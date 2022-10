Corona-Herbstwelle: Hausärzte „zu 300 Prozent ausgelastet“

Von: Andreas Steppan

Der PCR-Test ist in den Arztpraxen nicht mehr an der Tagesordnung. In vielen Fällen schreiben die Mediziner die Patienten auf der Grundlage ihrer Symptome und Schnelltest-Ergebnisse krank. (Symbolfoto) © dpa

Die Corona-Zahlen im Landkreis sind steil nach oben gegangen. Dabei zeigt die Statistik nur die Spitze des Eisbergs. Gleichzeitig nimmt der Anteil der schweren Verläufe ab.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Genervtheit, Erschöpfung, Personalausfälle“: So beschreibt Dr. Matthias Bohnenberger, Vorsitzender der „Tölzer Hausärzte“, die aktuelle Lage in den Praxen. Der Unterschied zu früheren Corona-Wellen sei, dass die Infektionen „noch nie so stark und so schnell“ gestiegen seien. Gleichzeitig seien prozentual deutlich weniger schwere Verläufe zu beobachten. „Aber durch die hohe absolute Zahl sind dann eben doch wieder einige dabei.“

Offiziell lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts am Freitag bei 741,1. Doch Dr. Jörg Lohse, Hausarzt aus Münsing und Corona-Koordinator im Landkreis, schätzt, dass das tatsächliche Infektionsgeschehen „mindestens dreimal so hoch“ ist.

Wenn man Husten, Fieber und einen positiven Schnelltest hat, wird es kaum an Fußpilz liegen.

In vielen Fällen schreibt Bohnenberger die Betroffenen telefonisch krank. Einen PCR-Test lassen nur wenige durchführen. „Wozu auch?“, bestätigt Lohse. „Wenn man Husten, Fieber und einen positiven Schnelltest hat, wird es kaum an Fußpilz liegen.“ Ohne PCR-Test fließen die Patienten freilich nicht in die offizielle Statistik ein.

Viel undramatische Arbeit, aber davon dramatisch viel

Beraten und krankschreiben im Akkord: Es sei „viel undramatische Arbeit, aber davon dramatisch viel“, schildert Lohse. Auch er hat den Eindruck: „Während wir vor zwei Jahren noch angespannt auf jeden Fall geblickt haben, weil Corona damals bedrohlicher war, sind die Auswirkungen auf jeden einzelnen jetzt viel geringer.“ Fast kein Bürger sei noch „immun-naiv“ – also weder geimpft noch genesen. Nach drei bis fünf Tagen sei die akute Phase oft schon vorüber. „Corona hat mehr das Gesicht einer Grippe bekommen.“

Doch einige Patienten bräuchten eben doch mehr Aufmerksamkeit. „Die ersten Influenza-Fälle kommen dazu.“ Im Vergleich sei die aktuelle Corona-Variante aber „gefühlt 200-mal ansteckender“, so Lohse. Auch Fälle von Lungenentzündung oder Bronchitis gebe es immer wieder – ob wegen Corona oder wegen einer anderen Infektion. Mit weiteren Corona-Todesfällen sei zu rechnen. „Bei Vorgeschädigten kann Corona die Lage ins Kippen bringen.“

Covid-Patienten müssen beim Hausarzt im Freien warten

Die Covid-Patienten, die mehr ärztliche Betreuung brauchen, versorgt Bohnenberger entweder bei Hausbesuchen oder in seiner gesonderten Infekt-Sprechstunde. „Ich kann Corona-Infizierte ja nicht mit anderen ins Wartezimmer setzen. Sie müssen im Freien warten, da haben wir einen Heizstrahler aufgestellt.“ Die Helferin gehe jedes Mal hinunter, um einen Patienten aufzurufen. Nach jeder Behandlung müsse das Sprechzimmer desinfiziert werden. „Es ist Arbeit ohne Ende.“ Da immer wieder Arztpraxen schließen, weil die Mitarbeiter selbst krank sind, kämen Vertretungen hinzu. „Die Praxen sind zu 300 Prozent ausgelastet.“

Laut den Hausärzten ist auch die Lage in den Kliniken angespannt. „Sie stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Bohnenberger. „Es ist nicht mehr so, dass die Intensivstationen knallvoll sind“, erklärt Lohse. Das Problem sei vielmehr, dass das Personal ohnehin schon weniger geworden sei und nun durch Infektionen zusätzlich ausgedünnt werde. „Wenn ich heute einen Krankenhausplatz für einen Patienten brauche, werde ich ein extremes Problem haben. Es ist die reine Mangelverwaltung.“

Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen: 100 Impfungen am Tag

In dieser Lage kritisiert Bohnenberger, „dass alle so tun, als gäbe es Corona nicht mehr.“ Er wünscht sich, „dass die Menschen wieder die Maske aufsetzen“. Und vor allem: „Jetzt wäre der Zeitpunkt, sich den angepassten Impfstoff zu holen.“ Die Realität sei aber, „dass es immer noch genügend ungeimpfte Über-60-Jährige gibt.“ Der Staat aber „fühlt sich nicht mehr zuständig“, beklagt Bohnenberger. Wenn die Impfzentren im Landkreis zum 31. Dezember schlössen, falle das Impfen auch noch auf die Hausärzte zurück. Derzeit führt Bohnenberger keine Impfungen durch.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt dazu Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer, dass die Verträge für die Impfzentren aktuell noch bis 31. Dezember laufen. Wie es danach weitergeht, dazu lasse sich nichts sagen. Die Nachfrage nach Impfungen habe zuletzt etwas zugenommen. „In den letzten Tagen wurden in den beiden Impfzentren in Wolfratshausen und Tölz täglich zusammen etwa 100 Impfungen durchgeführt.“ Termine sind aktuell nicht notwendig.

Corona: Hoffnung auf ein entspannteres Weihnachtsfest

Fragt man Lohse, ob er sich wieder strengere Corona-Vorschriften wünscht, sagt er: „Ich wüsste nicht, welche.“ Die aktuelle Phase sei wohl „ein Tunnel, durch den wir durchmüssen“. Danach, so seine vorsichtige Prognose, „können wir Weihnachten entspannter feiern.“

