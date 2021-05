Öffnung der Campingplätze: Betreiber kämpfen mit chaotischer Corona-Buchungssituation

„Ein organisatorischer Wahnsinn“

von Felicitas Bogner schließen

Lange war es still auf den Campingplätzen. Wegen Corona herrschte ein Beherbergungsverbot. Pünktlich zu Beginn der Pfingstferien dürfen die Campingplatz-Betreiber in Bad Tölz-Wolfratshausen nun wieder Gäste empfangen.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Trotz einer Flut an Anfragen war für die meisten bis kurz vor der Eröffnung nicht klar, wer tatsächlich kommen wird. Denn einige Gäste sind auf Nummer sicher für ihren Pfingsturlaub gegangen. „Viele Urlauber haben an mehreren Plätzen gleichzeitig gebucht“, sagt Ina Egold, Inhaberin des Königsdorfer Campingplatzes am Bibisee. „Da die Öffnung von der Inzidenz abhängt, haben viele an diversen Plätzen reserviert“, erklärt sie.

Corona-Lockerungen in Bad Tölz-Wolfratshausen: Campingplätze dürfen wieder öffnen - „Wurden förmlich überrannt“

„Da wir eine kulante und verhältnismäßig niedrige Stornogebühr von 50 Euro haben, kamen nun kurzfristig sehr viele Absagen rein.“ Dies bedeute zwar nicht, dass der Campingplatz am Bibisee in den Ferien nicht gut belegt sei. „Es kamen dann wieder viele Nachrücker dazu.“ Dennoch sei dies ein „hoher bürokratischer Aufwand“ gewesen. „Seit der Verkündung, dass wir am 21. Mai potenziell öffnen können, gab es einen enormen Ansturm an Anfragen. Wir wurden förmlich überrannt“, berichtet Egold.

Ähnliches erlebte Josef Demmel, Inhaber vom „Demmelhof“ am Stallauer Weiher. „Wir werden überströmt und sind fast nur am Mails beantworten. Teilweise bis Mitternacht.“ Auch an seinem Campingplatz in Wackersberg sei es ein ewiges Hin- und Her mit Buchungen und Stornos gewesen. „Trotzdem sind wir ausgebucht und freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann.“

Corona: Lockerungen für Campingplätze - Andauernder Wechsel zwischen Stornierungen und Neubuchungen

Die neue sogenannte „Drei-G“- Regel (Genesen, Geimpft oder Getestet als Voraussetzung für Beherbergung in Landkreisen über einem Inzidenzwert von 50), gehe für die Betreiber der Campingplätze mit einem erheblichen Mehraufwand einher. „Wir bitten darum, die Testzertifikate selbst mitzubringen. Wir schaffen es nicht, daneben zu stehen, wenn jeder alle 48 Stunden einen Selbsttest durchführt“, sagt Demmel.

Anders handhabt das Michael Kramer, Betreiber des Campingplatzes in Wolfratshausen. „Über die Feiertage gibt es zu wenig Testmöglichkeiten, deswegen können sich unsere Gäste vor meinen Augen selbst testen. Sie müssen die Tests aber selber mitbringen“, erklärt er. Trotzdem sei dieses Prozedere ein großer Aufwand, der eigentlich eine Personalaufstockung erfordere. Aber: „Nach der langen coronabedingten Schließung kann ich mir das nicht leisten.“

Corona: Pfingsturlaub in Bayern - Campingplatz-Chef erhält Flut von Anfragen

Auch Kramer merkt die Flut an Anfragen seit Verkündung der Öffnungsmöglichkeit ab Freitag. „Es war ein organisatorischer Wahnsinn.“ Dazu lastet er seinen Platz aktuell nicht ganz aus. „Anders klappt das mit den Abstandsregeln nicht. Daher beherbergen wir aktuell nur maximal 80 statt 120 Gäste.“ Die Tage vor der Eröffnung habe Kramer alle Hände voll zu tun gehabt. „Es ging um den Feinschliff bei den Außenarbeiten und Großputz der Sanitäranlagen.“

Viel Arbeit hatte auch Brigitte Perkmann, Inhaberin des Campingplatzes Kesselberg in Kochel. „Wir hatten zu wenig Vorlaufzeit, um alles vorzubereiten“, ärgert sie sich. „Dazu haben wir immer Saisonarbeiter. Da habe ich jetzt nur eine Mitarbeiterin bekommen, es war ja alles unsicher und keiner wusste, ob und wann es heuer los geht.“

Mit vereinten Kräften wird sie mit ihrem Mann dennoch ab Freitag Urlauber empfangen. Während aber zu Beginn der Woche der Platz am Kesselberg noch voll ausgebucht war, kamen jetzt viele Stornierungen rein. „Wegen der Testerei, da haben wenige Lust drauf. Mehr als 60 Prozent haben abgesagt und andere den Aufenthalt auf zwei Tage reduziert, um nur einmal einen Test machen zu müssen.“

Corona-Hygiene-Konzept auf Campingplätzen: Betreiberin erlebt „kleine Absagewelle“

Neben Perkmanns Campingdomizil betreibt Yvonne Labonte ihren Campingplatz „Renken“ direkt am Kochelsee. Auch sie hat eine „kleine Absagewelle“ zu spüren bekommen, seit das Rahmenhygienekonzept mit den Drei G’s festgelegt worden ist. „Vielen Urlaubern ist das zu viel Kuddelmuddel mit den Regeln, dazu soll das Wetter schlecht werden“, sagt sie. „Jetzt fahren eben viele lieber nach Österreich.“

Doch immerhin: „Wir haben eine stabile Buchungslage, viele sind gewillt, wieder rauszukommen. Labonte ist froh, „mittlerweile wenigstens selbst einen Durchblick zu haben, wie es ablaufen wird“. Auch am Brauneck geht es heute am Bergcampingplatz wieder los. Mitarbeiterin Gabi Burger berichtet von „Buchungen weit über die Ferien hinaus“. Die Anfragen seien bereits seit März eingegangen. „Man merkt, dass die Leute unbedingt wieder Urlaub machen wollen.“

Am Campingplatz am Walchensee war auf den Versuch unserer Zeitung hin niemand erreichbar. Die Betreiber haben eine automatische Anrufbeantworteransage eingestellt. Dort verweisen die Inhaber darauf, dass der Campingplatz die gesamte Saison über bereits ausgebucht ist.

Genesen, geimpft oder getestet: Dieses Prinzip steht ab kommendem Wochenende in Bayerns Ausflugsregionen auf dem Prüfstand. Urlauber sollten sich genau informieren, welche Corona-Regeln wo in Bayern gelten. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.