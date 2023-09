Corona-Impfschutz auffrischen: Ärzte verärgert über Mehrfachdosen

Von: Felicitas Bogner

Aktuell bekommt man eine Corona-Impfung bei niedergelassenen Ärzten. © dpa

Für manche Patienten macht es laut Hausärzten und RKI-Empfehlung Sinn, den Corona-Impfschutz aufzufrischen. Dass es keine Einzel-Impfdosen gibt, macht Ärzten allerdings Probleme.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Alltag spielt Corona kaum noch eine Rolle. Die Pandemie gilt offiziell als beendet, doch die Viren sind noch immer präsent, und es kommt zu Ansteckungen. Während es bis zum Frühjahr 2023 die Schutzimpfung noch in den Corona-Impfzentren gab, liegt die Aufgabe nun vor allem in den Händen der Hausärzte.

Der Tölzer Hausärztesprecher Dr. Matthias Bohnenberger ärgert sich: „Der Impfstoff wird nach wie vor nur in Fläschchen mit sechs Dosen ausgeliefert. Das ist organisatorisch extrem kompliziert und umständlich und für den Alltag in einer Arztpraxis kaum handhabbar.“ Denn: „Es kommen nicht immer mehrere Patienten auf einmal, die eine Impfung haben wollen oder brauchen.“ Sollte der Impfstoff – wie angekündigt – bald in Einzeldosen auf den Markt kommen, würde das einiges erleichtern. Aktuell halte sich die Nachfrage nach einer Auffrischungsimpfung bei Bohnenberger aber ohnehin in Grenzen.

Für einige Menschen ist weitere Corona-Impfung sinnvoll

Laut Thomas Reichart, Prokurist der Kreisklinik Wolfratshausen, sollen sich idealerweise vulnerable Personengruppen jedes Jahr im Herbst impfen lassen. Er verweist dabei auf die Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). „Es wird empfohlen, alle Personen ab 60 Jahren, Bewohner in Einrichtungen der Pflege, Personen ab einem Alter von sechs Jahren mit relevanten Grunderkrankungen, Personen mit einem erhöhten beruflichen Infektionsrisiko in der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Menschen, bei denen durch eine Covid-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann, zu impfen“, so Reichart.

Auch das Gesundheitsamt verweist auf die Zusammenfassung des RKI, wer nach der aktuellen Stiko-Empfehlung eine Covid-Impfung vornehmen lassen sollte. „Dies wird dann mit dem jeweiligen Hausarzt im Rahmen einer Nutzen-Risiko-Analyse – wie sie bei Impfungen immer stattfindet – besprochen“, erklärt Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid.

„Es ist wahrlich keine Glanzleistung, dass die Politik die Wirtschaft nicht gezwungen hat, Einzeldosen herzustellen.“

Der Münsinger Hausarzt Dr. Jörg Lohse sagt: „Es gibt die klare Empfehlung, dass man vier Kontakte gehabt haben sollte. Sprich: Drei Impfungen und einen Infekt oder vier Impfungen.“ In speziellen Fällen, wie etwa bei der Einnahme von Immunsuppressiva oder Erkrankungen wie beispielsweise Rheuma, könne man über eine fünfte Impfung nachdenken. „Allgemein braucht sich aber jetzt nicht jeder fünf-, sechs-, siebenmal gegen Corona impfen lassen“, meint er.

Zur Not muss Impfstoff weggeschmissen werden

Auch Lohse kennt die organisatorischen Schwierigkeiten der aktuellen Dosierung des Corona-Impfstoffs. „Es ist wahrlich keine Glanzleistung, dass die Politik die Wirtschaft nicht gezwungen hat, Einzeldosen herzustellen.“ Trotzdem: „Bei mir bekommt jeder eine Impfung, der eine braucht.“ Sollten mehrere Interessierte zu selben Zeit anfragen, könne er die Impfungen zusammenlegen. „Wenn nicht, steht immer noch der Patient an erster Stelle und dann muss man eben den restlichen Impfstoff zur Not wegschmeißen.“ Aktuell würden vor allem ältere Patienten öfter nach einer Auffrischungsimpfung fragen.

