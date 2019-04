„Nur mit Vertrauen kann man Großes erreichen“

Er feiert heute ein besonderes Jubiläum. Christoph Heuberger prägt seit 30 Jahren die Kirchenmusik in Bad Tölz.

Bad Tölz– Bad Tölz verdankt ihm eine vielseitige Kirchenmusik, von Gregorianik über Aufführungen großer Werke bis zum Kinder- und Jugendchor: Seit 30 Jahren wird die Kirchenmusik in der Tölzer Pfarrkirche Maria Himmelfahrt von Organist Christoph Heuberger geprägt. Am 1. April 1989 trat der gebürtige Würzburger sein Amt an.

Blickt Heuberger zurück, fallen ihm spontan Höhepunkte ein, wie die Aufführung von Händels „Messias“ bereits 1990, Mendelssohns „Elias“ 2016, zusammen mit dem Pfarr-Cäcilienverein Erding, und Schütz‘ „Geistliche Chormusik 1648“ vor fünf Jahren. Traditionell veranstaltet die Pfarrei einmal im Jahr ein großes Kirchenkonzert, bei dem berühmte Werke wie Haydns „Schöpfung“ und Paukenmesse oder Frank Martins „In terra pax“ von 1945 zur Aufführung kamen. Aber alle kirchlichen Hochfeste werden von festlicher Musik getragen.

Heuberger kann auf jahrelange, treue Chormitglieder bauen. Ebenso besteht ein langjähriger Kontakt zu Musikern der Münchner Philharmoniker und vielen Solisten, die immer wieder gerne Heubergers Einladungen folgen. Heubergers Familie kommt ebenfalls stets zum Einsatz, allen voran seine Frau Atsuko, gebürtige Japanerin und Konzertpianistin, die Heuberger in Salzburg am Mozarteum kennenlernte. „Sie ist die größere Musikerin von uns beiden und meine schärfste Kritikerin“, betonte Heuberger im Februar in der Franzmühle, wo ihm die Chorgemeinde ein von Herzen kommendes Fest zu seinem 60. Geburtstag bereitete. Stolz ist er ebenso auf seine beiden erwachsenen Töchter, Miriam und Elisabeth, die als Pianistin und Violinistin ihre beruflichen Wege gehen.

Vier Gesangsgruppen sind unter Heuberger entstanden, den Kirchenchor übernahm er von seinem Vorgänger Alfons Striz. Die Choralschola, nur Männer, widmet sich gregorianischen Gesängen und ist in der Osternacht unverzichtbar. Der damalige Jugendkammerchor trat vor 25 Jahren zum ersten Mal zusammen, darunter ehemalige Sänger des Tölzer Knabenchors. „Der Gedanke war, junge Sänger für anspruchsvolle Kirchenmusik zu gewinnen“, so Heuberger. Das rund 20-köpfige Ensemble verschrieb sich hauptsächlich Schütz und Bach, aber jedes Jahr werden moderne Kompositionen ins Repertoire aufgenommen. Vor fünf Jahren studierte Heuberger mit den Sängerinnen und Sängern „Geistliche Chormusik 1648“ ein. „Das ist mir geglückt“, verrät der sehr bescheidene Organist.

Heubergers musikalische Kinder- und Jugendarbeit besteht ebenso seit Jahrzehnten. Der Jugendchor bildet derzeit eine aufgeweckte, sangesfreudige Gruppe. Wenn Jugend- und Kammerchor am Palmsonntag zum Passionskonzert zum ersten Mal gemeinsam auftreten, setzt Heuberger nach 30 Jahren wieder einen Impuls.

In Heubergers Chören werden die unterschiedlichsten Sänger aufgenommen, der Organist öffnet die Gruppen für Menschen mit all ihren Geschichten, nicht nur wegen ihrer Stimmen. Das trug Hubert Schmid in seinem Gstanzl in der Franzmühle vor: „Du nimmst uns an mit all unsern Stärken und Schwächen“, sang der Tenor. „Es geht um gegenseitiges Vertrauen“, sagt Heuberger, „nur so kann man Großes erreichen.“ (Birgit Botzenhart)

Termine

Passionskonzert des Jugendchors und des Kammerchors der Pfarrei Mariä Himmelfahrt am Palmsonntag, 14. April, Beginn 17 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Werke von Buxtehude, Mendelssohn, Barber, Reger und anderen.