lang leitete Michael Braun als Geschäftsführer den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland mit Sitz in Bad Tölz. Ende des Monats verabschiedet er sich in den Ruhestand. „Das ist leider kein vorzeitiger Aprilscherz“, sagte der Vorsitzende Ingo Mehner bei der Verbandssitzung am Dienstag im Tölzer Kurhaus. In einer Rede verabschiedete der Tölzer Bürgermeister Michael Braun mit lobenden Worten.

„Vor über 15 Jahren hast du mit 14 Menschen und 27 Gemeinden die Behörde gegründet und hattest in Büros des Landratsamtes deinen ersten Arbeitstag“, beschrieb Mehner den Start des Geschäftsführers in Bad Tölz. Michael Braun war zuvor leitender Beamter in der Gemeinde Berg (Landkreis Starnberg). „Du hast den Verband zu dem gemacht, was er heute ist“, sagte Mehner und betonte: „Dabei standen die Anfänge unter keinem guten Stern.“

Abschiedsrede von Ingo Mehner bei Verbandssitzung in Bad Tölz

Damit spielte der Verbandsvorsitzende auf den Blitzerskandal 2007 an. Im Juni hatte in 179 bayerischen Gemeinden die Verkehrsüberwachung geruht. Grund waren Ungereimtheiten in den Abrechnungen einer beauftragten Privatfirma aus Burgkirchen (Kreis Altötting). Der damalige „Zweckverband für Verkehrsüberwachung“ hatte daraufhin die Kontrollen ausgesetzt. Später wurde der Verband aufgelöst.

Schwieriger Start nach Blitzer-Skandal 2007

Da Michael Braun die Verkehrsüberwachung immer am Herzen lag, bot er an, ein neues Konzept dafür zu erarbeiten. „16 Jahre später hat unser Kommunaler Zweckverband nun viele Funktionen. Aktuell zählen wir 155 Mitglieder und 160 Mitarbeiter.“ Braun sei es zu verdanken, so Mehner, dass die Verkehrsüberwachung wieder in ein „richtiges Licht“ gerückt wurde. „Du hast auch gezeigt, dass interkommunale Zusammenarbeit ein Erfolgsmodell ist.“ Als Abschiedsgeschenk überreichte Mehner ein ganz besonderes Bild, gezeichnet von dem Reichersbeurer Karikaturisten Hans Reiser. Darauf zu sehen ist Michael Braun, der aus einem teilstationären Blitzer herausragt – das Motiv ist auf humorvolle Weise einem Schachtelteufel nachempfunden.



Braun zeigte sich sichtlich gerührt von den lobenden Worten und den stehenden Ovationen der anwesenden Bürgermeister. „Dass ich aus dem öffentlichen Dienst heraus, von Null weg, dieses Konstrukt aufbauen durfte, war für mich eine großartige Chance“, sagte Braun. Ihm sei es dabei immer wichtig gewesen, Transparenz für die Kommunen zu schaffen. „Ich wollte beweisen, dass wir das genauso gut machen wie die freie Wirtschaft“, sagte er. „Und ich glaube, das haben wir auch geschafft.“

Benjamin Bursic wird der Nachfolger von Michael Braun

Mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme bilanzierte er: „Es waren 16 wunderbare Jahre.“ Ab April wird Benjamin Bursic aus der Geschäftsleitung des Verbandes in die Fußstapfen von Michael Braun treten und ab dann Geschäftsführer sein.

