Wie viele Menschen leiden unter Post-Covid? Studie in Bad Tölz-Wolfratshausen gibt Aufschluss

Von: Andreas Steppan

Erste Ergebnisse der Post-Covid-Studie im Landkreis präsentierten (v. li.) Gesundheitsamt-Chef Dr. Stephan Gebrande, Ärztlicher Koordinator Dr. Jörg Lohse, Landrat Josef Niedermaier und Studienleiter Prof. Antonius Schneider. Ergebnisse aus dem Landkreis „richtungsweisend“ Erkenntnisse sollen zielgerichtete Hilfe ermöglichen. © Arndt Pröhl

Rund 3000 Menschen aus Bad Tölz-Wolfratshausen, die mit Corona infiziert waren, beteiligten sich an einer Post-Covid-Studie. Einige der ersten Ergebnisse sind jetzt ausgewertet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach ihrer Corona-Erkrankung leidet ein nennenswerter Teil der Betroffenen an Langzeitfolgen, und dabei entsteht oft ein erheblicher Leidensdruck. Das sind erste Ergebnisse einer Post-Covid-Studie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Erkenntnisse nach einer vorläufigen Auswertung stellte Prof. Antonius Schneider, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung im Münchner Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität, am Dienstag im Landratsamt vor.

Große Beteiligung an Post-Covid-Studie

„Ganz begeistert“ zeigte sich Schneider von der hohen Beteiligung. Das Gesundheitsamt schrieb alle 9287 volljährigen Landkreis-Bürger an, bei denen zwischen März 2020 und Ende November 2021 eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. „Wir wissen nicht, wer die Betroffenen waren“, betonte Schneider für sein Forschungsteam.

Laut Landrat Josef Niedermaier war ursprünglich die optimistischste Hoffnung, dass 20 Prozent der Kontaktierten antworten. Tatsächlich schickten 3120 Personen, also 35 Prozent, einen ausgefüllten Fragebogen zurück. Auswertbar waren davon am Ende 2909. Aufgrund des großen Rücklaufs freut sich Schneider über die „hohe Aussagekraft“ der Studie. Gleichzeitig räumte er ein, dass die enthaltenen Aussagen nicht repräsentativ seien. „Es ist zum Beispiel davon auszugehen, dass sich eher Menschen beteiligen, die unter Long-Covid leiden.“

52 Prozent der Studienteilnehmer berichten von anhaltenden Symptomen

Ein Ergebnis der Studie: Etwa die Hälfte der Teilnehmer (52 Prozent) berichteten von „persistierenden“, das heißt anhaltenden Symptomen, haben laut Schneider also ein Post-Covid-Syndrom. Bezieht man die Zahl der 1531 Menschen, die Symptome angaben, auf die 9287 Infizierten, wären das 16,6 Prozent. „Das deckt sich in etwa mit der weltweiten Faustregel, dass 15 Prozent der Patienten Post-Covid entwickeln“, so Schneider.

Hier unterscheidet die Studie nach dem Zeitpunkt der Infektion. Von denen, die von März bis September 2020 Corona hatten, erklärten zum Beispiel 25 Prozent, noch immer Beschwerden zu haben. Bei denen, die sich zwischen September und November 2021 infizierten, sind es dann nur noch 12 Prozent. Des sei „erstaunlich“, sagte Schneider. „Vielleicht liegt es an den Impfungen.“

Erschöpfung gehört zu häufigsten Post-Covid-Symptomen

Das am häufigsten genannte Post-Covid-Symptom in der Studie war mit 24,8 Prozent Erschöpfung, gefolgt von verändertem Geruchssinn (20,5 Prozent), Konzentrationsproblemen (16,6 Prozent), verändertem Geschmackssinn (16 Prozent), Gedächtnisproblemen (15,2 Prozent), Muskelschmerzen (12,9 Prozent) und Atemnot (12,8 Prozent).

Betrachtet man die Beschwerden, die auch nach mehr als 18 Monaten noch da sind, treten Gedächtnis- (25,8 Prozent) und Konzentrationsprobleme (23,1 Prozent) sowie Erschöpfung (22 Prozent) und Atemnot (19,2 Prozent) in den Vordergrund, während Geruchs- und Geschmackssinn weniger Probleme bereiten.

Post-Covid: Häufig Depressions- und Angstsymptome

Besonders auffällig ist laut Schneider, dass es bei 15 bis 20 Prozent der Betroffenen Depressions- und Angstsymptome gebe sowie bei 20 Prozent eine „übermäßige Beschäftigung mit körperlichen Symptomen“. Das übersetzt der Professor mit: „Die Menschen haben einen hohen Leidensdruck, es geht ihnen einfach schlecht.“ Gerade diesen beträchtlichen Anteil – der aber nicht gleichzusetzen sei mit der Diagnose Depression – habe die Tölzer Studie seines Wissens erstmalig aufgezeigt und sei damit „richtungsweisend“.

Dr. Jörg Lohse, Hausarzt in Münsing und Ärztlicher Koordinator der Pandemie-Bekämpfung im Landkreis, hatte die Studie angestoßen. Er stellte fest, dass die Ergebnisse zunächst einmal rein beschreibend seien. „Davon, die Ursachen für die Symptome zu finden, sind wir weit entfernt.“ Dementsprechend müsse man bei der Interpretation „vorsichtig sein“.

Ursache für Post-Covid-Symptome muss noch geklärt werden

Eine Ursache für Post-Covid-Beschwerden könne sein, dass das Virus nach aktuellen Erkenntnissen zwar über die Atemwege eintrete, im Körper aber nach wenigen Tagen auch Herz, Gehirn und Muskelzellen erreiche, so Schneider. Bei depressiven Symptomen bleibe die Frage: „Geht es auf die Infektion zurück oder etwa auf das Quarantäne-Erlebnis, den Lockdown oder das schlimme Gefühl, eine unbekannte Krankheit gehabt zu haben?“ Hier bedürfe es weiterer Studien.

Recht eindeutige Hinweise aus bayernweiten Vergleichen gebe es, dass etwa chronische Müdigkeit und Erschöpfung (Cronic Fatigue Syndrom) eine spezifische Corona-Folge sei und nicht als „Einbildung“ abgetan werden könne.

Post-Covid: Betroffene besser versorgen

Denkbare Gründe für Post-Covid-Symptome könnten Autoimmunreaktionen ebenso sein wie auch eine „Abwärtsspirale“: „Durch die Sorge, den Körper zu belasten, wird der Körper noch mehr geschwächt.“ Das seien aber alles Hypothesen, die Meinungen gingen auseinander. Lohse liest im Vergleich zu seinen Erfahrungen in der Hausarztpraxis jedenfalls aus der Studie ab, „dass viele Post-Covid-Patienten still zu Hause sitzen und leiden“.

Die Erkenntnisse der Studie könnten nun eine Basis sein, „um Betroffene zielgerichteter versorgen zu können“, sagte der Tölzer Gesundheitsamt-Chef Dr. Stephan Gebrande. Schneider erklärte, er persönlich befürworte es, die Patienten Stück für Stück über Training wieder zu aktivieren. Die Tölzer Studie zeige, dass dafür oft auch eine psychotherapeutische Begleitung, Coachings und Selbsthilfegruppen von Bedeutung seien. In jedem Fall merke man, „dass es eine beträchtliche Zahl von Menschen gibt, denen man über lange Zeit helfen muss“.

