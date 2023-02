„Cool, um sich zu präsentieren“ - Tölzer Aussteller auf der „free“

Von: Elena Royer

Teilen

„Es ist wichtig, dass die Leute uns kennenlernen“, sagt Michael Zaiser vom Isar-Outdoorcenter in Lenggries. Er ist spezialisiert auf Mini-Wohnmobile. © oy

Unternehmen aus dem Landkreis stellen sich auf der Reise- und Freizeitmesse „free“ in München vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet noch bis Sonntag in München die Reise- und Freizeitmesse „free“ wieder statt. Rund 750 Aussteller aus den Bereichen Reisen, Camping, Fahrrad, Wassersport sowie Outdoor und Fitness stellen sich einem breiten Publikum vor. Auch Unternehmen aus dem Landkreis nutzen die Gelegenheit und präsentieren sich auf der Messe.

„Ich bin froh, hier vor Ort zu sein“, sagte Michael Zaiser, der Geschäftsführer vom Isar-Outdoorcenter in Lenggries, am Donnerstag an seinem Stand auf der „free“. Zaiser bietet mit seinem Team individuelle Konzepte für den Innenausbau von Mini-Campern an. „Es ist wichtig, dass die Leute uns kennenlernen“, findet er. Dafür biete so eine Messe eine gute Gelegenheit. Vor Corona war er auch schon zehn Jahren lang auf der „free“ vertreten.

Unternehmen aus dem Tölzer Land auf der „free“ in München

Und von der Messe profitiert sein Unternehmen enorm, wie er erzählt. „Selbst Wochen danach bekommen wir noch Anfragen, die sich auf die Messe beziehen – manchmal auch noch Jahre später.“ Mit seinem Ausbau von Mini-Campern liegt er voll im Trend. Auch Alltags-Autos wie einen Caddy hat er schon in ein gemütliches kleines Zuhause auf vier Rädern verwandelt. „Vor Corona hat die Nachfrage zwar schon stetig zugenommen, aber während der Pandemie hat sie richtig Fahrt aufgenommen“, berichtet Zaiser.

Josef Geisreiter ist zum ersten Mal auf der „free“. Er freut sich über die gute Gelegenheit zur Präsentation. © oy

In einer anderen Halle ist eine große Fläche abgezäunt. Dort ist ein Skate-Park aufgebaut. Kinder mit schwarzen Helmen flitzen auf Skateboards über die Rampen. Der Skate-Park gehört zu „Gorilla“. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen bietet ein Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für Kinder und junge Leute von 10 bis 25 Jahren, wie Geschäftsführer Tobias Kupfer erklärt. Ihr Ziel: Durch Freestyle-Sport wie Parkour, Frisbee oder Skateboarden Freude an Bewegung vermitteln, das Bewusstsein für gesunde Ernährung schärfen und für einen nachhaltigen Lebensstil sensibilisieren. „Wir machen auch Workshops an Schulen“, erklärt Kupfer. Dafür bringt „Gorilla“ alles mit, sogar ein gesundes Buffet.

Unternehmen profitieren lange von der Messe

Besonders jetzt, nach Corona, sei es eine „Katastrophe“, wie Kupfer findet. „Wahnsinnig viele Jugendliche sind übergewichtig, häusliche Gewalt hat zugenommen, und ihre psychische Gesundheit hat gelitten.“ Deswegen hat „Gorilla“ eine Post-Corona-Balance-Kampagne entwickelt. Mit verschiedenen Elementen sollen Kinder und Jugendliche wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Tipps in der Kampagne behandeln unter anderem die Themen Sport, Ängste, Digital Detox oder Motivation. Ganz neu im Repertoire: „Unser mobiler Skate-Park“, sagt Kupfer stolz und präsentiert eine kompakte schwarze Kiste. „Da hinein passt der komplette Skate-Park, und er ist in zehn Minuten aufgebaut.“ Man kann ihn mieten oder kaufen.

Haben einen Skate-Park dabei: „Gorilla“-Geschäftsführer Tobias Kupfer (li.) und Anastasios Lasidis (Buchhaltung). © oy

Vor Corona war „Gorilla“ auch schon auf der Messe vertreten. „Das ist cool, um sich zu präsentieren“, findet der Geschäftsführer. Neuland ist die „free“ für Josef Geisreiter vom gleichnamigen Autohaus in Bad Tölz. Dort kann man Wohnmobile nicht nur kaufen, sondern auch mieten. „Für die Ferien gibt es viel Nachfrage“, sagt der Geschäftsführer. „Da sind wir schon stark ausgebucht.“ Auch insgesamt sei die Nachfrage nach Wohnmobilen bei ihm nach wie vor groß. „Während Corona hat es stark zugenommen. Sowohl Jung als auch Alt wollen campen, das betrifft wirklich die ganze Bandbreite“, sagt Geisreiter. Er ist froh, dass er seine Wohnmobile auf der Messe zeigen kann. „Es ist toll als Präsentation.“

Die Messe

„free“ auf dem Münchner Messegelände läuft noch bis Sonntag, 26. Februar. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ein Tagesticket kostet 15 Euro, für Kinder (bis 14) sieben Euro. Weitere Infos auf www.free-muenchen.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.