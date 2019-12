Chillen und grooven vor Weihnachten: Tölzer Gymnasiasten begeistern mit Konzerten

Begeisternde Sternstunden der Musik setzten die Gymnasiasten bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert im Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz– Es war ein vielseitiges Programm, das die über 150 Kinder und Jugendlichen an zwei Abenden gestalteten. Ein bewährter Stimmungsmacher ist die Schulband „Gabs on Fire“ (Leitung: Lisa Wiener), die erst mit „chilligen“, sprich gelassenen Songs begann, ehe sie für „You make it feel like Christmas“ von Gwen Stefani den ersten lauten Applaus erhielt. Ihre „Kollegen“ von der Big Band des Gymnasiums „The Young Groove-Teeth“ (Leitung: Peter Zoelch) spielten das bekannte „Africa“ von Toto. Dabei machten sie dem Groove alle Ehre.

Das achtköpfige Vokalensemble unter Leitung von Elisabeth Scheucher präsentierte traditionelle Weihnachtslieder von großen Komponisten in wenig bekannten Versionen. „In dulci jubilo“ von Karl Jenkins war ihre beste Performance. Die Sänger meisterten Passagen gegen den Takt sowie die ein oder andere Dissonanz. Nur bei diesem Stück begleitete sie Svea Thomson auf dem Klavier. Das Original rauscht wesentlich schneller und mit Orchesterbegleitung dahin, die langsamere Version für die Schüler passte fast besser zur Adventszeit.

Die Bühne füllte sich gewaltig bei den Auftritten der Chöre. Der Wahlkurs Stimmbildung für fünfte bis siebte Klasse sang zwei Stücke aus seinem Programm, das er in der Woche zuvor bei einem Auftritt in der Augsburger Kongresshalle gesungen hatten. Leiterin Elisabeth Artmeier-Mogl bietet den jungen Sängern gerne weitere Bühnen außerhalb von Bad Tölz an. „What a wonderful world“, bekannt durch Louis Armstrong, erklang mit frischen, begeisterten Stimmen.

Im Flötenensemble „Flautissimo“ (Leitung: Eva Emmler) war heuer neben Block- und Querflöten, Klarinetten und Gitarre auch eine ungewöhnliche Bassquerflöte zu bewundern.

Der Mittel- und Oberstufenchor, ebenfalls geleitet von Elisabeth Scheucher, umfasst rund 60 Jugendliche. Sein Klang – vor allem bei „One candle lights the way“ – ging wunderbar zu Herzen.

Sehr umsichtig hatte Orchesterleiter Edgar Schumann wieder ein Stück für das Unterstufenorchester herausgesucht, nämlich „Walking in the air“ aus dem Animationsfilm „The snowman“. Viele der jungen Musiker beginnen ihren Instrumentalunterricht erst am Gymnasium, was bedeutet, dass einige ihr Instrument erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal in den Händen hielten. Das große Sinfonieorchester dagegen bewies sein Können mit Humperdincks Ouvertüre zu „Hänsel und Gretel“. Allerdings können sich die älteren Musiker bis zum Sommerkonzert sicher noch steigern.

