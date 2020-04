Corona-Krise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Verdoppelungsrate steigt

Wir geben einen Überblick während der Coronavirus-Pandemie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in unserem News-Ticker. Aktuelle Zahlen und Entwicklungen lesen Sie hier.

Coronavirus-Pandemie im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen: Alle News zum Thema lesen Sie hier im Ticker.

Täglich gibt es zudem hier aktuelle Zahlen zu Infizierten und Genesenen im Landkreis.

Coronavirus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen - die Zahlen vom Dienstag

Update vom 15. April: Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lag am Mittwochmittag bei 351 Personen, das sind fünf mehr als am Dienstag. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Genesenen auf 212. Das sind sieben mehr als am Vortag. Aktuell sind 136 Personen mit Covid-19 infiziert, 14 Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Drei davon werden beatmet. Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit Corona liegt weiterhin bei drei. Die Verdopplungszeit beträgt mit Stand Mittwochmittag 15,8 Tage. Hier ist die Tendenz seit Tagen glücklicherweise steigend.

Update vom 14. April, 15.36 Uhr: Es gibt einen weiteren Todesfall durch Corona im Landkreis zu beklagen. Somit sind nach Angaben des Landratsamts bislang drei Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl des Robert-Koch-Instituts liegt höher. Der Landkreis hat sich aber wie berichtet dazu entschlossen, nur die Menschen in die Statistik aufzunehmen, die vor ihrem Tod tatsächlich Symptome aufwiesen.

Die Gesamtzahl der bislang mit dem Coronavirus infizierten Personen liegt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am heutigen Dienstag bei 346. Das ist ein Fall mehr als am Montag. Aktuell befinden sich 119 Personen in häuslicher Isolation, 22 erkrankte Personen sind in stationärer Behandlung, drei von ihnen werden beatmet.

205 Personen wurden inzwischen aus der häuslichen Quarantäne entlassen, sie gelten als genesen.

Die Verdoppelungszahl betrug am Ostermontag 13,8 Tage.

