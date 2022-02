Corona-Infektion: Studie im Landkreis zu Langzeitfolgen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Stellten die geplante Studie im Landkreis zu den Langzeitfolgen einer Covid-Infektion am Dienstag vor (v. li.): Ärztlicher Koordinator Dr. Jörg Lohse, Landrat Josef Niedermaier, Studienleiter Prof. Dr. Antonius Schneider, Gesundheitsamtsleiter Dr. Stephan Gebrande und Dr. Julia Trempetic vom Gesundheitsamt. © Pröhl

Welche Langzeitfolgen kann eine Covid-19-Infektion nach sich ziehen? Wie viele sind betroffen? Bei der Beantwortung dieser Fragen steht die Forschung ziemlich am Anfang. Eine Studie im Landkreis soll weiteren Aufschluss liefern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Beginn der Pandemie behandelt Dr. Jörg Lohse in seiner Hausarztpraxis in Münsing regelmäßig Corona-Erkrankte. Immer wieder bemerkte er, „dass einige Patienten nach der Infektion wirklich stark gezeichnet waren, während sie andere einfach wegsteckten“, sagte der Ärztliche Koordinator im Landkreis am Dienstag bei einem Pressegespräch. Natürlich sieht Lohse aber nur einen kleinen Ausschnitt des Gesamtbilds. „Nur 10 bis 15 Prozent der Erkrankten gehen überhaupt in eine Praxis“, verdeutlichte Prof. Dr. Antonius Schneider, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung im Klinikum rechts der Isar. Was aber ist mit dem Rest? Wie viele Menschen haben tatsächlich Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion, wie viele nicht? Welche Folgen sind das? Fragen, die Lohse umtrieben. Seine Idee, die er letzten Sommer in einer Runde im Landratsamt vorbrachte: „Wollen wir nicht mal die Menschen fragen, wie es ihnen heute geht?“ In Schneider, einem gebürtigen Tölzer, und seinem Institut fand der Landkreis „einen kompetenten Partner“, so der Münsinger Mediziner, „für eine einzigartige Studie“, die aufzeigen soll, wie hoch der Anteil an Menschen mit Langzeitfolgen wirklich ist. Auch das Gesundheitsamt war sofort mit im Boot. „Das Phänomen Long-Covid beschäftigt mich schon die ganze Zeit“, sagte Leiter Dr. Stephan Gebrande. Man kenne das durchaus von anderen Krankheiten wie dem Pfeifferschen Drüsenfieber, bei dem Betroffene lange mit Beschwerden zu kämpfen haben. Die Frage sei für ihn aber auch, ob die Post-Covid-Symptome allein durch das Virus verursacht werden. „Oder könnte es auch sein, dass Corona-Maßnahmen wie Lockdown und Kontaktsperren Dinge wie Konzentrationsschwäche oder Müdigkeit verursachen“, so Gebrande.

Schätzungsweise bis zu 15 Prozent der Erkrankten bekommen Long-Covid-Symptome

„10 bis 15 Prozent der Erkrankten, so schätzt man, leiden an Long-Covid-Symptomen – an Schwächegefühlen, Luftnot bei Anstrengungen, Konzentrationsstörungen“, sagte Schneider. Die Befragten sollen aber auch erklären, wie es ihnen nach der Infektion seelisch geht. „Gibt es depressive Episoden, Angstreaktionen, diffuse körperliche Beschwerden?“ Die Wissenschaft erhofft sich insgesamt „klare Aussagen über die Beschwerdebilder mit der Idee, das wir Programme entwickeln können, um Betroffenen zu helfen“, so Studienleiter Schneider.

Um eine möglichst breite Datenbasis zu bekommen, werden nun ab kommender Woche alle Menschen über 18 Jahren im Landkreis angeschrieben, die sich bis 30. November 2021 mit Corona infiziert hatten. „Weil das Gesundheitsamt natürlich keine Daten herausgibt, haben wir das übernommen“, betont Gebrande. Rund 9200 Briefe sind versandfertig und mit frankierten Rückumschlägen versehen. Die Angeschriebenen sollen einen fünfseitigen Fragebogen beantworten – und zwar anonym. „Die Studie steht und fällt natürlich mit der Anzahl der Teilnehmer“, sagte Lohse. „Es wäre toll, wenn möglichst viele mitmachen würden – auch Skeptiker. Jede Antwort hilft uns weiter“, ergänzte Schneider. Auch Landrat Josef Niedermaier hofft darauf, „dass wir es schaffen, dass sich möglichst viele Leute beteiligen, um vertiefte Erkenntnisse zu bekommen“.

Studie im Landkreis: Bürger ab 18 Jahren werden angeschrieben

Letztere sollen veröffentlicht werden. „Wir werden das offen kommunizieren. Und wenn rauskommt, dass nur ein Prozent Langzeitfolgen hat, dann schreiben wir das auch“, sagte Lohse. Möglichst bis Ende März sollen die Fragebögen ausgefüllt zurückgeschickt sein. Dann beginnt die Erfassung und wissenschaftliche Auswertung. Ergebnisse sollen möglichst bis Ende Mai vorliegen, so Schneider. Die Kosten der Studie seien überschaubar. „Doktoranden arbeiten umsonst, meine Arbeit gibt es auch frei Haus“, sagte Schneider lächelnd. „Und das Porto bezahlen wir“, ergänzte der Landrat.

