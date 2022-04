Familie feiert Chhat Puja in Bad Tölz: Indische Tradition nach Oberbayern gebracht

Beim traditionellen Hindu-Fest „Chhath Puja“ danken (v. li.) Ashwini Kumar Singh, Indu Devi, ihr in Bad Tölz lebender Sohn Anikesh Ashwin und dessen Frau Archana Singh dem Sonnengott.

Fest im Garten

Von Elena Royer

Vier Tage mit Fasten, Opfergaben und vielen Farben: Eine indische Familie aus Bad Tölz gewährt Einblicke in ein Hindu-Fest, für das einige von ihnen eine tausende Kilometer weite Anreise auf sich nahmen.

Bad Tölz – Farbenfrohe Traditionspflege ist in Bad Tölz keine Seltenheit. Im hiesigen Brauchtumskalender eher ungewöhnlich wirkt der Anlass, den eine Familie kürzlich vor Ort beging: Anikesh Ashwin und seine Angehörigen zelebrierten das Hindu-Fest „Chhath Puja“. Dem Tölzer Kurier gewährten sie Einblicke in eine Tradition, die aus oberbayerischer Perspektive exotisch wirkt.

Indische Familie in Bad Tölz sagt dem Sonnengott Danke

Der Architekt Anikesh Ashwin lebt mit seiner Frau Archana Singh seit eineinhalb Jahren in Bad Tölz. Das Fest „Chhath Puja“ wird ihm zufolge vor allem im Nordosten Indiens begangen. Von dort, aus dem Bundesstaat Bihar, stammt er auch – und von dort sind seine Eltern Indu Devi und Ashwini Kumar Singh eigens zum Feiern nach Bad Tölz gereist.

Bei dem Fest gehe es darum, dem Sonnengott zu danken, sagt Anikesh Ashwin. „Das Fest dauert vier Tage.“ Während dieser Zeit werde gefastet. „Am dritten Tag gehen wir zu einem Fluss. Bei Sonnenuntergang bringen wir dem Sonnengott Opfergaben. Dasselbe machen wir am vierten Tag bei Sonnenaufgang. Wir beten für die Natur, das Wasser und die Sonne.“ Der Sonnenauf- und -untergang symbolisiere dabei den Kreislauf des Lebens, erklärt er. „Alles geht und kommt wieder.“

Chhat Puja wegen schlechten Wetters von der Isar in den Garten verlegt

Während dieser Tage, so der 32-Jährige, sei es zum Beispiel nicht erlaubt, eine Zahnbürste zu verwenden. „Man muss nehmen, was die Natur einem gibt. Meine Mutter hat sich mit einem Stück Holz vom Apfelbaum die Zähne geputzt.“ Außerdem werden zu Chhath Puja verschiedene Opfergaben dargebracht, die später an Freunde und Nachbarn verteilt werden.

Eigentlich hatten Ashwin und seine Familie geplant, das Hindu-Fest an der Isar zu feiern. Wegen des schlechten Wetters wichen sie dann in den Garten aus. „Als Kind hatte ich immer besonders viel Spaß während Chhath Puja“, erinnert sich Ashwin, „Wir haben damals am Fluss gecampt.“

