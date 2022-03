Wenig Interesse an Corona-Impfungen: Angebot in Bad Tölz-Wolfratshausen wird neu gebündelt

Von: Andreas Steppan

Die Kinderimpfstube an der Tölzer Marktstraße öffnete im Januar. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in Bad Tölz-Wolfratshausen aktuell gering. Darauf reagiert der Landkreis: Ein Angebot wird eingestellt, dafür wird ein anderes wiederbelebt.

Bad Tölz - Die Kinderimpfstube an der Tölzer Marktstraße schließt zum Monatsende. Das teilt das Landratsamt mit. Demnach ist am Mittwoch, 30. März, letztmalig geöffnet. Kinder von fünf bis elf Jahren können ab Freitag, 1. April, in den Impfzentren in Bad Tölz und Wolfratshausen geimpft werden – zu den allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 16.30 Uhr), ohne Terminvereinbarung.

340 Impfungen in der Kinderimpfstube in Bad Tölz

Seit die Kinderimpfstube im Januar eröffnete, wurden dort laut Landratsamt 340 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Weil die Nachfrage nach den Impfungen sowohl für Kinder als auch Erwachsene gesunken ist, würden „die Kapazitäten gebündelt und neu ausgerichtet“, erklärt Behörden-Sprecherin Marlis Peischer.

Dazu gehöre auch, dass ab April wieder der Impfbus auf Tour geht. Hier seien dann alle Impfstoffe – auch Biontech für Kinder – verfügbar. Die Termine und Haltestellen werden auf www.lra-toelz.de/Coronaimpfung veröffentlicht.

