Angepasste Impfstoffe in den Zentren in Bad Tölz und Wolfratshausen verfügbar

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die neuen Impfstoffe sind in den beiden Impfzentren verfügbar. (Symbolbild) © MARIJAN MURAT/DPA

In den beiden Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen gibt es nun auch die Impfstoffe, die an die aktuell vorherrschenden Omikron-Varianten des Corona-Virus angepasst sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Seit Tagen steigt die Inzidenz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wieder deutlich. Mehr als 200 Ansteckungen mit dem Corona-Virus werden jeden Tag gezählt. Die Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen haben für eine Auffrischungsimpfung (dritte und vierte Impfung) nun auch den an die BA.4/BA.5-Subvariante angepassten Impfstoff von Biontech erhalten. Darauf weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung hin.

Zweite Auffrischungsimpfung für Risikopatienten und Menschen über 60

Der neue Impfstoff ist für Personen ab zwölf Jahren geeignet. Eine zweite Auffrischungsimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission derzeit nur für Risikopatienten und Menschen über 60 Jahren. Für die Grundimmunisierung (erste/zweite Impfung) werden weiterhin die ursprünglichen Impfstoffe von Moderna, Biontech und Novavax sowie der neu eingetroffene Totimpfstoff von Valneva verwendet.

Impfen geht auch ohne vorherige Anmeldung

Die Impfzentren an der Tölzer Schützenstraße und der Wolfratshauser Gebhardtstraße haben zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16.30 Uhr und am Mittwoch von 12 bis 19.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist wie bisher auf impfzentren.bayern wünschenswert, aber nicht erforderlich.

Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann eine telefonische Registrierung beziehungsweise Terminanfrage im Callcenter unter der Rufnummer 0 81 71/3 86 36 10 (Montag-Freitag von 9 bis 17 Uhr) vornehmen. An Feiertagen haben das Impfzentrum und das Callcenter geschlossen.

