Corona-Pandemie bedeutet für die Mitarbeiter der Tölzer Asklepios-Klinik hohe Belastung – auch psychisch

Klinik zieht Bilanz

von Andreas Steppan schließen

In der Asklepios-Klinik Bad Tölz wurden seit Beginn der Corona-Krise rund 320 Covid-Patienten stationär behandelt, davon etwa 60 auf der Intensivstation. Eine Bilanz:

Bad Tölz - Am Rande eines Pressegesprächs zogen Klinik-Geschäftsführer Felix Rauschek und Ärztlicher Direktor Prof. Rüdiger Ilg eine Bilanz der zerrenden Corona-Monate mit über 300 Covid-Patienten. Doch Zahlen spiegeln nur einen Teil dessen wieder, was die Bewältigung der Pandemie für das Krankenhaus und seine Mitarbeiter bedeutet. Seit im März 2020 der erste Corona-Patient in die Tölzer Klinik eingeliefert wurde, „ist bei uns kein Stein auf dem anderen geblieben“, erklärte Rauschek. Alle Prozesse seien umgestellt worden. Hygieneauflagen, regelmäßige Tests, Schulungen, die Tagungen einer speziell eingerichteten „Task Force“ ein- bis zweimal pro Woche: Das seien nur einige der Aspekte, die allen Mitarbeitern „großen Einsatz“ abverlangten.

„Kein Stein auf dem anderen geblieben“

Besonders stark sei die Belastung freilich für die Mitarbeiter der Corona- und der Intensivstation – und das nicht nur wegen des hohen medizinischen Aufwands, mit dem die betroffenen Patienten oft über Wochen hinweg verpflegt werden. „Diese Situationen gehen den Mitarbeitern nahe“, sagte Rauschek. Gerade in jüngerer Zeit erlebten sie mit, wie Patienten im Alter von 50 bis 60 Jahren auf die Intensivstation eingeliefert wurden. „Das sind Menschen ungefähr wie man selbst“, so Rauschek. Und dann unterscheide sich die Entwicklung oft stark von dem, was sich sonst im Intensivbereich abspiele. „Wenn die Patienten reinkommen, sind sie meist noch bei vollem Bewusstsein und voller Hoffnung, dass es nicht so schlimm werden wird“, schilderte Ilg. In vielen Fällen müsse man dann miterleben, wie sich ihr Zustand verschlechtere, wie sie Intensivmedizinische Betreuung brauchen, dann unter Umständen eine Beatmung notwendig werde. „Das ist eine Herausforderung.“

60 Patienten auf der Intensivstation wegen Corona

Trotz der hohen Belastung resümierte Ilg, „dass wir bisher in Summe gut durchgekommen sind“. Dank der großen Intensivbettenkapazitäten im Rettungsverbund Oberland (wir berichteten) sei es zu keiner Überlastung des Systems gekommen. Mit über längere Strecken drei bis fünf Covid-Intensivpatienten habe die Tölzer Klinik aber durchaus regelmäßig am Rande der Belastbarkeit gearbeitet. Zum Stand Freitag würden in der Asklepios-Klinik 16 Covid-Patienten stationär behandelt, davon drei auf der Intensivstation.

Insgesamt behandelte die Klinik während der Pandemie auch über 13 000 anderweitige Notfall-Patienten. Im Jahr 2020 hatte das Krankenhaus alles in allem 10 000 stationäre Patienten. Die Klinik führte bei Patienten, Mitarbeitern und Ausnahme-Besuchern 18 000 Antigen-Schnelltests, 15 000 PCR-Tests und 1400 Covid-ID-Now-Schnelltests durch. Letztere sind PCR-Tests, deren Ergebnis nach 20 Minuten vorliegt und die in Tölz mit Hilfe zweier eigens angeschaffter Geräte durchgeführt werden.

Zahl der Neuinfektionen sinkt gerade

Die Klinik verbrauchte 10 000 Liter Handdesinfektionsmittel, beschaffte 50 000 FFP-Masken, setzte 30 000 Schutzkittel ein. Über 70 Prozent des Personals sind laut Rauschek aktuell geimpft. Aktuell geht die Zahl der Neuinfektionen auch in der Region spürbar zurück. In der Tölzer Klinik aber sei „die Welle noch nicht ganz vorbei“, betonte der Ärztliche Direktor. „Wir sind weiter auf der Hut.“

Ist die Klinik auch mit den längerfristigen Folgen von Corona-Infektionen konfrontiert? Aktuell seien in der neurologischen Rehaklinik von Asklepios in Bad Tölz einige ehemalige Covid-Patienten in Behandlung, sagte Ilg. Im Einzelfall sei aber nicht klar, welche Beschwerden auf die lange intensivmedizinische Behandlung und die Beatmung zurückzuführen und welche als Folge der Corona-Infektion zu betrachten seien. Mit Long-Covid-Patienten, die zuvor nur einen leichten Verlauf hatten, habe man in Tölz bisher keine Erfahrungen. „Aber das ist ein Thema, das sicher verstärkt auf uns zukommen wird“, sagte Prof. Ilg.

