Corona-Einschränkungen: Tölzer Jugend unter schwerer Last

Auswirkungen der Pandemie

Homeschooling, kein Mannschaftssport, keine Partys, kein Ausgehen, Freunde treffen höchstens einzeln: Eine Jugend in Corona-Zeiten sieht völlig anders aus, als es für diese Generation sonst üblich wäre. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen - In der Arbeit des Jugendamts und in Jugendsuchtberatung etwa schlägt die psychisch angespannte Lage vieler Heranwachsender stark durch. Wer aktuell einen Termin bei der Jugendsuchtberatung braucht, muss mit einer Wartezeit von drei bis vier Wochen rechnen, erklärt deren Leiter Michael Baindl. „Allein das sagt schon viel aus.“ Auch wenn die jungen Leute oft vom Gericht zum Termin bei der Suchtberatung verdonnert werden: „Viele kommen gerne, es ist großer Gesprächsbedarf da.“

Corona-Einschränkungen verändern das Leben Heranwachsender

Zur Sprache kommen laut Baindl dabei verschiedene Probleme, die mit dem Lockdown zusammenhängen. Vielen mache die Perspektivlosigkeit zu schaffen. „Es ist schwer, wenn man nicht weiß, ob und wo man im September eine Ausbildung beginnen kann.“ Vielen falle es schwer, sich ohne geregelten Schulalltag zu strukturieren. Außerdem leiden Jugendliche unter der Isolation. „Was macht es mit einem, wenn ich keine sozialen Kontakte mehr hat?“, so Baindl. Mit der Dauer der Kontaktbeschränkungen „merkt man, wie die Verzweiflung zunimmt“. Das sei schon beim klassischen Gesprächseinstieg zu bemerken. Wenn er frage: „Was gibt’s Neues?“, höre er zur Antwort in aller Regel: „Es ist ja Corona!“ Diese Ereignislosigkeit sei auf die Dauer „niederschmetternd“.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Vielen Jugendlichen macht die Perspektivlosigkeit zu schaffen.

Wirken sich die Belastungen auf das Suchtverhalten aus? Hier sei die Langeweile ein Faktor, so Baindls Beobachtung – nach dem Motto: „Wenn ich nichts anderes machen kann, dann konsumiere ich eben.“ Corona habe die vorher schon vorhandene Tendenz verstärkt, dass sich Jugendliche in den privaten Raum zurückziehen. Im Hinblick auf den Drogenkonsum berge das Gefahren. „Dort sind sie sich selbst überlassen – und es fällt ihnen leichter, sich selbst zu bescheißen“, so Baindl. Im sozialen Miteinander mit anderen Jugendlichen greife hingegen eine gewisse soziale Kontrolle. „Sie sagen schon mal zueinander: ,Du trinkst schon ein bisschen viel‘, oder: ,Fahr mal das Kiffen etwas runter.‘“

Dass sich Jugendliche nicht in Gruppen treffen können, verhindere unterdessen kaum den gemeinsamen Drogenkonsum. Der passiere jetzt eben zu Hause oder an abgelegeneren Treffpunkten, etwa in den Isarauen. Auch für Sozialpädagogin Claudia Koch vom Tölzer Jugendamt ist es offensichtlich, dass „Kinder und Jugendliche in einer psychischen Hochbelastungsphase sind“. Allgemein sei die Situation in vielen Familien sehr angespannt – sei es wegen wirtschaftlicher Unsicherheit oder weil zu Hause alle aufeinanderhocken. „Den Jugendlichen fehlen Impulse von außen und ein Austausch zu ihren Problemen abseits des Elternhauses.“

Jugend in Corona-Zeiten: Situation in vielen Familien sehr angespannt

Der Weg ins Jugendzentrum sei ihnen versperrt, Freunde könnten sie kaum treffen. „Und wenn sie es doch tun, wissen sie, dass sie es eigentlich nicht dürften.“ So seien sie auf das „Zusammensein mit der Kernfamilie“ reduziert, wo sich so mancher Konflikt zuspitze. „Für die Jugendlichen ist gerade wirklich kein Spaziergang“, fasst Koch zusammen. „Sie leiden nicht weniger als die Erwachsenen.“

Frust und Langeweile haben allerdings zumindest im vergangenen Jahr noch nicht dazu geführt, dass Jugendliche häufiger Straftaten begehen. Dass zeigt der Jahresbericht der Jugendgerichtshilfe. Sie hatte es nach Angaben von Andreas Dlugosch vom Landratsamt 2020 mit 334 Jugendlichen und Heranwachsenden zu tun, die straffällig geworden waren – deutlich weniger als 2019, als die Zahl noch bei 421 lag. Diese Werte sind auch eklatant niedriger als etwa noch 2005, als die Jugendgerichtshilfe 655 Fälle betreute.

Gewaltdelikte unter Jugendlichen stark zurückgegangen

Mit 78 fast unverändert im Vergleich zum Vorjahr waren laut Dlugosch die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. „Was auffällig ist: Die Zahl der Gewaltdelikte ist stark zurückgegangen“, sagt Dlugosch. Sie lag 2020 bei 34, davon 11 unter Alkoholeinfluss, im Vergleich zu 25 im Vorjahr. Das führt Dlugosch darauf zurück, dass es coronabedingt keine Festivitäten, Bierzelte, Discos und Partys gab, die sonst öfters das Szenario für Schlägereien waren.

Klar nach unten ging die Tendenz auch bei den Diebstählen, deren Zahl von 115 auf 63 sank. „Wegen der geschlossenen Geschäfte gab es vielleicht weniger Verführung und weniger Gelegenheit“, mutmaßt Dlugosch. Aus seinen Gesprächen mit Jugendlichen hat Dlugosch nicht den Eindruck, dass ihr Corona-Frust sich in Straftaten Bahn bricht. „Natürlich berichten sie, dass wegfällt, was sie sonst tun: Fußball, Basketball, Freunde treffen, Jugendzentrum.“ Sein Eindruck ist insgesamt: „Sie leiden nicht mehr und nicht weniger unter die Situation als alle anderen auch.“ Allgemein erlebe er Jugendliche heute aber deutlich höflicher und strukturierte als früher. „Sie haben zum Beispiel meist klare Zukunftspläne und sind nicht mehr so auf Konfrontation aus.“ Mit Intensivtätern hat er es kaum noch zu tun. 2019 und 2020 gab es im Landkreis nur je einen Fall, in dem ein junger Täter zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde.

