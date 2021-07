Klaus Förster wird neuer Rektor der Tölzer Realschule

Schulpolitik

Von Jennifer Battaglia schließen

Heute war der letzte Schultag - und vielerorts wurden schon einige personelle Weichen für das neue Schuljahr ab September gestellt: Klaus Förster folgt Barbara Lottner als Chef der Tölzer Realschule. Er kommt aus Weilheim.

Bad Tölz - Nach 15 Jahren verlässt Klaus Förster die Realschule in Weilheim. Ab September wird er das Amt des Rektors an der Realschule in Bad Tölz ausüben. „Ich freue mich sehr auf diese spannende, neue Aufgabe“, sagt der 54-Jährige. Er wird damit Nachfolger von Barbara Lottner, die jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden war (wir berichteten).

Durch seine langjährige Erfahrung mit allen organisatorischen Aufgaben eines Rektorats fühle er sich gut auf seine neue Tätigkeit vorbereitet. Förster war von 2014 bis 2018 zweiter Konrektor und ist seit nunmehr drei Jahren erster Konrektor der Realschule in Weilheim. „Die Schule in Bad Tölz werde ich so gestalten, wie ich mir Schulleitung vorstelle“, sagt er. „Wenn ich mir auch mit der Corona-Pandemie nicht die einfachste Zeit dafür ausgesucht habe.“

Förster unterrichtet die Fächer Sport und Wirtschaftswissenschaften und wird das auch weiterhin als Schulleiter in Bad Tölz tun: „Ich möchte eine gewisse Nähe zu den Schülern haben und nicht ausschließlich verwalten.“

Partnerschule des Wintersports

Der gebürtige Weilheimer absolvierte 1997 sein Referendariat und war zunächst an Schulen in Freising und Herrsching tätig, bevor er 2006 in seine Heimatstadt zurückkehrte. „Die Realschule in Weilheim hat ein tolles Kollegium und angenehme Schüler“, sagt Förster. Dennoch wollte er jetzt die Gelegenheit ergreifen, etwas Neues zu wagen. „Ich bin noch nicht so alt, da kann ich das schon noch machen.“ Die 45-minütige Fahrzeit in den Nachbarlandkreis nimmt Förster dafür gerne in Kauf. „Mir macht Autofahren Spaß und so hat man auch im Privaten einen gewissen Abstand zur Schule.“

Die Tölzer Realschule ist eine sogenannte Partnerschule des Wintersports, die Förderung von jungen Talenten nimmt hier einen besonderen Stellenwert ein. Bayernweit gibt es nur 34 solcher Schulen. Sportliebhaber Klaus Förster freut das als zukünftiger Chef der Schule besonders. „Ich bin gespannt, welchen Stellenwert der Sport an dieser Schule einnimmt“, sagt er. (jb)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.