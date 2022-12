Chorarbeit mit neuem Schwung: Weihnachtskonzert des Tölzer Gymnasiums mit vielen Ensembles

Die Schulband „Gabs on Fire“ begeisterte das Publikum mit einem rockigen „Weihnachtsmedley“, bestehend aus zahlreichen Rock- und Pop-Hits. © bib

Rockig und stimmgewaltig führte vor wenigen Tagen das Weihnachtskonzert des Tölzer Gymnasiums Richtung Festtage.

Bad Tölz – Im ersten Teil des Abends führten die Chöre vor allem deutsche Liedklassiker auf, die meist englischsprachigen Ohrwürmer aus dem Radio hatten sich die Instrumentalensembles für später ausgesucht. Mit der Schulband „Gabs on Fire“ startete das Programm durch. Das „Weihnachtsmedley“ war von Florian Rein arrangiert worden und beinhaltete einige Rock- und Pop-Hits, die derzeit wieder häufig im Radio zu hören sind wie „All I want for christmas“ oder „White christmas“. Ein ganz starkes, rockiges „Feliz navidad“ gefiel sogar großen Weihnachtsmuffeln. Ein wenig gemütlicher machte die Big Band „The Young Groove Teeth“ weiter, mit „Hang on Sloopy“ und „Rudolph“.

Neue Ensembles gegründet

Mit dem Jugendorchester und einer Swingversion von „Tochter Zion“ fand der Abend zur Klassik. Ergänzt durch die älteren Instrumentalisten zum Sinfonieorchester, spielten die Schüler Jenkins’ berühmten ersten Satz aus „Palladio“. Beide Orchester leitete Edgar Schumann. Seine Frau, Andrea Günthör-Schumann, bestritt als Chorleiterin fast alleine den ersten Teil des Abends. Erst ab diesem Frühjahr konnte die Gesangsarbeit wieder richtig aufgenommen werden. Inzwischen wurden neben dem Vokalensemble die Gruppen „Shiny Chor“ und „Vox de Seidl“ ins Leben gerufen. Die Freude an der Chorarbeit zeigten die zahlreichen Sänger mit unterschiedlichen Stücken, unter anderem „Kleine Melodienfolge deutscher Weihnachtslieder“, „Hine mah tow“, ein Psalm Davids, und Leonhard Cohens „Hallelujah“. Moderator Kilian Widmann merkte an, dass am schulfreien Buß- und Bettag „wirklich alle Mitglieder“ von „Vox de Seidl“ zur Probe anwesend waren, was „eindeutig für die Chorgemeinschaft spreche“. Widmann zur Seite stand Chiara Regus. Beide erhielten für ihre charmanten und kurzweiligen Texte viel Applaus.

Zum Schluss gemeinsam gesungen

Das Flötenensemble „Flautissimo“ unter der Leitung von Eva Emmler hatte sich für eine besondere Version von „Santa Claus is coming to town“ Posaune, Gitarre und Bass dazu geholt. Diese eigentlich lautstarken Instrumente ordneten sich aber klanglich dezent unter. Warm ums Herz wurde den Zuhörern im voll besetzen Kurhaus, als alle Mitwirkenden sich auf und vor der Bühne versammelten und den langen Applaus entgegennahmen. Zusammen erklang abschließend „Oh du fröhliche“. (bib)

