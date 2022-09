CO2-Mangel? Kleinen Brauereien geht Luft noch nicht aus

Bald Bierkrise?

Von Felicitas Bogner schließen

CO2 wird in Deutschland knapp: Brauer aus dem Tölzer Land können ihren Bedarf derzeit allerdings noch gut abdecken. Parallel hoffen sie auf gesunkene Rohstoffpreise.

Nicht nur die explodierenden Energiepreise setzen der Getränkeindustrie zu. Bierbrauer haben momentan ein weiteres Problem: Kohlensäure wird knapp. Während deutschlandweit bereits erste Betriebe vorübergehend die Produktion einstellen mussten, kommen Brauer im Tölzer Land mit ihrem Bedarf noch zurecht.



„Ich habe von einigen Kollegen aus der Branche schon gehört, dass sie hinsichtlich verschobener und ausbleibender CO2-Lieferungen große Probleme haben“, sagt Maximilian Liebhart, Geschäftsführer vom Tölzer Mühlfeldbräu, fügt aber erleichtert hinzu: Wir sind davon allerdings noch nicht betroffen.“

Kloster Reutberg: Bislang noch keine Lieferprobleme bei technischem Gas



CO2 werde für die Abfüllung des Bieres in Flaschen genutzt, erklärt Liebhart. „Die Flaschen werden damit vorgespannt“, sagt August Maerz, Geschäftsführer der Klosterbrauerei Reutberg in Sachsenkam. Somit werde also verhindert, dass das Bier mit Luft in Berührung kommt und aufschäumt. „Man braucht das Gas aber auch für Fassbier. Ohne CO2 könnte man das Bier nämlich nicht aus dem Fass drücken“, erklärt der Lenggrieser.



Auch am Reutberg gab es bisher noch keine Lieferprobleme hinsichtlich CO2. „Ich weiß, dass es vielen anders geht, aber bis dato hat sich bei unseren Lieferungen noch nichts gefehlt“, meint Maerz. Liebhart erklärt dazu: „Große Brauereien sind davon sicherlich noch mal mehr betroffen. Man braucht das technische Gas ja nicht nur zum Bierabfüllen, sondern viel mehr davon noch mal für Limonaden und andere alkoholfreie Getränke – das stellen wir hier beispielsweise gar nicht her.“



Im Tölzer Mühlfeldbräu falle es alle vier bis fünf Monate an, dass der Gastank neu befüllt werden muss. „Mehr, als in unseren vorhandenen Tank reinpasst, könnten wir sowieso nicht vorrätig haben“, schildert Liebhart. „Und so geht es eigentlich allen Getränkebetrieben.“ Technisches Gas zu hamstern, sei also keine Option.

Qualitativ und Quantitativ bessere Ernte als 2021



Doch trotz ausreichender Versorgung: Ganz rosig sieht es in der kleinen Tölzer Brauerei auch nicht aus: „Die Preise für technische Gase sind ebenfalls immens gestiegen“, unterstreicht Liebhart. Ob großer oder kleiner Betrieb – eins sei klar: Alle Brauereien sind auf das Gas angewiesen, wei auch Maerz betont: „Ohne CO2 geht absolut gar nichts mehr“, stellt der Chef vom Reutberg klar.



Zuletzt mussten sich die Brauer aber nicht nur über steigende Energiekosten und Lieferknappheit beim Gas sorgen, auch die Rohstoffpreise für ihre Bierherstellung erreichten im Frühjahr Rekordniveau. „Billiger ist in letzter Zeit gar nichts geworden“, sagt Liebhart. Die hohen Rohstoffpreise lagen laut ihm allerdings auch an der „quantitativ und qualitativ mageren Ernte 2021“.

Erneute Preiserhöhung beim Bier nicht auszuschließen



In diesem Jahr sei die Erntebilanz aufgrund der Witterung wesentlich positiver ausgefallen. „Ich hoffe, dass sich das auch in den Preisen widerspiegelt“, sagt der junge Brauer und Geschäftsführer aus Dietramszell.

Wie sich die Marktpreise entwickeln, kann man laut Maerz noch nicht abschätzen. „Ende Oktober stehen wie immer die Verhandlungen an, dann werden wir sehen, was die Kostenentwicklung macht.“

Ob eine erneute Preiserhöhung für das beliebteste Getränk der Bayern vor der Tür steht? Der Deutsche Brauerbund hatte immerhin bereits davor gewarnt.

„Es ist zwar noch nicht sicher, aber ich tendiere schon eher dazu“, erklärt Reutberg-Chef Maerz. „Schließlich wird auch für uns alles immer kostenintensiver.“ Wann und in welchem Umfang er die Preise anheben werde, könne er aber nicht sagen.

„Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine reine Kaffeesatzleserei. Man muss noch etwas abwarten, wie sich alles entwickelt“, sagt er und ergänzt: „Im Frühjahr 2022 hatten alle Angst, dass Lieferungen ausbleiben und man manches für die Produktion gar nicht mehr herbringt. Das ist so auch nicht eingetreten.“ Auch wenn alles teurer geworden sei, habe es in diesem Sommer zumindest mit den Lieferungen wider Erwarten gut hingehauen.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)