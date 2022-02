Knabenchorfestival im Mai in Tölz mit Musik-Programm in der ganzen Stadt

Von: Christiane Mühlbauer

Rührten die Werbetrommel fürs Festival: Knabenchor-Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden sowie Thomas Goppel (li., Vorsitzender des Fördervereins) und Christof Botzenhart (re., Dritter Bürgermeister). © Pröhl

Ende Mai gibt es wieder ein Knabenchorfestival in Bad Tölz. Als Gäste kommen Chöre aus Bayern. Das Programm dehnt sich diesmal auf die ganze Stadt aus und bindet einheimische Ensembles mit ein. Im Oktober gibt es noch ein Sonderkonzert mit einem Chor aus London.

Bad Tölz – Das ist ein Lichtblick für alle Kultur-Hungrigen und Liebhaber von klassischer Chormusik: Ende Mai, genauer gesagt vom 25. bis 29. Mai, wird in Bad Tölz wieder ein Knabenchorfestival stattfinden. Unter Corona-Auflagen, versteht sich, aber mit einem Freiluft-Programm, das die ganze Stadt einbindet und einheimischen Musikern auch Auftrittsmöglichkeiten bietet. Erste Details wurden am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Historischen Sitzungssaal im Stadtmuseum vorgestellt.

Jeder Chor bestreitet ein eigenes Konzert

Nachdem das Festival, das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, 2021 abgesagt werden musste, tastet man sich nun vorsichtig und mit der Erfahrung aus der Pandemie-Zeit wieder in den Alltag zurück. Anders als in den vergangenen Jahren, kommen heuer keine Ensembles aus dem Ausland, sondern nur Chöre aus Bayern. Zudem gibt es keinen gemeinsamen Auftritt, sondern jeder Chor bestreitet ein eigenes Konzert mit sakraler Musik in der Tölzer Stadtpfarrkirche. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, 19 Uhr, singt der Tölzer Knabenchor. Es folgen die Augsburger Domsingknaben (Freitag, 27. Mai, 19 Uhr), die Regensburger Domspatzen (Samstag, 28. Mai, 19 Uhr) und der Windsbacher Knabenchor (Sonntag, 29. Mai, 16 Uhr). Beim letzten Konzert wird der Tölzer Organist Christoph Heuberger solistisch zu hören sein.

Kostenlose Veranstaltungen in der ganzen Stadt

Wie in den vergangenen Jahren schon andiskutiert, wird das Festival heuer breiter werden, will ein jüngeres Publikum ansprechen und einheimische Musiker einbinden. „Wir wollen offener und größer werden“, sagt Knabenchor-Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden. „Ganz Tölz soll teilhaben.“ Es beginnt mit einem Eröffnungskonzert am Mittwoch, 25. Mai, das als „Überraschungskonzert für junges Publikum“ angekündigt wird. Es soll im Kurhaus stattfinden. Allzu viel vom Programm wurde gestern noch nicht verraten – aber man wolle mit dem Vorurteil aufräumen, dass Chorsänger „nur Klassik können“, sagt Susanne Frey-Allgaier, die stellvertretende Kurdirektorin, augenzwinkernd.

Zudem gibt es die ganzen Festivaltage über ein Rahmenprogramm im Innenstadtbereich mit Freiluft-Konzerten sowie einer offenen Bühne für lokale Kulturschaffende. Mit dabei sind unter anderem Ensembles der Sing- und Musikschule sowie die Tölzer Stadtkapelle. Deren Leiter, Dirigent Josef Kronwitter, war als Kind selbst Solist im Tölzer Knabenchor.

Auftritte in Gottesdiensten

Am letzten Festivaltag, also Sonntag, 29. Mai, gibt es auch wieder stimmlich hochkarätige Untermalung im katholischen und evangelischen Gottesdienst. Der Tölzer Knabenchor wird sich aufteilen und in die Kirchen kommen.

„Es sollen Tage der Vielstimmigkeit in Bad Tölz werden“, sagt Thomas Goppel, Vorsitzender des Fördervereins des Tölzer Knabenchors. Es werde Zeit, im Kulturbereich „wieder ins alte Fahrwasser zurückzukehren“, sagt der ehemalige bayerische Kunstminister. Er kritisiert, dass die Kultur im Vergleich zu anderen Branchen bei den Pandemie-Regeln derzeit benachteiligt werde.

Karten schon exklusiv bei der Tourist-Info

Karten für die Chorkonzerte sind ab sofort bei der Tourist-Info sowie ab Ende Februar bei München-Ticket erhältlich. Die Karten kosten je nach Kategorie 32 oder 28 Euro, zudem gibt es ein Abo (120 Euro). Das Festival findet unter den dann im Mai geltenden Corona-Regeln statt. Die Karten werden derzeit also „mit Luft nach oben“ verkauft, wie es Frey-Allgaier formuliert. Die Konzerte, die auf den offenen Bühnen stattfinden, sind gratis. Ein Sonderkonzert am Mittwoch, 12. Oktober, gehört nicht mehr offiziell zum Festival, soll aber gefühlt eine Verbindung schaffen. Der „Trinity Boys Choir“ aus London wird abends in der Stadtpfarrkirche mit dem Tölzer Knabenchor auftreten. Unter dem Titel „Licht und Dunkel“ erklingen Werke vom Barock bis zur Moderne.

Weitere Infos auf www.bad-toelz.de/chor. Die Tourist-Info verkauft Eintrittskarten unter Telefon 0 80 41/78 67-20.

