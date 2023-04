Christine Eixenberger legt mutigen Auftritt im Tölzer Kurhaus hin: Die scheißt sich nix

Aus dem Programm „Einbildungsfreiheit“

Christine Eixenberger gastierte jüngst mit ihrem neuem Programm „Einbildungsfreiheit“ im Tölzer Kurhaus. Ihr Auftritt war mutig und direkt.

Bad Tölz – Allen Respekt – das muss man sich als beliebte TV-Schauspielerin erst einmal trauen: Um einen g’wamperten Handwerker zu parodieren, zieht Christine Eixenberger auf der Bühne des (nicht ganz ausverkauften) Kurhauses den Blazer aus, reißt das Shirt aus der Hose, zieht diese nach unten und präsentiert einen stattlichen Bauch. „Darauf habe ich drei Jahre hingearbeitet, dass ich in Tölz diese Wampe zeigen kann!“, ruft sie ins Publikum, das durch diese unerwartete Attacke sowohl amüsiert als auch irritiert ist. „Jetzt denkt sich mancher, das Radio hat doch seine Vorteile“, setzt sie in der gewohnten Schlagfertigkeit einen drauf.

Eixenberger mit Programm „Einbildungsfreiheit“ in Bad Tölz

Dass sie sich selbst zu ernst nähme oder durch den Fernseherfolg ihrer Feuerwehrfrau Marie die Bodenhaftung verloren hätte, kann man Eixenberger gewiss nicht vorwerfen. Auf gut Bairisch würde man sagen: Die scheißt sich nix! Genau das kommt gut an. Die Kabarettistin ist das geerdete Mädel vom Land geblieben, die Chrissy, die man gerne zur Nachbarin hätte.

Viele Themen aus früheren Leben als Grundschullehrerin

Wie der Titel ihres neuen Programms „Einbildungsfreiheit“ nahelegt, schöpft sie die Themen für ihre Bühnenfigur wieder einmal aus ihrem früheren Leben als Grundschullehrerin. Wobei man, anders als bei vielen Kabarettkollegen, bei Eixenberger immer den Verdacht hat, dass es da weniger um eine Bühnenfigur, als um sie selbst geht. Jedenfalls zeichnet sie das pralle Leben, thematisiert alle die Probleme, die ihre Zuschauer aus der eigenen Erfahrung kennen –und überspitzt sie ins Parodistische.

Damit zurück zum eingangs erwähnten Handwerker: Da sie beruflich viel auf Tour ist, hat sich zuhause der Schimmel ausgebreitet. Eixenberger schildert das bekannte Problem, wo einen Handwerker herbekommen, in aller Ausführlichkeit: Telefonbuch rauf und runter telefonieren, den Papa, selber Handwerker, nach einem Spezl fragen, vor der Türe campieren, um ja den ersehnten Besuch des angekündigten Schimmelspezialisten nicht zu verpassen. Endlich die Erlösung! Doch der G’wamperte gibt ihr letztlich nur den einen Rat: ausziehen!

Scherze und Parodien über katholische Kirche

Da Eixenberger über ein großartiges parodistisches Talent verfügt und alle involvierten Personen anschaulich darstellt, wird das trotz seiner Alltäglichkeit keinen Moment langweilig. Dass sie ihre ehemaligen Schüler ebenso zu parodieren versteht, weiß man schon aus ihren früheren Programmen. Doch der fliegende Wechsel, mit dem sie das schüchterne Mädel, den Neunmalklugen und den extrem Schwerfälligen, Begriffsstutzigen gibt, ist immer wieder schön – und für viele Lacher gut. Die katholische Kirche („Ich bin ja schon lang ausgetreten… aha, jetzt wird’s still im Saal“) kriegt ihr Fett weg, indem Eixenberger die Versuche des Pfarrers schildert, sie umzustimmen. „Vielleicht möchten Sie den Vertrag doch noch mal verlängern? Wie wäre es mit einem Tarifwechsel?“ Flapsige Antwort der so Umworbenen: „Ich bin weiblich – und schon lange nicht mehr minderjährig. Ich passe also überhaupt nicht in Ihre Zielgruppe…“ Letzter, verzweifelter Einwand: „Wenn Sie sterben, kommt der Pfarrer in Zivil!“ Die trockene Entgegnung: „Und i kriag’s nimmer mit!“

Natürlich kommt auch der jüngst neu entfachte Wettstreit der Bundesländer um die viel zu wenigen und deshalb heiß begehrten Lehrkräfte zur Sprache: „Die einen werben mit der Vier-Tage-Woche, die anderen mit mehr Geld – und Bayern bietet vier Umzugskisten und eine Leberkässemmel.“ Wobei doch gerade junge Lehrerinnen heutzutage gerne vegan leben. „Sagt der Söder: Macht nix, die Kisten san vegan!“ Nächstes Thema: Geldanlage. „Es gibt wieder Zinsen! Hat’s dein Konto auch schon zerrissen?“, fragt sie in die erste Reihe. Nebenbei bemerkt: Bei Eixenberger kann man da entspannt sitzen. Die mitunter ans Bösartige grenzende „Publikumsbeteiligung“ mancher ihrer Kollegen spart sie sich. Wer sich gut unterhalten will, ist bei ihr genau richtig. (VON SABINE NÄHER)

