Trauer um Christl Frei aus Bad Tölz: Ein Leben für die Musik und die Mitmenschen

Von: Andreas Steppan

Den Platz an der Orgel der Mühlfeldkirche nahm Christl Frei über mehr als sechs Jahrzehnte hinweg Sonntag für Sonntag ein. (Archivfoto) © Arndt Pröhl/Archiv

Christl Frei, Organistin und Leiterin des Mühlfeldchors, ist gestorben. Nicht nur im kirchlichen Leben von Bad Tölz hinterlässt sie eine große Lücke.

Bad Tölz – Aktiv, fit, engagiert und immer in Bewegung – im Dienst ihrer großen Leidenschaft, der Musik, vor allem aber im Einsatz für ihre Mitmenschen: So, wie man Christl Frei seit vielen Jahren in Bad Tölz kannte, so lebte sie bis zu ihrem letzten Tag. Völlig überraschend ist die ehrenamtliche Organistin der Mühlfeldkirche und Leiterin von Mühlfeldchor sowie -orchester am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Selbst hatte sich Christl Frei als Person stets lieber im Hintergrund gehalten. Doch die Lücke, die sie im öffentlichen Leben wie im Familien- und Freundeskreis hinterlässt, wird umso deutlicher zu spüren sein.

Christl Frei spielte über 60 Jahre lang jeden Sonntag Orgel

Aufgewachsen ist Christl Frei in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer späteren musikalischen Hauptwirkungsstätte: als zweitälteste von vier Töchtern aus dem Traditions-Gasthaus Zantl neben der Mühlfeldkirche. Schon früh zeigte sich, dass Christl dort einsprang, wo sie gebraucht wurde. Als sie 21 Jahre alt war, starb ihr Vater, und sie übernahm Mitverantwortung im Betrieb. Schon Jahre zuvor, im Alter von 15, half die Jugendliche spontan aus, als in der Mühlfeldkirche der Organist ausfiel. Es war der Beginn eines mehr als sechs Jahrzehnte währenden ehrenamtlichen Engagements. Bis zuletzt saß Christl Frei jeden Sonntag in der Mühlfeldkirche an der Orgel, spielte bei Beerdigungen und Hochzeiten, trat unter anderem auch für Senioren auf.

Die Orgel blieb nicht ihre einzige musikalische Liebe. Im Lauf der Jahre eignete sie sich autodidaktisch auch das Spielen auf anderen Instrumenten an, lernte etwa Gitarre, Hackbrett, Klavier und etwas Harfe. In den vergangenen Jahren galt ihre Aufmerksamkeit besonders dem Horn. Zudem belegte sie einen Dirigierkurs.

Mit Musik wollte Christl Frei Kraft und Zuversicht schenken

1982 gründete Christl Frei einen Kinderchor, einige Jahre später den Mühlfeldchor. Mit den derzeit 25 Frauen und Männern probte sie einmal pro Woche sowie verstärkt vor den Aufführungen. Sie bemühte sich nicht nur um die musikalische Weiterentwicklung der Sängerinnen und Sänger. In der kühlen Kirche legte sie auch mal fürsorglich für jeden eine Wärmflasche bereit, wie ihre Familie berichtet. 1990 kam das Mühlfeld-Orchester dazu, das zu besonderen Aufführungen zusammenkommt. Christl Frei schrieb oft selbst die Noten, angepasst an die Bedürfnisse der Musiker.

Auch in der Corona-Zeit, so schildert es ihre Familie, sei es Christl Frei immer sehr wichtig gewesen, den Menschen mit Musik Kraft und Zuversicht zu schenken. Sie legte in der Kirche CDs auf oder musizierte – teils zusammen mit kleinen Gruppen – wo möglich in den Gottesdiensten, auch wenn diese nur spärlich besucht waren. Persönlich stand ihr unter anderem die Musik Beethovens besonders nahe.

Trauer um Christl Frei: Die große Bühne überließ sie anderen

Nicht zuletzt bereicherte Christl Frei das kulturelle Leben in Bad Tölz immer wieder durch die Organisation hochkarätiger Konzerte. So holte sie unter anderem das „Salzburger Passionssingen“ in die Mühlfeldkirche und erst vor wenigen Monaten den berühmten Pianisten Martin Stadtfeld.

Die große Bühne überließ Christl Frei dabei vorzugsweise anderen. Sie selbst war lieber die Kraft hinter den Kulissen, ohne die allerdings vieles nicht möglich gewesen wäre. „Sie war mehr Sein als Schein“, formuliert es ihr Mann Dr. Walter Frei.

Das galt auch in der Tölzer Sing- und Musikschule, deren Geschicke Walter Frei von 1989 bis heuer 33 Jahre lang als Vorstand des Trägervereins leitete. Christl Frei organisierte im Hintergrund und erledigte viel Büroarbeit – alles ehrenamtlich.

Vor ihrem Tod plante Christl Frei noch das Weihnachtsoratorium

Zudem arbeitete sie in der Zahnarztpraxis ihres Mannes mit, den sie mit 29 Jahren geheiratet hatte. Das Paar hat einen Sohn und zwei Töchter, bekam später drei Enkelkinder. Für Familie und Mitmenschen war Christl Frei bedingungslos da, war jederzeit spontan einsatzbereit, stellte eigene Bedürfnisse hintan und freute sich daran, mit den Enkeln im Garten Pferdl zu spielen. „Das hat ihr Kraft im Leben gegeben“, sagen ihre Kinder. Mancher wunderte sich, wie viele Tätigkeiten Christl Frei in den Stunden eines einzigen Tages unterbringen konnte.

Auch dieser Tage war die 79-Jährige noch voller Pläne. Nächste Woche sollten Proben für ein großes Weihnachtsoratorium beginnen. Die Noten hatte Christl Frei schon verteilt. Nun wollen sich Musiker, die mit ihr arbeiteten, abstimmen, wie sie Christl Freis Requiem mit ihrer geliebten Musik gestalten können.

Beerdigung

Das Requiem für Christl Frei findet am Mittwoch, 9. November, um 9 Uhr in der Tölzer Mühlfeldkirche statt. Beisetzung im Tölzer Waldfriedhof ist um 10.30 Uhr.

